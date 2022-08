Stadt Solothurn Brennnessel- und Bounty-Glace: So kommen die Gelaterias auf ihre ausgefallenen Geschmacksrichtungen Wir waren in den beiden Gelaterias der Stadt – die Vitaminstation und die Gelateria Pizzeria Italia – und haben nachgefragt, welche ausgefallenen Sorten sie anbieten und wie ihre Glaces am besten kombiniert werden können. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 10.08.2022, 17.27 Uhr

Einblick in die Vitaminstation Solothurn. Bruno Kissling

Drei Hitzewellen gab es schon in diesem Sommer. Und auch diese Woche stieg das Thermometer wieder über 30 Grad. Was gibt es da Besseres als ein Sprung ins kalte Nass und danach eine Glace?

In der Stadt Solothurn gibt es zwei beliebte Adressen: die Vitaminstation und die Gelateria Pizzeria Italia. Zusammen bieten sie 93 Sorten an. Und trotzdem bleiben viele beim Gewohnten: «Einmal Stracciatella und Schokolade, bitte.» Doch die Solothurner Gelaterias haben wesentlich mehr zu bieten, darunter auch richtige Exoten.

Vitaminstation

Vitaminstation Solothurn mit Karin Hügli und Martin Bichsel. Bruno Kissling

Die Vitaminstation bietet 58 unterschiedliche Glaces an. Davon werden täglich 30 in der Vitrine zum Verkauf angeboten. Die Qual der Wahl also für die Kundschaft. Zudem wartet die Vitaminstation immer wieder mit ausgefallenen neuen Sorten auf.

Martin Bichsel, Co-Besitzer der Vitaminstation, bringt Ordnung in das Angebot und erklärt, welche der vielen Glaces in diesem Jahr am meisten aus der Reihe tanzen:

«Ganz neu ist sicherlich der Heublumengeschmack, aber auch Schwarzer Sesam, Brennnessel oder Basler Läckerli gibt es nicht in jeder Gelateria.»

Dabei eigne sich besonders bei der Heublume eine Kombination mit Meertrübeli. Ein weiterer Geheimtipp sei eine Mischung aus Merengue und Safran.

Durch Gewürze zu neuen Kreationen

Bei der Ausgefallenheit des Angebots fragt man sich, woher sie die Ideen dafür nehmen. «Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal bringt mir ein Rundgang durch ein Warenhaus neue Erkenntnisse, aber auch Auslandreisen sind inspirierend. Schliesslich sind es jedoch Gewürze, die die meisten neuen Kreationen anstossen», erzählt Martin Bichsel.

Grundsätzlich sei das Ziel, jedes Jahr 3-4 neue Glaces im Sortiment zu haben, denn nur so bleibe man originell genug für die Kundschaft. Die Eigenart mache sicher auch aus, dass ihre Sorten nicht dem typischen italienischen Gelato entsprechen. Das hebe sie von anderen ab.

Von nichts kommt nichts

Damit die Glaces verzehrbereit in der Vitrine liegen können, ist jedoch ein riesiger Aufwand erforderlich. So produziere er tagtäglich, damit die Glaces genug frisch sind.

Aber die Anstrengung lohnt sich: «Wenn wir pro Jahr ein negatives E-Mail bekommen, ist das schon viel», erklärt Bichsel. Genau das sei auch Motivation genug, den Leuten immer wieder etwas Neues zu bieten.

Gelateria Pizzeria Italia

Paolo Ammendolia in seiner Gelateria Pizzaria Italia beim Westbahnhof mit seiner Cheesecake-Glace. Bruno Kissling

Einen Touch italienische Gelati bringt die Gelateria Pizzeria Italia nach Solothurn. «Aus diesem Grund sind wir auch nicht in Konkurrenz mit der Vitaminstation. Wir bieten andere Sorten an», erklärt Paolo Ammendolia, Geschäftsführer der Gelateria.

Die Gelateria Pizzeria Italia hinkt bei der Ausgefallenheit keineswegs hinterher. So lässt auch Ammendolias Aufzählung der speziellsten Sorten so manchem das Wasser im Mund zusammenlaufen:

«Unsere aussergewöhnlichsten Glaces sind Cheesecake, Cookies oder auch Bounty.»

Am beliebtesten bei den Kunden sei aber auf jeden Fall die Geschmacksrichtung Cheesecake. Das habe auch das Open Air Etziken gezeigt, wo er mit einem Stand vor Ort war.

Glacemesse als Inspiration

Wie es sich für eine italienische Gelateria gehört, bringt ihn eine italienische Glacemesse auf neue Ideen. «Ich besuche jedes Jahr die Messe in Rimini. Dort kann ich immer die neuesten Trends verfolgen», erklärt Ammendolia.

Er lasse sich aber auch sehr gerne durch Kunden inspirieren oder auch durch spezielle Aromen in Restaurants. So habe er auch schon Red-Bull- oder Aperol-Spritz-Glaces im Sortiment gehabt.

Er sei immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ihm ist die stetige Weiterentwicklung wichtig: «Die Leute fragen ständig nach neuen Sorten. Und dieses Bedürfnis wollen wir auch befriedigen», erklärt der Glaceproduzent.

Dabei scheint er auf dem richtigen Weg zu sein. Denn:

«Wir bekommen unglaublich viele Feedbacks. Und die Leute scheinen unsere Arbeit zu schätzen. Das ist natürlich das schönste Kompliment, das wir für unsere Arbeit erhalten können.»

Einblick in die Gelateria Pizzaria Italia beim Westbahnhof. Hansjörg Sahli

Fior di Latte als Qualitätstest

So sei ihm auch der Austausch mit den Leuten und die Beratung bei der Glacewahl wichtig. Und welche Kombination empfiehlt er seinen Kunden? «Ich denke, die Sorten Schokolade, Stracciatella oder auch Haselnuss lassen sich beliebig kombinieren», erklärt Ammendolia.

Und gibt allen Glaceliebhabern noch einen Tipp, wie man die Qualität einer Gelateria herausfinden kann: Wenn man die Qualität einer Gelateria testen will, soll man beim ersten Besuch das Fior di Latte ausprobieren. Da dort nur die Grundzutaten drin sind, erkenne man schnell, ob die Glace mit Wasser gestreckt ist.

