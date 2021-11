Solothurn: Der Kran beim Schulhaus Kollegium kommt weg

Coronapandemie Der Kanton Solothurn verschärft die Massnahmen: Maskenpflicht in Innenräumen – auch mit Zertifikat

Wegen der verschlechterten epidemiologischen Lage ordnet der Kanton Solothurn ab 1. Dezember eine erweiterte Maskenpflicht in bestimmten Innenräumen und bei Anlässen mit mehr als 1000 Personen auch im Freien an. An öffentlichen Veranstaltungen, in Restaurants, Bars und Clubs darf zudem nur noch sitzend konsumiert werden.