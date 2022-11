Sonderausstellung Kleinere Hörner, längere Finger und resistente Bakterien: Im Naturmuseum Solothurn verändert sich einiges Die Sonderausstellung im Naturmuseum Solothurn widmet sich der Evolution, die im vollen Gang ist. Dies nicht immer zum Vorteil der Betroffenen. Christina Varveris Jetzt kommentieren 18.11.2022, 14.00 Uhr

Sonderausstellung im Naturmuseum Solothurn. Das Thema lautet: «evolutions happens!» José R. Martinez

Die mannshohe Röhre voller Pillen springt ins Auge. Sie symbolisiert die 100 Kilogramm Antibiotika, die in der Schweiz täglich von Menschen geschluckt werden. Mastvieh wie Rinder, Geflügel und Schweine wird das vierfache verabreicht. Dabei haben Antibiotika bereits heute oft gar keine Wirkung mehr. Viele Bakterien haben mutiert und Resistenzen entwickelt.

Die Sonderausstellung im Naturmuseum Solothurn veranschaulicht an sechs Stationen, wie die Evolution noch immer in vollem Gang ist und sich die Lebewesen an der Umwelt anpassen. Meistens zu Gunsten der Betroffenen. Zum Beispiel bei den Echsen in Hawaii. Nach nur zwei grossen Wirbelstürmen wurden innert dreier Jahre an Echsen längere Vorderbeine und Finger sowie kürzere Hinterbeine gemessen – damit sich die Echsen bei einem Wirbelsturm besser an Halmen und Hölzer festhalten können.

Ein Blick in die Ausstellung. José R. Martinez

Durch Zufall geschwächt

Auch die Felsentaschenmaus passt sich innert kürzester Zeit ihrer Umgebung an. Auf hellem Untergrund kommen die Mäuse grundsätzlich mit hellem Fell auf die Welt und sind so gut getarnt. Ist der Untergrund dunkel, steigt in kurzer Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass die Mäuse mit dunklem Fell auf die Welt kommen. So tarnen sie sich besser vor der Eule – ihrem Fressfeind Nummer eins.

Die Mäuse ändern ihre Erscheinung im Laufe ihres Lebens. José R. Martinez

Joya Müller, Museumspädagogin des Naturmuseums Solothurn, sagt:

«Naturereignisse, Fressfeinde, der Mensch und auch Zufälle können die Evolution steuern.»

Der Zufall hat bei der Evolution des Alpensteinbocks vielleicht mitgespielt. Um die Jahrtausendwende war der Steinbock in der Schweiz ausgerottet. Mit ein paar importieren Steinböcken aus Italien versuchte man die Art wieder anzusiedeln, was auch gelang.

Nun gibt es aber Steinböcke, die haben kleinere Hörner und Körper und sind eher anfällig auf Parasiten. Sie sind also schwächer, was durch Inzucht und die kleine genetische Vielfalt in der Population erklärt werden kann. Aber es ist auch möglich, dass hier durch Zufall nicht die vorteilhaften, sondern die nachteiligen Genvarianten häufiger geworden sind.

Joya Müller, Museumspädagogin. José R. Martinez

Die stillen Grillen

Auch den Grillen wird im Naturmuseum Solothurn ab heute eine Ecke gewidmet. Laut können sie sein, die Männchen. Sie zirpen normalerweise, um die Weibchen anzulocken. Sie locken dabei auf der hawaiianischen Insel Kauai aber auch einen tödlichen Parasiten an.

Durch Mutation sind Grillen entstanden, die nun keinen Ton mehr abgeben. Die stillen Grillen haben sich auf Kauai in weniger als 20 Jahren durchgesetzt – sie werden vom Parasiten nicht aufgespürt, leben dadurch länger und können sich fortpflanzen.

Die Ausstellung des Zoologischen Museums der Universität Zürich wurde in Zusammenarbeit mit dem Universitären Forschungsschwerpunkt «Evolution in Aktion: Vom Genom zum Ökosystem» erarbeitet und gastiert bis 30. April 2023 im Naturmuseum Solothurn.

