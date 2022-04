Was unfair ist, ist teils Tatsache: Frauen zahlen für gewisse Produkte oder Dienstleistungen mehr als Männer. Dieser Preisunterschied wird metaphorisch als «Pink Tax» bezeichnet, auch wenn es sich hierbei um keine Steuer im eigentlichen Sinn handelt. Ein anderer Begriff für das Phänomen ist «Gender Pricing». Diese unterschiedlichen Preise für Männer und Frauen kann man häufig bei Coiffeurdienstleistungen oder teils auch bei Körperpflegeprodukten sehen.

Dass diese Preisunterschiede zwar kein Massenphänomen, aber real sind, hat etwa eine deutsche Studie aus dem Jahr 2017 aufgezeigt. Sie wurde von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegeben. Die Studie kam zum Schluss, dass die geschlechterspezifischen Preisdifferenzen in erster Linie bei Dienstleistungen bestehen, in den meisten Fällen zu Lasten der Frauen. Auffällig waren in der Studie, die sich auf Deutschland bezog, vor allem Reinigungs- und Coiffeurdienstleistungen.

So heisst es in der Studie: «89 Prozent der Friseure und Friseurinnen bieten bei gleichen Kurzhaarschnitt-Angeboten unterschiedliche Preise für Frauen und Männer an, wobei Frauen 12.50 Euro durchschnittlich mehr zahlen.» Zudem zahlten Frauen durchschnittlich 1.80 Euro mehr für die Blusenreinigung als die Männer für ein Hemd.

Für die Schweiz liegen keine entsprechenden Zahlen vor. Von Seiten der SP wurde 2016 gefordert, den Preisunterschied zwischen den Geschlechtern zu untersuchen. Das Postulat wurde aber im Nationalrat abgelehnt. Der damalige Bundesrat Johann Schneider-Ammann sagte in der Sitzung: «Es gibt Differenzierungen, das stellen wir nicht in Abrede. Sie existieren.» Aber er empfahl, die Ressourcen auf die wesentlicheren Aspekte des Arbeitsmarktes zu konzentrieren, etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Diskussionen um Lohngleichheit. (fvo)