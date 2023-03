Stadt setzt Zeichen Lichter gehen für eine Stunde aus: Die Stadt Solothurn macht wieder bei der Aktion «Earth Hour» mit Ab 20.30 Uhr wird es für eine Stunde etwas dunkler in der Stadt Solothurn: Am Samstag, 25. März, findet wieder weltweit die «Earth Hour» statt. 24.03.2023, 13.45 Uhr

Am Samstag, 25. März, gehen in Solothurn für eine Stunde einige Lichter aus. Michel Lüthi

Seit 2007 macht der WWF jeweils am 25. März mit der Earth Hour auf die Klimakrise und den Verlust der biologischen Vielfalt aufmerksam. Kernstück der Earth Hour ist ein einstündiges Lichterlöschen (von 20.30 bis 21.30 Uhr), das Menschen in über 190 Ländern verbindet. An der Aktion beteiligt sich auch wieder die Stadt Solothurn, wie sie in einer Mitteilung schreibt.