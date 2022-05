Ein Rundgang durch das Rüttener Wasserreservoir Königshof

Solothurn/Rüttenen Das im Untergrund verborgene Jahrhundertwerk: Das neue Wasserreservoir Königshof ist in Betrieb Rund neun Millionen Franken hat das neue Wasserreservoir der Regio Energie gekostet. Ein Augenschein vor Ort. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer es nicht weiss, spaziert ahnungslos daran vorbei. Dabei ist es ein eben fertiggestelltes Jahrhundertbauwerk, das den Augen entgeht.

José R. Martinez

Obwohl der Bau jetzt noch viel augenscheinlicher ist als in Zukunft. Der Wald wird sich den Platz zurückholen, in dem vor einem Jahr noch eine riesige Baugrube klaffte, die definitiv keinem Spaziergänger entging. 60 Meter lang, 30 Meter breit und 13 Meter tief war sie. Dazu wurden 18'000 Kubikmeter Erde ausgehoben.

Hanspeter Bärtschi (05. November 2020)

Was gebaut wurde, verbirgt sich nun weitgehend im Untergrund. Nur noch der Eingang und dessen Einfahrt sind sichtbar. Letztere ist noch nicht ganz fertig.

José R. Martinez

Auch wer das Gebäude betritt, sieht nicht auf den ersten Blick, in welch eindrücklichem Bauwerk man sich befindet. Vielmehr fühlt man sich in einem Treppenhaus, das in den Keller führt.

José R. Martinez

Es ist der Blick durch eines der beiden kreisrunden Fenster, der die Augen öffnet.

José R. Martinez

Statt nach Draussen sieht man in einen riesigen Raum, der an ein Hallenbad erinnert. Hier zu baden, sieht verlockend aus, dabei wäre es alles andere als eine schlaue Idee. Lagert doch hier, was bei uns aus dem Hahnen fliesst. Es ist somit passender von einer Schatzkammer zu sprechen. Anstatt Gold und Silber wird glasklares Wasser verwahrt.

José R. Martinez

Auch der Name passt zur Schatzkammer: Königshof heisst das neue Wasserreservoir der Regio Energie Solothurn, das sich knapp auf Rüttener Boden befindet, nahe des gleichnamigen Landsitzes. Rund neun Millionen Franken kostete das neue Reservoir der Regio Energie Solothurn.

Der Landsitz Königshof. Wolfgang Wagmann

Nach nicht ganz zweijähriger Bauzeit hat die Anlage kürzlich den Betrieb aufgenommen. Projektleiter Andrew Lochbrunner spricht von einer Punktlandung. Beim Spatenstich im August 2020 war die Fertigstellung per April 2022 angekündigt worden.

So sah es während der Bauzeit von oben aus. Michel Lüthi

«Ohne Corona und den damit verbundenen Verzögerungen wären wir sogar vor der Zeit fertig geworden», so der zufriedene Lochbrunner, der das Projekt von seinem Vorgänger Stefan Schluep übernahm. Dieser hat den Grossteil der Vorbereitungsarbeiten begleitet, war etwas traurig, dass das Projekt nicht bis zu seinem Jobwechsel – er ist neu der Betriebsleiter der Kebag Zuchwil – abgeschlossen werden konnte.

Stefan Schluep hat das Projekt zuerst betreut, wechselte aber vor dem Abschluss zur Kebag Zuchwil, wo er Betriebsleiter ist. Michel Lüthi

«Er war schon hier, hat sich alles angeschaut», erzählt Lochbrunner, der betont, dass sein Vorgänger den schwierigeren Part hatte. Denn gegen das Projekt gab es aus der Nachbarschaft Widerstand, der den Baustart verzögert hat.

Zu reden gab die Rodung von 3440 Quadratmeter Wald auf dem Gemeindegebiet von Rüttenen. Die Einsprecher scheiterten letztlich auch mit einer Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht.

Wolfgang Wagmann (13. April 2020)

Die Inbetriebnahme des Wasserreservoirs Königshof ist gleichzeitig das Aus für zwei bisherigen Anlagen. Das 1880 gebaute Reservoir Steingrube sowie das jüngere Reservoir Gisihubel (Baujahr 1929) wurden vom Netz genommen, sobald klar war, dass die neue Anlage einwandfrei funktioniert. Dazu mussten in erster Linie zwei Fragen geklärt werden.

Andrew Lochbrunner (rechts) erklärt die Steuerung. José R. Martinez

Erste Frage: Ist das Wasserreservoir dicht? Was wohl einige erstaunt: Die beiden Kammer des Wasserreservoirs, die gemeinsam bis 5000 Kubikmeter Wasser fassen, bestehen nur aus Beton. Auf eine Beschichtung wurde bewusst verzichtet. «Der Polier hatte eine entscheidende Rolle», erzählt dann auch Lochbrunner.

Glatte Wände waren das A und O der neuen Anlage der Regio Energie Solothurn. José R. Martinez

Möglichst jede Pore galt es zu verhindern. Eine solche könnte am Beginn eines Risses stehen, aus dem Wasser austreten könnte. Einige solche habe es gegeben, so Lochbrunner, «was gar nicht zu verhindern ist».

Kleiner Riss in der Wand, aus der ein Rinnsal hinausfliesst. zvg

Diese wurden geflickt und das Wasserreservoir hielt der Dichtheitsprüfung stand. Bei dieser darf während einer Woche der Wasserspiegel um nicht mehr als drei Millimeter sinken. Zudem gab es zu Beginn im Netz der Regio Energie einige wenige Lecks, da der Wasserdruck durch die etwas höhere Lage des neuen Wasserreservoirs grösser ist als vorher.

Hier waren die Kammern des Reservoirs Königshof noch leer. Michel Lüthi

Die zweite Frage: Wie steht es um die Qualität des Wassers? Vor der Inbetriebnahme des neuen Wasserreservoirs wurden die Kammern zwei Mal gereinigt. In eine der beiden wurde zudem noch Chlor gegeben.

Die Anforderungen an die Wasserqualität sind hoch. Wie hoch, das zeigt der Vergleich, den Lochbrunner mit einer Glace macht: Dieses darf gemäss Vorschriften mehr als 10 Mal so viele Keime haben, wie das Trinkwasser, das aus dem Wasserhahn fliesst.

Andrew Lochbrunner vor dem neuen Wasserreservoir Königshof. José R. Martinez

«Es steckt ein riesiger Aufwand dahinter, dass dies möglich ist», sagt Lochbrunner. «Viele sind sich dem gar nicht bewusst.» Darum sei es nicht nur von Vorteil, dass die Wasserversorgung so selbstverständlich sei – vielfach so unsichtbar wie das neue Reservoir Königshof, das kaum einer wahrnimmt, obwohl er nur wenige Meter daran vorbeispaziert.

Das Reservoir liegt zwischen der Bergstrasse und dem Königshofweg:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen