Stadt Solothurn Beat Käch schaut zurück: «Ich habe nie mit Scheuklappen politisiert» Gemeinderat und Finanzpolitiker Beat Käch hat die politische Bühne verlassen. Er schaut auf eine 30-jährige politische Karriere zurück. Judith Frei 05.07.2021, 05.00 Uhr

Beat Käch im Gemeinderatssaal von Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Beat Käch ist braun gebrannt, er trägt ein leichtes Leinenhemd und Leinenhosen und wirkt sehr entspannt. «Ich war soeben in der Toskana», sagt er. Wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre er gleich dortgeblieben. Doch er musste, unter anderem wegen der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dienstag, wieder zurück an den Jurasüdfuss kommen.



Käch wurde Ende der 1980er-Jahre als Ersatzmitglied in den Gemeinderat gewählt, 1991 wurde er ordentliches Mitglied. «Da war noch Urs Scheidegger Stadtpräsident», erinnert er sich. Schon bald war er in der Gemeinderatskommission und in der Finanzkommission, die er bis eben präsidierte. Nach über 30 Jahren politischem Engagement auf kommunaler und kantonaler Ebene ist jetzt genug. «Es fällt mir nicht schwer, loszulassen», meint er und lacht.

«Ich werde mich in Zukunft aus der Politik heraushalten.»

Eigentlich hätte er schon vor vier Jahren aufhören wollen, doch da es niemand in seinem Alterssegment gab, hat er sich nochmals zur Verfügung gestellt.



«Ich wollte nie für die Galerie Motion einreichen»



Trotz dem Versprechen, sich aus der Politik herauszuhalten, liegt der Finanzplan der nächsten Finanzperiode vor ihm.

«Das Einzige, was mir für die Zukunft der Stadt Sorgen macht, sind die Finanzen.»

Er habe es erlebt, wie in den 1990er-Jahren gespart werden musste. «Schulden abzubauen, ist sehr schwierig», meint er eindringlich.

Ihm macht die Entwicklung derart Sorgen, dass er an seiner letzten Gemeinderatssitzung eine Motion einreichte, die eine Obergrenze für Nettoinvestitionen in der nächsten Finanzplanperiode verlangt. Diese Motion hat besonderes Gewicht, da Käch während seiner 30-jährigen Karriere lediglich ein wenig mehr als zehn Vorstösse unterschrieben hatte. «Ich wollte nie für die Galerie irgendeine Motion einreichen», erklärt er. «Sobald mich etwas beschäftigte, habe ich das bilateral geklärt und mit den Leuten das Gespräch gesucht.»

Politik hatte lange keinen Platz in seinem Leben

Der 70-Jährige hat an der Hochschule für Wirtschaft in St. Gallen studiert. In Solothurn hat er danach an der kaufmännischen Berufsschule Grenchen-Solothurn gelehrt, wo er auch Prorektor war. In die Politik ist er erst im Alter von noch nicht ganz 40 Jahren eingetreten. Vorher habe er andere Prioritäten gehabt. Er hatte vier kleine Söhne, gleichzeitig war er sportlich engagiert. Er spielte in der Nati B Volleyball und im Tennisclub. Daneben dienstete er als Hauptmann einer Panzerkompanie. Politik hatte da keinen Platz.



Er wurde als FDP-Mitglied in den Gemeinderat gewählt. Für ihn war klar, dass er für diese Partei politisieren wird. Schon sein Vater, der als Gemeindepräsident in Etziken wirkte, war in der FDP. Während seiner Jugendzeit war Beat Käch Mitglied der Studentenverbindung «Wengia», die den Bürgerlichen nahe stehe, erklärt er.



«Viele fragten: Bist du in der richtigen Partei?»



Als er dann 1999 Präsident des Solothurner Staatspersonalverbands wurde, hat das für Irritation gesorgt: Ein Bürgerlicher, der eine gewerkschaftliche Rolle einnimmt. «Viele haben mich damals gefragt, ob ich in der richtigen Partei sei», meint er und lacht. Er sei schon eher am linken Flügel seiner Partei anzusiedeln, und er habe oft intensive Diskussionen mit Parteikollegen geführt. «Es ist immer gut, dass jemand in der Partei anderer Meinung ist. Ich habe nie mit Scheuklappen politisiert.» Ein Parteiwechsel wäre aber nie in Frage gekommen.



Dass er nicht mit dem politischen Strom schwimmt, hat er von Anfang an bewiesen. Zu Beginn der 1990er-Jahre wollte man das Schulhaus am Landhausquai in eine Jugendherberge umwandeln. Seine Fraktion und das Stadtpräsidium versuchten, das Projekt zu stoppen, um die Stadt finanziell zu entlasten. Dagegen wehrte sich Käch, reichte eine Motion ein, und die Gemeindeversammlung gab 1991 grünes Licht. «Auf diesen Erfolg bin ich schon ein wenig stolz», meint er verschmitzt.



Dass auch seine Motion «Freiwillige Tagesschulen» auf fruchtbaren Boden gestossen ist, freut ihn. Das war 2005, als es so aussah, als ob die Tagesschule für alle obligatorisch werden soll.

«In unserer Kleinstadt gibt es auch Familien, da gehen noch alle über Mittag nach Hause»,

so Käch. Dass sich das in nächster Zeit ändern wird, sei möglich. Damals aber sei Solothurn noch nicht so weit gewesen, ist er überzeugt.



«Heute ist man im Gemeinderat viel polemischer»



In den letzten 30 Jahren habe sich der Gemeinderat verändert. Früher durfte man im Saal noch rauchen. «Zum Schluss konnte man den Gemeindepräsidenten kaum noch sehen», sagt er lachend. Damals konnte die FDP quasi den Kurs der Stadt selbst bestimmen. Ihr Bedeutungsverlust über die Jahre habe die Diskussionskultur im Rat verändert. «Heute ist man viel polemischer, und der Rat ist polarisierter», sagt er. «Das macht die Konsensfindung schwieriger.»



Dass der Gemeinderat politisch vielfältiger und jünger geworden ist, findet er gut. Den Kurs der Stadt wird er weiterhin verfolgen, doch aktiv eingreifen will er nicht mehr. Jetzt wird er Tennis spielen und mit seinen Freunden auf E-Bike-Touren gehen.