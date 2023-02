Die letzte Leist-Laterne in der Hingere Gass in Solothurn?

St.-Urban-Leist Die letzte Leist-Laterne der Solothurner Hintergässler? Warum eine Tradition nun enden könnte Seine Helgen sorgten schon für Furore: Der St.-Urban-Leist hat an der Verzweigung Barfüsser-/Weberngasse wieder eine Laterne aufgehängt. Sie könnte die letzte ihrer Art sein. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Die Leist-Laterne ist ein Blickfang in der Solothurner Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Aufmerksamen Stadtgängerinnen und Stadtgängern ist es nicht entgangen: Die Leist-Laterne der Hintergässler Solothurn ist zurück. Nach zwei Jahren Absenz hängt sie dieses Jahr wieder rechtzeitig zur fünften Jahreszeit über der Verzweigung Barfüsser-/Webergasse, wie üblich seit 1989.

Die Laternen-Tradition des St.-Urban-Leistes, der Vereinigung der oberen Altstadt Solothurns, geht aber noch weiter zurück. Bereits 1956, wenige Monate nach der Gründung, verfügte der Leist über eine Laterne. Zuerst trugen die Mitglieder diese an der Chesslete mit, später wurde sie mit einem Handkarren mitgezogen. Seit 1977 wird sie aufgehängt. Die heutige Laterne stammt aus dem Jahr 1989, die Materialkosten beliefen sich damals auf 587 Franken.

Beatley Mühlemann hört auf

Wer sich nun beim Anblick der Laterne freut, dass die Tradition noch immer lebt, sei gewarnt. Es könnte die letzte Laterne in der Hingeren Gass sein. Zumindest deutet derzeit vieles daraufhin. Dies liegt nicht daran, dass der derzeitige Helgenmaler Beat «Beatley» Mühlemann heuer nach zwanzig Jahren zum letzten Mal für die Leistlerinnen und Leistler zum Pinsel griff.

Auch wenn es nicht einfach wäre, einen Ersatz für ihn zu finden. Der Grund für das voraussichtliche Ende der Laternen-Tradition geht tiefer: Das Weiterbestehen des St.-Urban-Leistes steht auf der Kippe.

Es werde Licht: Die leuchtende Leist-Laterne wird bewundert. Hanspeter Bärtschi

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Leist im Oktober, beim nächsten Bott, aufgehoben wird», sagt Obmann Matthias Welter, der das Amt seit ungefähr zehn Jahren innehat. Als er sich damals überzeugen liess, dieses zu übernehmen, hätte er nicht gedacht, dass er der letzte seiner Art sein könnte. Doch genau dies wird nun wohl eintreten.

Er will den Posten als Obmann abgeben, findet aber keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger. Zudem sind weitere Ämter im Leist offen. Damit dieser weiter besteht, braucht es einen neuen Obmann, einen neuen Vize, eine neue Chronistin und eine neue Schreiberin.

Zudem brauche es eine etwas neue Ausrichtung, ist Mark A. Herzig, Noch-Chronist und Noch-Vize-Obmann, überzeugt. Denn die Zeit hat sich seit der Gründung weitergedreht. Damals, in den 1950-Jahren, waren die St.Urban-, Webern- und Barfüssergasse Handwerker-Gassen, der Leist ein typischer Quartierverein, in dem man sich gegenseitig half. Heute, 70 Jahre später, wohnt rund die Hälfte der Mitglieder gar nicht mehr im Quartier.

«Die aktuelle Laterne ist immer die schönste»

Düster blickende Gesichter sieht man am Donnerstag aber keine, als die vielleicht letzte Leist-Laterne aufgehängt wird. Man hat Freude an der Gemeinschaft und an der neuen Laterne. «Die aktuelle ist immer die schönste», sagt der Obmann und blickt zur Leist-Laterne. Deren Helgen thematisieren immer skurrile Begebenheiten und Situationen aus Solothurn. Heuer geht es auf einem Bild um die Baumfällaktion auf dem Postplatz, ein anderes thematisiert die Aare-Gondel, ein weiteres nimmt Krokus aufs Korn.

Die diesjährigen Helgen der Leist-Laterne. Hanspeter Bärtschi Die diesjährigen Helgen der Leist-Laterne. Hanspeter Bärtschi

Der Erfolg der Leist-Laterne zeigt sich anhand zweier Tatsachen: Einerseits gelang es zuletzt immer, bekannte Solothurner Künstler als Helgenmaler zu gewinnen. So etwa Jürg Parli, der Ende 2021 verstorben ist. Auch Andreas Thiel schwang schon den Pinsel im Auftrag des Leists, bevor er ihn 2003 an Beatley Mühlemann weiterreichte. Gleichzeitig sorgte die Laterne auch schon national für Furore, wie sich die Mitglieder (derzeit sind es doch noch 124) gerne erinnern. 2017 war es, als es ihr Helgen wegen der «Lex-Grill» auch in die nationale Presse schaffte.

Mitglieder des St.-Urban-Leists tragen die Leist-Laterne zur Verzweigung Barfüsser-/Weberngasse, wo sie anschliessend aufgehängt wird. Fabio Vonarburg

Diese Erinnerungen werden bleiben, auch dann, wenn es den St.-Urban-Leist in einigen Monaten nicht mehr geben sollte. Und einige Mitglieder sind noch immer optimistisch, dass es doch noch anders kommt – wie der folgende Dialog zeigt, der während des Transports der Laterne zu hören war:

Träger 1: «Das machen wir das nächste Mal anders.»

Träger 2: «Es gibt kein nächstes Mal.»

Träger 1: «Doch, doch.»

Träger 2: «Meinst du?»

Träger 1: «Wir glauben doch daran.»

Vernissage für die diesjährige Leist-Laterne. Hanspeter Bärtschi

