Fasnachtszeitung 11 Minuten ist erschienen: Mit einem Wimmelbild

Stadt Solothurn Fasnachtszeitung «11 Minuten»: Dieses Wimmelbild reicht, um das Jahr 2021 zusammenzufassen «11 Minuten» ist erschienen. Was es im Gratis-Fasnachtsblatt zu entdecken gibt und welche Pointen lauern. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Illustraton von Rolf Imbach. zvg

Es ist viel passiert 2021 in Solothurn. Dass es dennoch möglich ist, das Jahr in einem Bild zusammenzufassen, beweist Rolf Imbach, der für die Fasnachtszeitung «11 Minuten» eine Seite illustriert hat.

Die Hafenbar ist die Szenerie des Wimmelbilds. Darin ist das Abtauchen der Bike Days ebenso festgehalten, wie das Anstossen von Stefanie In-Gold auf ihren Wahlsieg. In den Baumkronen sieht man zudem die Station zur Gondel in Richtung Attisholz und eine Krähe ruft «Markus Schüpbach dä passt nit ...». Betreten daneben steht Kurt Fluri ganz in grau – ein Regenschirm schützt ihn vor Vogelkot.

Zeit der Ausnahmen ist vorbei

Das Bild ist sicher ein Highlight der am Samstag erschienen kostenlosen Fasnachtszeitung «11 Minuten». Die Publikation zum jetzigen Zeitpunkt ist das Zeichen dafür, dass es wieder eine etwas normalere Fasnacht wird. «11 Minuten» kommt immer etwas vor den anderen Fasnachtzeitungen heraus. Nur im vergangenen Jahr machte die Redaktion eine Ausnahme und erschien mit den anderen Zeitungen, dem «Dr Hudibras», «Amzblatt» und «Postheiri».

Witzige Ideen hatten die Redaktoren auch dieses Mal, wie das Blättern in der Zeitung zeigt. Herauszustreichen ist etwa das Spiel «Du bisch vo Honolulu». Wie das Original «Du bisch vo Solothurn» müssen auch hier Fragen beantwortet werden.

Gelungen ist auch die Zwischenbilanz nach «öppe 111 Tagen». Dabei wird das Gestern (Kurt Fluri) dem Heute (Stefanie Ingold) im Stadtpräsidium gegenübergestellt. Gezeigt werden die beiden Büros. Bei Fluri steht Altpapier, bei Ingold Sozi-Media.

Alles anzeigen

Die Fasnachtszeitung «11 Minuten» ist an folgenden Standorten kostenlos erhältlich: Pizzeria Sternen, Jägerstübli, Akropolis, Chicken Chaotikum, Chuchilade, Kerzen Jeger, Cantina del Vino, Boden Mobilia, Bruno Walter Architekten, Sven Witmer Zahnarzt, Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen