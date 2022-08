Solothurner Wetter im Juli: Hitze bleibt ein Dauerbrenner

Solothurner Wetter Trockenheit und Hitze bleiben Dauerbrenner: Der Blick ins Jahr 2003 zeigt, dass der August den Juli durchaus toppen kann Das Solothurner Wetter war im Juli zu warm und es fehlte an Regen. Es war aber nicht so heiss wie im Rekordjuli 2003. Wolfgang Wagmann 03.08.2022, 16.12 Uhr

Derzeit eine beliebte Freizeitbeschäftigung: Bööteln auf der Aare. Hanspeter Bärtschi

Der Juli 2022 geriet zu einer akzentuierteren Kopie des Vormonats: Er war nochmals trockener und wärmer als der Juni. Mit einem Monatsmittel von 20,1 Grad lag er gut ein Grad über dem Langzeitwert, aber weit unter dem Rekordjuli 2003 mit 22,2 Grad. Regen gabs etwa die Hälfte der Normalmenge, nämlich 57,3 Liter oder Millimeter pro Quadratmeter in Solothurn, 86,4 dagegen im Wallierhof Riedholz. Real dürften es dort jedoch wegen einer anderen Messmethode einige Liter weniger sein – regnete es doch genau über den Monatswechsel.

Über weite Strecken herrschte Badi-Wetter

Das wechselhafte und eher kühl-feuchte Wetter von Ende Juni blieb uns auch die ersten fünf Julitage erhalten. Doch dann legte die Sonne eine wahre Langzeit-Rallye hin, denn mehr als zwei Wochen lang trübte kaum ein Wölkchen den stets blauen Himmel. Lagen die Temperaturen bei Bise erst noch im verhaltenen Bereich, so wuchs sich die stationäre Hochdrucklage ab dem 18. Juli zu einer dreitägigen Hitzewelle mit Tagesmaxima von bis zu 35 Grad aus.

«Pump Foil», der neuste Trend. Hanspeter Bärtschi Was gibt es schöneres bei dieser Hitze? Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Aus dem Sit down Paddel wurde wieder ein Stand up Paddel. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Eine Böötlifahrerin unter der Rötibrücke. Hanspeter Bärtschi Partystimmung auf der Aare. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Nach einer Tropennacht setzte am 20. Juli eine gröbere Gewitterstörung dem Spuk ein Ende, und die Temperaturen sollten nun bis zum Monatsende im moderateren Bereich unter 30 Grad bleiben. Zudem stellten sich noch zwei weitere Gewitterfronten ein, die für Niederschlag sorgten. Die jeweils 12 Liter in Solothurn waren jedoch keineswegs nachhaltig, sondern wirkten eher nach dem Motto «wie gewonnen, so zerronnen». So fehlt nun schon seit Monaten jener mehrtägige Landregen, der allein zu einer klaren Entspannung der Langzeit-Trockenheit führen könnte.

Seit Wochen braucht es deshalb für zuverlässige Wetterprognosen keine hellseherischen Fähigkeiten. So erstaunte es nicht, dass bereits Mitte Juli ein kantonales Feuer- und Feuerwerkverbot verhängt wurde. Es blieb in Solothurn auch am diesjährigen 1. August bei einer stillen Bundesfeier, die schon fast zur Tradition geworden ist.

Der Sommer gibt noch lange nicht auf

Der August dürfte die bisherige Sommergeschichte im gleichen Stil weiterschreiben. So geht morgen Freitag die aktuelle Hitzewelle wohl wieder mit Blitz, Donner und vielleicht etwas Regen zu Ende. Also wie gehabt. Dann aber könnte sich ab nächster Woche sich bereits die vierte Hitzewelle dieses Jahres entwickeln. Wer einen besorgten Blick auf die Daten des Jahrtausendsommers 2003 wirft, weiss: Der August kann den Juli durchaus toppen.

Damals herrschte zehn Tage lang bei ständig knallblauem Himmel eine Hitze, die an südeuropäische Zonen erinnert: Tag für Tag war das Thermometer um 13 Uhr auf 34 bis 35 Grad geklettert, und Hitzegewitter machten einen weiten Bogen um Solothurn. Damals wurde es aber auf die Monatsmitte hin sehr nass und die 30 Grad sah man nie mehr. Doch derzeit zeigen die Modelle ganz anderes: Es wird rasch einmal wieder sehr heiss und nennenswerter Niederschlag bleibt aus. Dem Langzeitsommer 2022 geht also keineswegs die Luft aus.