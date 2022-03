Freunde Altes Zeughaus treffen neuen Leiter Adrian Baschung

Stadt Solothurn Die Freunde des Museums Altes Zeughaus begrüssen den neuen Leiter Adrian Baschung Der neue Museumsleiter Adrian Baschung erklärte seine Stossrichtungen. Ziel sei es, das Alte Zeughaus in der Schweizer Museums- und Kulturszene weiter zu etablieren. Mark A. Herzig Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Einblick in einen Ausstellungsraum im Museum Altes Zeughaus. zvg

An ihrer Jahrestagung 2022 hiessen die Freunde des Museums Altes Zeughaus dessen neuen Leiter Adrian Baschung willkommen. Er hat an der Universität Bern als Magister of Arts, Europäische Geschichte, abgeschlossen, arbeitete beim Schweizerischen Nationalmuseum (Projektleitung Rekonstruktion der Waffenhalle) und zuletzt freiberuflich als Kurator von Sammlungen.