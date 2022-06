Spielplatz 250 Kinder und Jugendliche pro Woche: Die Solothurner Erfolgsgeschichte Quartierspielplätze feiert den 40. Geburtstag Tannenweg, Villa 41, Güggi: Die drei Quartierspielplätze in der Stadt Solothurn sind ein wichtiges Angebot in der Stadt. Die Idee wurde vor 40 Jahren geboren. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 23.06.2022, 14.00 Uhr

Kinder spielen auf dem Quartierspielplatz Tannenweg: hier bei einem Fest des Quartiervereins Weststadt. Michel Lüthi (7. September 2019)

Ein Ort, wo man einfach sein kann. Ein Ort, der Garten, Treffpunkt und Wohnzimmer zugleich ist. Ein Ort, wo neue Freundschaften entstehen. Ein Ort für Kinder, nur einen Steinwurf vom Zuhause entfernt. So in etwa könnte man Solothurns Quartierspielplätze erklären, welche in diesem Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum feiern.

1982 wurde der Verein Quartierspielplätze Solothurn gegründet. Ziel war es, Freiräume für Kinder sowie Jugendliche zu schaffen und ihnen einen Ort zu bieten, wo sie sich treffen können. Hinter allem versteckte sich die Grundidee «Tun tut gut», welche auch heute noch Motto des Spielplatzes Tannenweg in der Weststadt, der Villa 41 an der Weissensteinstrasse sowie dem Güggi-Spielplatz in der Vorstadt ist.

Dies betont die Geschäftsführerin Monika Roth: «Es geht darum, nicht einfach zu konsumieren, sondern spontan etwas mit den Händen tun zu können. Einen Nagel einzuschlagen, weil man etwas flicken möchte. Einen Kuchen zu backen, weil man das noch nie gemacht hat. Einfach mal in eine Pfütze zu springen oder in Ruhe mit Freundinnen in einem Versteck zu plaudern.» Oder wie es Präsidentin Silke Moerler zusammenfasst: «Offline und dadurch bewusster zusammen sein.»

Integrationshilfe im Quartier

Quartierspielplätze sind, wie es der Name schon sagt, grundsätzlich für die Kinder der Nachbarschaft gedacht. Für Mitglieder, die mit ihren Beiträgen den Betrieb unterstützen. Aber nicht nur: «Wenn jemand spontan vorbeikommt, schicken wir ihn nicht raus.»

Ab dem grossen Kindergarten dürfen die Kinder alleine kommen, bei den Jüngeren ist eine Begleitung erforderlich. «Und das nicht nur, weil Robinsonspielplätze etwas abenteuerlicher sind als andere Spielplätze und die Kinder darum Unterstützung brauchen», erklärt Silke Moerler. Wichtig sei nämlich auch, dass sich die Erwachsenen austauschen können:

«Dadurch helfen wir mit, die Integration anzukurbeln. Bei den Begegnungen auf unseren Plätzen entstehen oft kleine Gemeinschaften, die den Alltag erleichtern können.»

Bis zur 6. Klasse dürfen die Kinder «einfach Gäste» sein auf den Spielplätzen. Ab der Oberstufe haben sie dann die Gelegenheit, sich zu «Kindercoaches» ausbilden zu lassen. «So wird an die Jugendlichen Verantwortung übertragen. Sie erhalten eine Rolle auf unseren Plätzen, indem sie Ämtli übernehmen», erklärt Moerler. Für Jugendliche gibt es zudem auch die Jugendtreffs – und «MyDay» ist der wichtige Begegnungsort für junge Mädchen.

Jugend noch stärker unterstützen

40 Jahre lang gibt es also die Idee der Quartierspielplätze in Solothurn schon. In der Zeit wurden für die Kinder über 320’000 Zvieri zubereitet. Eine Zahl, die für die Jubiläumszeitung errechnet wurde. Jährlich werden im Jugendtreff zudem rund 30 Kilogramm Spaghetti gekocht. 80 Kilo Schlangenbrot werden von den Kindern und Jugendlichen jährlich über dem Feuer gebacken.

Besonders schön ist aber diese Zahl: 250 Kinder und Jugendliche besuchen die Spielplätze pro Woche. Für diese Kinder sind die Quartierspielplätze zu einem wichtigen Angebot geworden.

Sie setzen sich ein für die Quartierspielplätze: Mirjam Matter, Mitglied Vorstand; Silke Moerler, Präsidentin; und Monika Roth, Geschäftsleitung (von links). Lucilia Mendes Von Däniken

Für die Zukunft hat das Team einige Ideen und Wünsche. So sind die Plätze zwar während 32 Wochen im Jahr geöffnet, über den Winter werden sie aber für ein paar Wochen geschlossen: «Was etwas ungünstig ist», erklärt Monika Roth. Sei doch genau der Winter die Zeit, wo viele Kinder in den Stuben vor dem Fernseher hängen bleiben:

«Eigentlich wäre es toll, wenn wir das Angebot auch im Winter durchführen könnten.»

Und auch Vorstandsmitglied Mirjam Matter hat ein Anliegen: «Mir hat es in Solothurn noch zu wenige Angebote für Jugendliche. Es braucht noch mehr Raum, wo sie sich treffen können – und vielleicht ein Garten, wo sie im Sommer am Feuer plaudern können. Wir müssen das möglich machen und in die Jugend investieren.»

Zudem hofft das Team der Quartierspielplätze, auch in Zukunft Eltern zum Mitmachen auf den Spielplätzen motivieren zu können: «Damit es dieses wichtige Angebot auch für die nächste Generation noch gibt.»

