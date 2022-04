Stadt Solothurn Das Zunfthaus zu Wirthen hat eine neue Besitzerin – Hotel und Restaurant sollen bleiben Der Betrieb werde wie gehabt weitergeführt, verspricht die neue Besitzerin der «Wirthen». Die Liegenschaft gehört jetzt der Immobilien Paradeplatz Zürich AG, die bisher erst in der Limmatstadt aktiv ist. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.41 Uhr

Blick ins Zunfthaus zu Wirthen. Hanspeter Bärtschi

Bei dieser Meldung werden ganz viele aufatmen: Das Zunfthaus zu Wirthen in Solothurn bleibt ein Restaurant und Hotel. Das Haus soll entsprechend weitergeführt werden, sobald ein neuer Wirt übernimmt. Dies versichert die neue Besitzerin der Liegenschaft.

Monatelang war die Zukunft des Restaurants ungewiss, nachdem die bisherigen Besitzer im Oktober angekündigt hatten, dass sie die Liegenschaft verkaufen wollen. Der Verkauf ist nun erfolgt, wie ein Blick ins aktuelle Amtsblatt verrät.

Der Publikation ist zu entnehmen, dass die Zunfthaus zu Wirthen AG mehrere Liegenschaften in der Altstadt an die Immobilien Paradeplatz Zürich AG verkauft. Dazu gehört auch das Gebäude am Friedhofplatz, in dem der «Fryhof» zu finden ist. Und eben die Liegenschaft an der Hauptgasse 41, das Zunfthaus zu Wirthen.

Dass man ein traditionsreiches Haus übernommen hat, ist man sich bei der Immobilien Paradeplatz Zürich AG bewusst. Sie habe vor Jahren selbst in Solothurn gearbeitet und als Langenthalerin sei ihr die Stadt nicht fremd, sagt Geschäftsführerin Brigitte Landolt auf Anfrage. Sie versichert zugleich: «Wir wollen die Liegenschaften so weiter betreiben wie bisher.» So werde man namentlich auch dieselbe Verwaltung für die Liegenschaften einsetzen.

Die Suche nach neuem Wirt läuft bereits

Für die «Wirthen» hat sich die neue Besitzerin bereits auf die Suche nach einem neuen Betreiber gemacht. «Wir stehen in Verhandlungen mit möglichen Kandidaten, welche die qualitativen Anforderungen auch erfüllen können», sagt Landolt.

Mit dem Zunfthaus und der Firma aus Zürich kommen zwei Institutionen zusammen, die eine lange Tradition haben. Die «Wirthen» wurde vor über 500 Jahren das erste Mal erwähnt. Die Immobilien Paradeplatz Zürich AG ist zwar nicht ganz so alt, aber die Firma wurde bereits 1919 als Genossenschaft gegründet. 1947 erfolgte die Umwandlung in eine Familien-Aktiengesellschaft. «Diese ist nach wie vor ausschliesslich im Eigentum der Gründerfamilie und deren Nachkommen», heisst es.

Elf Liegenschaften besitzt die Firma. «Schöne, teilweise unter Denkmalschutz gestellte Häuser in der Stadt Zürich», sagt Landolt und ergänzt: «Die Liegenschaften in der Solothurner Altstadt passen gut zu unserer Philosophie, die eine langfristige ist.» Es sei das erste Mal, dass man den Schritt in einen anderen Kanton wage. Die Geschäftsführerin erwähnt die Schönheit der Solothurner Altstadt, in der auch sehr viel los sei.

Bekannter Schriftzug: das Zunfthaus zu Wirthen. Hanspeter Bärtschi

Zuletzt war Chris van den Broeke Pächter der «Wirthen», während 15 Jahren führte er das Restaurant und Hotel mit seinem Team. Er informierte den Verwaltungsrat im Frühling 2021 darüber, dass er Ende Jahr aufhören will. Anstatt einen Nachfolger zu suchen, entschied man sich bei der «Wirthen»-Aktiengesellschaft für den Verkauf. Van den Broeke verliess das Haus daraufhin im Herbst frühzeitig.

Engagement der Familie Hipp

Die Aktiengesellschaft wurde 2002 von der Unternehmerfamilie Hipp übernommen, europaweit bekannt für Babynahrung. Bis heute sind zwei Hipps im Verwaltungsrat. Ihr Engagement begründeten sie damit, dass die Familie mütterlicherseits in Solothurn Vorfahren hat.

Die Wurzeln reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück, wie diese Zeitung 2003 schrieb. Einst war auch das Hotel Krone in Familienbesitz. «Die Bande zur Heimatstadt meiner Mutter sind nie abgebrochen und Solothurn war schon in meiner Kindheit ein wichtiger Ort für mich», erklärte Familienpatron Claus Hipp damals.

