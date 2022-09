Trocken und heiss: So war das Solothurner Wetter im August 2022

Solothurner Wetter Wenn der Sommer auf ewig schaltet: So sah das Solothurner Wetter im August aus In Solothurn war es im vergangenen Monat über weite Strecken heiss und trocken. Starkregen sorgte nur kurz und punktuell für etwas Nässe. Und bereits zeigen sich die Vorboten des Herbsts. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 02.09.2022, 12.00 Uhr

Im August blieb es heiss und trocken. Die Badi Solothurn war ein beliebter Aufenthaltsort. Hansjörg Sahli (8. August 2022)

Der August 2022 setzte einem weiteren Jahrhundertsommer die Krone auf: Mit einem Monatsmittel von gut 20 Grad und einem «Überschuss» von 1,6 Grad gegenüber dem Langzeitwert war auch der dritte Sommermonat deutlich zu warm. Dennoch bleibt das Hitzejahr 2003 unangefochten die Nummer eins in der Sommer-Hitliste. Denn die damaligen Hitzewellen erstreckten sich über eine längere Zeit als diesmal.

Ein treuer Begleiter des Wettergeschehens blieb auch die Trockenheit, waren Regenstunden doch an einer Hand abzuzählen. Dass in Solothurn trotzdem noch 73 Liter oder Millimeter pro Quadratmeter zusammenkamen, war einigen massiven Starkregenereignissen zu verdanken. Diese traten regional, also punktuell, auf, so dass grosse Unterschiede auf engem Raum zu verzeichnen sind. Im Wallierhof Riedholz fielen im August nur gerade 59,6 Liter Regen, also knapp die Hälfte der üblichen Monatsmenge.

In der Hitze der Nacht

Nach einem leicht durchzogenen Nationalfeiertag legte der August gleich hochsommerlich los: Schon am 3. war die 30-Grad-Marke wieder geknackt und zwei Tage später sank auch nachts das Thermometer nicht mehr unter die 20 Grad.

Graue Wolken und die Bise brachten zwar in der Folge vor allem nachts Entspannung, aber ab dem 8. August knallte die Sonne neun Tage nacheinander fast ohne Unterbruch vom Himmel. Damit akzentuierte sich eine weitere Hitzewelle, die erst am 17. August ein Ende fand. Die viertägige Schlechtwetterpause wurde schon fast als Erlösung empfunden, denn endlich fiel wieder einmal nennenswert Regen. Und zwar gestaffelt, in drei «Portionen», was die Aufnahmefähigkeit der betontrockenen Böden doch deutlich verbesserte.

Wie unter einem Wasserfall

Nochmals rappelte sich der Sommer zu einem fünftägigen Comeback auf, allerdings geschmälert durch die nimmermüde Bise. Quasi aus dem Nichts zog dann am Freitag, 26. August, nachmittags ein Gewitter auf, das zumindest Solothurn mit elf Millimetern Regen innert 45 Minuten eine grandios-nasse Überraschung brachte.

In anderen Gegenden der Region fiel dagegen kaum ein Tropfen. Drei Tage später gab es schon wieder Tagesmaxima bei 30 Grad – doch auch die Vorboten des Herbsts in Form von Morgennebel. Ein krachendes Finale mit Blitz, Donner und enormen Wassermassen setzte es am zweitletzten Tag des Monats ab: In nur einer Stunde ergossen sich diesmal 18 Liter Wasser pro Quadratmeter über Solothurn, gefolgt von einer nächtlichen Reprise mit nochmals einigen Litern.

Es wird Herbst werden

Nach letzten Regengüssen setzt sich am Sonntag ein Zwischenhoch durch, das aber auf die Wochenmitte Regenstaffeln Platz machen muss. Zwar ist aufs nächste Wochenende hin mit tendenziell weniger Nass zu rechnen, aber die «Krokusse» könnten noch begossen werden. Vorläufig bleiben die Tagesmaxima über der 20-Grad-Marke, doch um die Monatsmitte ist es damit vorbei – der Herbst klopft unerbittlich an die Tür.

