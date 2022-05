Solothurn: Was im Freibad nach der Sanierung alles anders ist

Sommersaison Grössere Terrasse, Schliessfächer mit Steckdosen: Was im Freibad Solothurn nach der Sanierung alles anders ist Das Freibad Solothurn öffnet am Samstag seine Türen. Es erstrahlt nach einer mehrjährigen Sanierungszeit in neuem Glanz. Der Badmeister führt durch das neue Bad. Judith Frei Jetzt kommentieren 13.05.2022, 16.00 Uhr

Das Schwimmbad wurde renoviert und ist jetzt fertig. José R. Martinez

Der Rasen ist frisch gemäht, auf der Wasseroberfläche glitzert die Sonne. Doch so ganz bereit für die Eröffnung ist das Freibad Solothurn an diesem ersten Sommertag nicht. Das 25-köpfige Team des Chefbadmeisters Pascal Prétôt arbeitet auf Hochdruck daran, dass das Bad am Samstag für die Gäste bereit ist.