Sommerferien 2021 Nach dem Virus kam der Regen: So fällt die Bilanz der Freizeitangebote im Kanton aus Im Zusammenhang mit den Sommerferien 2021 wird wohl eines in Erinnerung bleiben: Regen. Dieser hatte auch Auswirkungen auf die Freizeitangebote in der Region. So einiges fiel buchstäblich ins Wasser – andere Betriebe profitierten vom Wetter.

Christina Varverisund Anja Neuenschwander 14.08.2021, 05.00 Uhr

Konrad Stuber, Seilbahn Weissenstein AG. Hanspeter Bärtschi

Seilbahn Weissenstein: Manchmal standen die Gondeln still

«Die vergangen 40 Tage waren die schlechtesten seit 2015», sagt Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein. Das sei aber nicht dramatisch, da der Januar mit dem vielen Schnee ein «super Monat» gewesen sein. Die Leute kamen in Scharen auf dem Berg zum Schlitteln. Diese Zahlen retten den schwachen Sommer. Die Bahn lief fast die ganzen Ferien hindurch mit nur 50 Prozent der Kapazität. Damit könnte die Seilbahn immer noch 600 Menschen pro Stunde transportieren.

«Es gab aber Tage, da kamen nur 20 bis 100 Leute», so Stuber. Hin und wieder hätte man die Bahn deshalb abgestellt, bis wieder ein Kunde gekommen sei. «Man muss beim Abstellen einfach sicher sein, dass niemand mehr in einer Gondel sitzt», sagt er lachend. Das sei auch schon passiert. Zum Glück hätten alle mittlerweile ein Handy und könnten auf die Station anrufen. Und Stuber beruhigt: «Abends kommen alle Gondeln in die Station, da kann kein Gast vergessen gehen.» (cvs)



Bele Schmid, Seilpark Balmberg. Hanspeter Bärtschi

Seilpark Balmberg: Klettern kann man fast immer

Der Seilpark Balmberg verzeichnete dieses Jahr von den Zahlen her einen fast normalen Sommer. «Vielleicht etwas weniger Leute», fügt Geschäftsführer Bele Schmid an. «Bei Regen kam natürlich niemand klettern, aber es regnete fast nie den ganzen Tag.» Hin und wieder musste der Seilpark zwar früher schliessen: «Wenn um drei Uhr nachmittags ein Gewitter aufzog, haben wir alle Besucher runtergeholt und zugemacht», sagt Schmid.

Er schaut aber zufrieden auf die Sommerferien zurück. «Klettern kann man bei fast jedem Wetter», sagt er. Schönes und heisses Wetter ist sogar eher nachteilig für den Betrieb, denn dann gingen die Leute jeweils eher in die Badi. «Der letzte Sommer war für die Natur schlecht, da es zu wenig regnete – dieses Jahr ist es halt für das Kässeli etwas schlechter.» Da die Kletterer aber mit der Natur arbeiteten, gönne er dies dem Wald, der Regen tue diesem gut. (cvs)



Dominique Mattenberger (rechts am Glacestand) und Florian Stähli von «Kalte Lust» aus Olten. Zvg

«Kalte Lust», Olten: Wenig Lust auf Glace

Auch die Glaceproduzenten mussten untendurch diesen Sommer. Mr. Cool aus Zuchwil, der vor allem an Badis und Terrassenbetreiber liefert, hatte kaum mehr Bestellungen. Daniel Jüni, Geschäftsführer und Inhaber, bleibt aber gelassen: «Wir kennen das Glacegeschäft seit Jahren und es gibt immer wieder das eine oder andere Jahr mit einem schlechten Sommer», sagt er. «Aber als Familienbetrieb denken wir langfristig und

hoffen auf einen schönen Herbst.» Kalt erwischt hat es die Gründer von Kalte Lust aus Olten. «Wir sind ein junges Unternehmen und haben so etwas noch nie erlebt», sagt Geschäftsführer Florian Stähli.

Marco Kropf, kantonaler Museumsverband. André Weyermann

Kantonaler Museumsverband: Die Menschen strömten in die Museen

Bis zu 50 Prozent mehr Besucher verbuchten die Museen im Kanton diesen Sommer, sagt Marco Kropf vom kantonalen Museumsverband. Vor allem profitiert hätten das Naturmuseum in Solothurn, das Sauriermuseum in Bellach und das Schloss Wartenfels.

Aber für alle 54 Museen, die der Verband umfasst, sei es «ein sehr positiver Sommer» gewesen: vom kleinen Traktormuseum in Messen, dem Velomuseum in Nunnigen, bis hin zum grossen Naturmuseum der Stadt Solothurn. Vor letzterem hätten sich sogar Warteschlangen gebildet, oft sei bereits zehn Minuten nach der Eröffnung die Maximalanzahl an Besuchern erreicht worden. Und das Kulturhistorische Museum in Grenchen – normalerweise die Sommerferien hindurch geschlossen – hat nach letztem Jahr und Covid nun wieder geöffnet. Vor allem diesen Sommer habe sich das ausbezahlt. (cvs)



Thomas Mühlethaler, Bielersee Schifffahrtsgesellschaft. Zvg

Bielersee und Aare: Totalausfall bei der Schifffahrtsgesellschaft

Bei der Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft (BSG) ging gar nichts mehr: Am 14. Juli musste sie den Betrieb ganz einstellen. «Noch nie war das Wasser so hoch», sagt Geschäftsführer Thomas Mühlethaler. In Biel musste man vier Schiffe gar in die Bucht stellen, weil die Pfosten zum Andocken im See zu kurz waren und die Schiffe bei all dem Wasser drohten, wegzudriften. «Wir hatten rund um die Uhr Leute vor Ort, die auf die Schiffe achteten, damit kein Schaden entstehen konnte.»

Auch das Restaurant Joran, das zur BSG gehört, litt unter den Wassermengen. Der See drang bis ins Restaurant ein und nur durch Pumpen schafften es die Mitarbeiter, die Küche trocken zu halten. Seit Donnerstag können die Schiffe wieder die ganze Aare befahren. Das Team der BSG sei froh, den Betrieb wieder aufnehmen zu können und hoffe auf viele Gäste, um die verpassten Einnahmen auffangen zu können. «Wir mussten alle Kursfahrten, Events und Schiffsvermietungen für Hochzeiten und andere Anlässe absagen», so Mühlethaler. «Jetzt hoffen wir, dass es nicht mehr regnet und die Leute wieder die schöne Landschaft vom Schiff aus geniessen können.» (cvs)



Lina Walter, Outdoor Solothurn. Zvg

Solothurn: Nicht ein SUP auf der Aare

Nur gerade einen Tag konnte «Outdoor Solothurn» seine Stand up Paddle Boards (SUP) nutzen: am Eröffnungsevent für Freunde und Familie am 27. Juni. «Danach hatten wir nicht ein SUP auf der Aare», sagt Lina Walter, Leiterin Events. Zuerst regnete es so stark, dass Paddeln nicht interessant war. Dann kam das Hochwasser; vom Baden und SUPlen wurde abgeraten.

Schlechte Laune hatte das Team deswegen aber nicht. Der Stationsleiter wurde im Restaurant untergebracht und konnte sich im Service ausprobieren, «damit hat er bei der Anstellung nicht gerechnet», sagt Walter lachend. Und trotz widriger Umstände nach der ganzen Debatte um die SUPs im Naturschutzgebiet, wo man nur sitzend paddeln darf – Aufgeben kommt nicht in Frage. «Natürlich machen wir weiter», sagt Walter bestimmt, «wir können ab heute unser Angebot wieder aufnehmen und hoffen auf viele Buchungen auch nach den Sommerferien.» (cvs)



Dieter Trachsel im Schwimmbad Wangen a. A. Hanspeter Bärtschi

Solothurn und Wangen a.A: Gähnende Leere in den Freibädern

«Sehr spärlich» seis gewesen, sagt Pascal Pretot, Chefbadmeister in der Badi der Stadt Solothurn, über den Betrieb während dieser Sommerferien. «Praktisch keine Eintritte», bilanziert auch Dieter Trachsel von der Badi Wangen an der Aare. Gähnende Leere herrschte in den Freibädern in der Region, während es Bindfäden regnete. Nur die Schwimmkurse und die ganz hartgesottenen Schwimmfans brachten etwas Leben ins Wasser.



«In der einzigen halbwegs schönen Woche in den Sommerferien konnten wir rund 2700 Eintritte verzeichnen», so Pascal Pretot, sonst sind es an schönen Tagen bis zu 5000 Leute, die sich die Badi Solothurn teilen.

Langweilig wurde es den beiden Badmeistern aber nie, wie aus ihren Erzählungen hervorgeht. Nebst den üblichen Putzarbeiten, mähte Pretot in Solothurn doppelt so oft den Rasen wie in einem trockenen Sommer. In Wangen an der Aare musste sich Dieter Trachsel um die Rutschbahnpumpe kümmern, die wegen eintretenden Grundwassers für zwei Tage beschädigt war.

Zu gutes Wetter fürs Hallenbad

Auch in Mümliswil konnte man nicht vom Wetter profitieren, obwohl es dort ein Hallenbad gibt, das während der Sommerferien täglich geöffnet hat. Lässt man die Fenster runter, kann man direkt vom Hallenbad in den Garten, wo in einem schönen Sommer viel gebrätelt wird. «Dieses Jahr war das Wetter wohl einfach zu wenig schlecht um ins Hallenbad zu gehen – und zu wenig schön, um Bräteln zu kommen», sagt Cornelia Nussbaumer, Präsidentin der Sport-und Hallenbadkommission. (cvs)



Stephanie Seiler, Hafenbar Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Olten und Solothurn: Regen hat einen Corona-ähnlichen Einfluss

Das Wetter machte auch den Sommerbeizen in der Region zu schaffen: Aufgrund des starken Regens und des hohen Pegels der Aare musste das direkt am Wasser liegende Aarebistro in Olten für drei Wochen schliessen. Dabei seien die Besucherzahlen aufgrund von Corona ohnehin schon eingeschränkt gewesen, erzählt Geschäftsführer Brayan Ponce. Er schätze, dass der Betrieb diesen Sommer nur etwa einen Drittel der Besucherzahlen vom Vorjahr erreichen konnte. Denn 2020 habe das Wetter mitgespielt und nach dem Lockdown galt sowieso: «Die Leute wollten alle wieder raus», so Ponce. Mit dem jüngsten Wetterumschwung kämen momentan aber wieder etwas mehr Leute ans Aareufer.

Dasselbe spürt die Hafebar in Solothurn. Das Wetter habe einen grossen Einfluss auf die Besucherzahlen – allenfalls sogar einen grösseren als Corona, vermutet Geschäftsführerin Stephanie Seiler. Die Besucherzahlen von diesem und letztem Jahr seien in etwa vergleichbar. Im vorangehenden Sommer habe Corona die Kundschaft ferngehalten, im jetzigen sei es der Regen gewesen.

«2021 war ein spezieller Sommer», sagt Ponce vom Aarebistro. Er sei aber positiv gestimmt, dass es im kommenden Jahr wieder besser werde. Auch Seiler von der Hafebar sagt, sie hoffe auf eine stabilere Wetterlage nächste Saison. (ane)



Kino Palace Solothurn.

Oliver Menge

Oensingen und Solothurn: Sommer ist nicht Kinozeit – ausser an Regentagen

Das Kino Onik in Oensingen schreibt momentan rote Zahlen: «Sommer ist nicht Kinozeit», erklärt Inhaber Christian Riesen. Die meisten Leute seien in den Ferien, die Besucherzahlen entsprechend niedrig – nach der coronabedingten Schliessung 2020 nicht gerade erfreulich.

Auch in den Solothurner Kinos Palace und Capitol hat Corona für geringere Besucherzahlen als in den Vorjahren gesorgt.

Dazu kommen in der warmen Jahreszeit das Ausgangsangebot in der Stadt und Events wie die Fussball-EM oder die Olympischen Sommerspiele, welche für Konkurrenz sorgen. Der regnerische Sommer habe aber trotzdem wieder einige Leute in die Kinosäle gelockt. «Wenn das Wetter schlecht ist und ein guter Film läuft, dann kommen die Leute», erläutert Geschäftsleiterin Bettina Schönberg von Gunten.

Mit dem Sonnenschein gingen die Besucherzahlen in den letzten Tagen dann wieder etwas zurück. Beide Kinobetreiber sehen der Kinosaison im Herbst aber optimistisch entgegen. «Das Kino hat immer noch einen Platz im Herzen der Leute», so Schönberg von Gunten. Dies habe man nach der Wiedereröffnung nach Corona immer wieder bemerkt. Nun freue man sich auf die neuen Filme. (ane)