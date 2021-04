Stadt Solothurn «Das war unser Projekt!» Baseltor-Lehrlinge ziehen Bilanz über ihr Take-Away-Angebot Für den Take-Away-Betrieb der Genossenschaft Baseltor sind die Lernenden verantwortlich. Nach knapp drei Monaten ziehen sie eine durchzogene Bilanz. Sicher ist: Die letzten Monate waren für diese Jungen eine ganz spezielle Zeit. Christoph Krummenacher 23.04.2021, 05.00 Uhr

Lernende führen den Take-Away-Betrieb im Baseltor. Tom Ulrich

Schwierig ist die Gastro-Krise speziell für jene Mitarbeitenden, die in Ausbildung sind. Die Genossenschaft Baseltor hat bei ihrem Take-Away-Angebot deshalb bewusst auf seine Lernenden gesetzt. «Vor allem die vier Kochlehrlinge waren für das Take-Away-Angebot im Einsatz», erzählt Lehrlingsbetreuerin Stephanie Wäfler.

Das Küchenteam wurde dabei von Lehrlingen aus dem Service, dem Hotelfach und der Kommunikation unterstützt.

«Diese hat man eingesetzt für den Empfang, Essen rausgeben und das Kassieren, wenn die Gäste ihr Take-Away abholen kamen oder für die Koordination, wenn Leute spontan vorbeikamen.»

Dabei seien die insgesamt 15 Lehrlinge nie komplett allein gewesen, betont Wäfler. Es sei aber immer auch eine erfahrene Fachperson dabei gewesen: mal vom Baseltor, mal vom Salzhaus, mal von der La Couronne.

Die Lernenden der Genossenschaft Baseltor im Einsatz für das Take-Away-Angebot im Restaurant Baseltor.

«Wir konnten natürlich nicht alle Lehrlinge jeden Tag einsetzen.» Deshalb habe man darauf geachtet, dass jeder 2-3 Mal pro Woche zum Einsatz kommt. «Und weil sie von der Stufe erstes bis drittes Lehrjahr sind, haben wir auch geschaut, dass man sie mischt.»

«Vermisse den normalen Umgang»

Sehr positiv, findet das Jonathan Wepfer, der im zweiten Lehrjahr zum Restaurantfachmann ist. «Man hat beim Zusammenarbeiten sehr viele neue Leute kennengelernt, das war eine schöne Erfahrung.» Denn gerade der Austausch mit unterschiedlichen Menschen ist für ihn einer der wichtigsten Punkte, weshalb er diesen Beruf gewählt habe.

Joanathan Wepfer ist angehender Restaurantfachmann. Tom Ulrich

Er habe coole Erfahrungen gemacht, sagt der 17-Jährige. Trotzdem: «Es ist nicht eine Zeit, die ich der «normalen» Zeit vorziehen würde, auch wenn ich teils weniger arbeiten musste. Ich vermisse den normalen Umgang mit den Gästen.» Mit Maske sei es schwieriger, die Bedürfnisse der Gäste zu erkennen, was in seinem Beruf essenziell wäre.

Das Amt für Bildung gibt vor, dass die Lehrbetriebe weiterhin verpflichtet sind, ihre Lernenden auszubilden – Lockdown hin oder her. Deshalb habe man sich schon bei der Schliessung im Dezember überlegt, einen Take-Away-Betrieb anzubieten, erklärt Lehrlingsbetreuerin Wäfler. Im Angebot waren darum Gerichte von La Couronne, Salzhaus oder dem Baseltor, gekocht wurde immer im Baseltor.

Man war sich bewusst, dass die Lehrlinge natürlich noch nicht so schnell und fehlerfrei arbeiten. «Für die Führungsperson an der Front und in der Küche war es anstrengend, den Überblick zu haben», so Wäfler. Klare Ansagen und Kommunikation waren wichtig. «Nicht jeder hat das gleiche Tempo und deshalb mussten die Lehrlinge zusammenarbeiten, die erfahreneren Lehrlinge mussten den langsameren helfen.» Für Stephanie Wäfler hat die Zeit bewusst gemacht, wie schön Gemeinsamkeit und die «Genossenschafts-Familie» sei. Man habe sich untereinander besser kennengelernt, es gab mehr Austausch unter den Lernenden der verschiedenen Betriebe.

«Dankbar, dass man uns nicht fallen liess»

Beim Start in der letzten Januarwoche habe es zuerst ein paar Tage gedauert, bis man einen effizienten Ablauf gefunden hatte mit Vorbestellungen und spontanen Gästen. Gleich am ersten Tag sei man nämlich überrannt worden. Die Menge sei auch nach fast drei Monaten schwer vorherzusehen: Manchmal sind es über 80 Gerichte, dann wieder nur zehn.

Während Hotels und Restaurants der Genossenschaft geschlossen waren, fehlten den Lehrlingen die Gäste. «Wenn man sonst am Morgen zur Arbeit kam, sah man viel mehr Gesichter, auch tagsüber gab es mehr Abwechslung. Jetzt ist man den ganzen Tag mit den gleiche zusammen. Ich vermisse es, auch die anderen Gesichter wieder zu sehen», sagt Giuliana Ginoble.

Giuliana Ginoble vermisst die vielen Gäste. Tom Ulrich

«Es war eine grosse Hilfe, dass man uns nicht einfach fallen liess und uns auch für kleinere Aufgaben einsetzen konnte», ist Giuliana froh. So sei man nicht komplett aus der Routine gefallen, das habe sehr geholfen. Denn sie kenne Berfusschulkolleginnen, die monatelang nicht arbeiten konnten, weil der Betrieb geschlossen war. Im Mai stehen bereits die Lehrabschlussprüfungen an.

«Jetzt kann ich zeigen, was ich kann»

Auch Isabella Mora, die im ersten Lehrjahr zur Köchin ist, berichtet davon, dass etwa die Hälfte ihrer Klasse zuhause sei und nicht praktisch arbeiten könne. Sie schätzt es deshalb sehr, dass sie sich weiterhin in der Küche betätigen konnte. Das Projekt sei aber auch eine interessante Chance gewesen. «Normalerweise muss man im ersten Lehrjahr einfach helfen, Salat rüsten zum Beispiel. Aber jetzt bin ich ziemlich allein und kann zeigen, wie ich arbeiten kann.»

Isabella Mora schätzt es, dass sie Verantwortung übernehmen konnte. Tom Ulrich

Mit der Terrassenöffnung wird ein Ende der Sparflammen-Gastronomie absehbar. Und sogleich beginnen die Augen der Lernenden zu strahlen. Denn sie sind top-motiviert, in den Restaurants und Hotels der Baseltor-Genossenschaft wieder Vollgas geben zu können.