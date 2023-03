So haben sich die Parkplätze in der Stadt Solothurn entwickelt

Stadt Solothurn Bedrohte Art «oberirdische Parkplätze» in Solothurn: So hat sich die Zahl der Parkplätze in den vergangenen 20 Jahren entwickelt In Solothurn soll ein neues Parkraumkonzept eingeführt werden. Dabei geht es um die Gebührenerhöhung und die Umwandlung unbewirtschafteter Parkfelder. Wir werfen einen Blick zurück und zeigen auf, wie sich die Solothurner Parkfeld-Landschaft entwickelt hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 22.03.2023, 19.00 Uhr

Noch kann man hier parkieren: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Parkplätze auf dem Klosterplatz verschwinden werden. Bild: Tom Ulrich

Die Parkplätze in der Stadt Solothurn sind wieder Thema. Am Montag, 27. März, beginnt die Mitwirkung des neuen Parkraumkonzepts. Nicht nur Solothurnerinnen und Solothurner, sondern auch Auswärtige können dazu ihre Meinung abgeben.

Mit der Erneuerung des Konzepts sollen die Gebühren erhöht werden, gleichzeitig sollen die unbewirtschafteten Parkfelder verschwinden. Künftig soll es somit quasi nur noch blaue oder gebührenpflichtige weisse Parkfelder geben. So sehen es zumindest die derzeitigen Pläne vor.

Wird hier die Salamitaktik angewendet, bis es keine Parkplätze mehr gibt? Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes, versichert: «Die Parkplatzstrategie Solothurns zielt nicht auf eine Reduktion der Anzahl öffentlicher Parkplätze hin, sondern strebt grundsätzlich eine Umlagerung an.» Es soll in Zukunft weniger oberirdische Parkplätze geben, dafür mehr unterirdische.

1. Ein Blick ins «Milchbüechli»

Schaut man die Zahlen der letzten 20 Jahre an, so erfasst man diese Strategie rasch: 2002 gab es oberirdisch 1166 öffentliche gebührenpflichtige Parkplätze – und nur gerade 919 unterirdische Parkplätze. Heute gibt es 745 oberirdische Parkfelder und 1262 unterirdische.

2005 passierte der grosse Schritt, als das Parkhaus Berntor in der Vorstadt fertiggestellt wurde. Die Zahl der Parkfelder ausserhalb eines der drei Parkhäuser sank auf 771. Die Zahl der unterirdischen stieg von 919 auf 1262.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden insgesamt 78 bewirtschaftete Parkplätze ersatzlos gestrichen, das entspricht einem Minus von rund 4 Prozent. Seit 2010 waren es 26 Parkplätze. 18 davon haben sich auf dem Postplatz befunden. Das Stadtbauamt betont, dass es sich hierbei um einen politischen Entscheid gehandelt habe.

2. Die verschiedenen Parkplatz-Arten

Neben den gebührenpflichtigen Parkplätzen gibt es noch gebührenfreie. Davon sind 1800 Parkplätze mit blauer oder weisser Markierung. Zusätzliche 400 Parkplätze sind sogenannte Toleranzparkplätze, wie Lenggenhager erklärt. Über diese Parkfelder werde keine Statistik geführt; so kann das Stadtbauamt keine Auskunft geben, wie sich deren Anzahl verändert hat.

Bald werden mehr markierte Parkfelder zu sehen sein. Bild: Tom Ulrich

In den letzten Jahren seien aber nur wenige Parkplätze aufgehoben worden. «Die Aufhebungen standen jeweils in Zusammenhang mit verkehrstechnischen Konflikten oder sicherheitsrelevanten Kriterien», erklärt Lenggenhager. Die letzten aufgegebenen Parkplätze befinden sich an der Glutz-Blotzheim-Strasse. Dort wird die Bushaltestelle «Casablanca» gemäss Behindertengleichstellungsgesetz umgebaut. Im vergangenen Jahr wurden dafür acht Parkplätz aufgehoben.

Bereits klar ist, dass die Parkfelder beim Klosterplatz aufgelöst werden sollen. Und schon seit Jahren pocht die Stadt auf ein weiteres Parkhaus im Westen der Stadt. Gemäss Studienauftrag der SBB und der Stadt Solothurn soll nun ein solches im Zuge der Umgestaltung des Westbahnhofs entstehen.

3. Das sagt die Politik zur Entwicklung

«Diese Strategie ist absolut sinnvoll», erklärt die Co-Fraktionspräsidentin der SP, Annina Helmy. «So kann man die freiwerdende Fläche nicht nur als Blech-Abstellfläche nützen, sondern als Begegnungsort oder neue Grünfläche.» Es sei aber nicht das Ziel der SP, Parkplätze im Stadtgebiet zu reduzieren.

Das Co-Fraktionspräsidium der SP im Gemeinderat. Angela Petiti und Annina Helmy (von links). Bild: zvg

Im Herbst 2021 hat die SP-Fraktion einen Vorstoss zum Burrisgraben eingereicht. Es wird gefordert, das Verkehrsregime dort zu überarbeiten und die sechs bestehenden Parkplätze aufzuheben. Bei dieser Forderung gehe es spezifisch um diesen Ort, sagt die Erstunterzeichnerin, SP-Co-Fraktionspräsidentin Angela Petiti: «Sobald etwas Neues entstehen kann, das für mehr Lebensqualität sorgt, hat das Vorrang.»

Charlie Schmid, FDP-Gemeinderat und Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung, zeigt sich irritiert, dass das Stadtbauamt eine Parkplatzstrategie hat. «Das ist Aufgabe des Gemeinderats», sagt er konsterniert.

Abgesehen davon ist Schmid mit der aktuellen Situation in der Stadt zufrieden. Die guten Parkierungsmöglichkeiten seien für das Gewerbe essenziell, dem müsse man Sorge tragen. Und für die Entwicklung im Westen der Stadt sei es wichtig, dass das Parkhaus beim Westbahnhof gebaut werden könne.

Parkplätze in der Altstadt: Bis sich der Bundesrat einmischte

«Parkplatzkrieg», so kommentierte diese Zeitung 2001 das Gezerre um die Parkplätze in der Solothurner Altstadt. Dieser «Krieg» tobte so heftig, dass sogar der Bundesrat 2003 miteinbezogen wurde.

Angefangen hatte die Auseinandersetzung in den 1980er-Jahren. Damals stellte sich die SP erst gegen die Pläne, das Parkhaus Baseltor zu bauen. Als Kompromiss wurde dann ausgehandelt, dass 350 Parkplätze im Altstadtbereich aufgehoben werden. 1990 wurde das Parkhaus mit 463 Plätzen eröffnet.

1991 doppelte der Gemeinderat nach: Es sollen alle Parkplätze – bis auf die 35 Parkfelder auf dem Klosterplatz – in der Altstadt aufgehoben werden. Dagegen wehrten sich die Bürgerlichen und das Gewerbe. Es wurde befürchtet, dass durch deren Aufhebung das Gewerbe in der Altstadt wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen könnte. 1998 krebste der Gemeinderat zurück: Neben dem Klosterplatz sollen auch die Parkfelder auf dem Franziskaner-, Zeughaus- und Riedholzplatz bestehen bleiben, als Kurzzeitparkplätze.

Der Zeughausplatz wurde lang als Parkplatz benutzt. Bild: Oliver Menge (2003)

Die privaten Beschwerdeführer gegen diesen Entscheid bekamen 2001 vor dem Verwaltungsgericht recht. Die Parkplätze im oberen Altstadtbereich müssen aufgehoben werden. Die Stadt beschwerte sich im Anschluss beim Bundesrat (!) über diesen Entscheid. Zwei Jahre später bestätigte der Bundesrat das Urteil der kantonalen Instanz.

Zum Schluss hat der Bundesrat entschieden: Die Parkplätze in der Solothurner Altstadt müssen weg. Bild: Oliver Menge (2005)

2005 verschwanden die umstrittenen Parkfelder aus der Altstadt. Doch damit wurde das Kriegsbeil noch nicht begraben. Das bürgerliche Lager versuchte, diese Parkplätze wieder in die Altstadt zu bringen. Von linker Seite wurden die Parkfelder auf dem Klosterplatz ins Visier genommen.

Im Januar 2022 entschied der Gemeinderat: Auch der Klosterplatz soll kein Parkplatz mehr sein. Bis jedoch dort nicht mehr parkiert werden kann, wird noch einige Zeit vergehen. Wie viel genau, ist unklar. Denn die Stadt will nicht nur einfach die Parkplätze streichen, sondern für die künftige Nutzung des Platzes ein Konzept entwickeln. (jfr)

