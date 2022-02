Solothurn: Urs Unterlerchner wird neuer Stadtschreiber

Solothurns neuer Stadtschreiber Urs Unterlerchner wechselt die Rolle: Er und die Stadtpräsidentin sind überzeugt, dass er das hinkriegt Ein FDP-Politiker, der mit pointierten Aussagen auffällt, wechselt in die Verwaltung – und wird zur rechten Hand einer SP-Stadtpräsidentin. Klappt das? Beide Seiten sind davon überzeugt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.02.2022, 18.30 Uhr

Urs Unterlerchner wird Stadtschreiber in Solothurn. Michel Lüthi

Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, kommt nun zusammen. FDP-Kantons- und Gemeinderat Urs Unterlerchner wird die rechte Hand von Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP). Unterlerchner übernimmt die Stelle als Stadtschreiber von Hansjörg Boll, der Ende August pensioniert wird.

Die Gemeinderatskommission war sich beim Entscheid so gut wie einig. Fünf der sechs anwesenden Mitglieder sprachen sich für Unterlerchner aus, dies bei einer Enthaltung. Nebst dem FDP-Politiker hatte es noch eine Person, die nicht in Solothurn wohnt, bis in die finale Runde geschafft.

Rolle als Politiker streift er ab

«Ich freue mich, weiterhin die Stadt mitgestalten zu dürfen», sagt Urs Unterlerchner, der mit seinem Stellenantritt Anfang Juli eine ganz andere Rolle übernehmen wird. Jene als Politiker streift er komplett ab. Per sofort werde er an den Gemeinderatssitzungen nicht mehr teilnehmen, kündigt er an. Auf wann er offiziell demissioniert, spricht er noch mit seiner Partei ab. Kantonsrat bleibt er bis zum Jobantritt.

Theoretisch hätte Urs Unterlerchner auch als Stadtschreiber weiterhin Mitglied des Kantonsrats bleiben können. Für den 41-Jährigen war dies aber keine Option. «Für mich ist völlig klar, dass mit dem Stellenantritt ein Rollenwechsel stattfindet.» Politik betreibe er ganz oder gar nicht. «Gleichzeitig Stadtschreiber und Kantonsrat zu sein, wäre komisch.»

Damit endet, zumindest vorläufig, die politische Laufbahn von Urs Unterlerchner, die vor rund zwei Jahrzehnten losging. Er habe sich den Schritt gut überlegt:

«Ich politisiere mit Herzblut. Bin niemand, der nur dasitzt und mitschwimmt.»

Das sagt Stefanie Ingold zu ihrer neuen rechten Hand

Tatsächlich tritt ein Politiker aus dem Gemeinderat aus, der häufig mit pointierten Äusserungen auffiel. Holt Ingold einen ihrer lautesten möglichen Gegenspieler ins eigene Boot? Die Stadtpräsidentin winkt ab: «Ich habe das Gefühl, dass wir auch im Gemeinderat gut hätten zusammenarbeiten können.»

Natürlich habe man über seinen politischen Hintergrund in der Gemeinderatskommission diskutiert, berichtet Ingold. «Die Frage war: Will und kann er den Rollenwechsel vollziehen.» Ingold ist überzeugt: «Wir trauen ihm das zu, sonst hätten wir ihn nicht gewählt.» Sie nehme Unterlerchner als Person wahr, mit der man offen und transparent zusammenarbeiten könne.

Der jetzige Stadtschreiber Hansjörg Boll mit Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi

Es sei ein Strauss an Argumenten, die den Ausschlag für die Wahl von Unterlerchner gegeben hätten. Sein juristischer Hintergrund, seine Erfahrung mit politischen Abläufen und «auch seine grosse Leidenschaft für die Stadt Solothurn».

Dass die FDP damit nun einen Vertreter in der Stadtverwaltung hat, denkt Ingold nicht. «Das ist kein Thema», sagt sie:

«Es ist eine politisch neutrale Stelle. Als Stadtschreiber ist man nicht mehr Politiker.»

Stefanie Ingold und Urs Unterlerchner kennen sich erst seit Beginn des Wahlkampfes um das Stadtpräsidium, bei dem sich Ingold gegen den Parteikollegen von Unterlerchner durchsetzte. Sie habe ihn mehr als nur positiv überrascht, sagt der künftige Stadtschreiber. «Als ich gesehen habe, wie die neue Stadtpräsidentin vorangeht, war für mich klar, dass ich mit so jemandem sehr gerne zusammenarbeiten würde.»

Unterlerchner bleibt noch HESO-Präsident

Noch zur HESO: Die Herbstmesse wird ihren Präsidenten nicht Knall auf Fall verlieren. Urs Unterlerchner wird den Vorstand der Herbstmesse wie angekündigt im Anschluss an die kommende Ausgabe verlassen. «Zeitlich sollte dies gut möglich sein», führt Unterlerchner aus.

Ein Grossteil der Arbeit falle in den kommenden Monaten vor seinem Amtsantritt an. «Und während der zehn HESO-Tage nehme ich notfalls Ferien.»

Zuerst kommt nun aber die Fasnacht. Wegen des letzten Vorstellungsgesprächs am Schmutzigen Donnerstag «ging ich zum zweiten Mal in meinem Leben nicht an die Chesslete», so Unterlerchner. Das erste Mal blieb er dem Fasnachtsanlass fern, als er als Lehrling vor den Abschlussprüfungen stand.

Zur Person Urs Unterlerchner Urs Unterlerchner, 1981, absolvierte nach einer Berufslehre die Matura und studierte an der Universität Bern Rechtswissenschaften mit dem Abschluss als Master of Law. Während und nach dem Studium übernahm Urs Unterlerchner mehrere Führungsaufgaben bei der Organisation von World Games oder als Präsident der HESO. Er ist Eigentümer und Geschäftsführer der TailorTex GmbH und hat während der Pandemie mehrere Corona-Testcenter organisiert und betrieben. Die Kenntnisse der politischen Abläufe eignete er sich als Kantons- und Gemeinderat an. Urs Unterlerchner ist ledig und wohnt in Solothurn.

