Die Temperaturen waren in Solothurn im November 2022 zu hoch

Solothurner Wetter Die Heizrechnung wurde erneut geschont: Das Wetter in Solothurn zeigte sich im November von der milden Seite Auf den warmen Oktober folgte ein milder November. Das zeigt sich auch am Göiferlätsch. Rund 40 Tage später als gewöhnlich hatte er eine dünne Schneeschicht. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 01.12.2022, 14.30 Uhr

An zwölf Tagen regnete es im Monat November in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Nach dem viel zu warmen Oktober doppelte der November mit einem klaren Plus von 3 Grad über dem üblichen Monatswert nach. Die 7,6 Grad haben weiterhin dafür gesorgt, dass der Verbrauch an Heizenergie bisher im Winterhalbjahr massiv unter dem üblichen Verbrauch liegt, was sich allerdings im Dezember rasch ändern könnte.

Niederschlagtechnisch blieb der November 2022 annähernd im Normalbereich mit 91,5 Litern oder Millimetern Regen pro Quadratmeter in Solothurn und wie üblich etwas mehr, nämlich 104,6 Litern, im Wallierhof Riedholz. Insgesamt wurde an zwölf Tagen Niederschlag registriert, wobei der Schnee bis ins Flachland noch völlig fehlte.

Ein Wintergruss auf dem Weissenstein

Der November machte vorerst da weiter, wo der Oktober aufgehört hatte: Mit mildem und stets etwas angefeuchtetem Westwindwetter. Vor allem am 5. und 9. November kam einiges an Regen zusammen, doch zeigte sich – für die Jahreszeit völlig unüblich – in den ersten acht Tagen auch immer wieder für längere Zeit die Sonne.

Noch bis am Martinstag, dem 11.11., blieb dieser Wettercharakter mit tagsüber zweistelligen Temperaturen erhalten, erst ab dann wurde es mit einer geschlossenen Hochnebeldeckel «einen Kittel kälter».

Nach mehreren trockenen Tagen nahm um die Monatsmitte die Niederschlagsneigung wieder zu, und damit folgte eine weitere, für den November zu milde Witterungsphase, was vor allem bei der Pilzsammel-Fraktion für grosse Augen sorgte: Noch immer standen spät gegen das Herbstende zu Prachtsexemplare von Steinpilzen im Bucheggberg!

Unterwegs im Wald. Patrick Lüthy

Erst in der Nacht vom 20. auf den 21. November brachte dann eine Kaltfront dem Göiferlätsch erstmals ein Schümli Schnee – was einem Rückstand von rund 40 Tagen auf den früher üblichen Einwinterungstermin entspricht. Nachhaltig war das Ganze aber keineswegs, denn die Schneefallgrenze lag bis Monatsende bei einer auch eher geringen Niederschlagsneigung bloss zwischen 1100 und 1300 Metern. Immerhin entsprachen die Temperaturen nun einigermassen den jahreszeitlich geschuldeten Normen.

Wird’s nun brutal winterlich?

Laut den jüngsten Modellen dürfte uns der aktuelle Wettertyp mit Plusgraden und kaum Niederschlag noch eine ganze Woche erhalten bleiben. Was danach kommen soll, ist noch mit gebotener Vorsicht zu geniessen, denn die Zweiwochen-Prognosen schwankten zuletzt von Tag zu Tag zwischen Frost und Schnee oder Altweibersommer.

Am Donnerstag allerdings schockten die Voraussagen ab Freitag, 9. Dezember, mit hochwinterlichen Verhältnissen, sprich Schnee bis ins Flachland und anschliessendem Dauerfrost voraussichtlich bis mindestens zur Monatsmitte. Ob sich dieser Trend wirklich erhärtet, werden die nächsten Tage zeigen. Für einmal wären dann weisse Weihnachten jedoch ein Geschenk, dass wohl viele derzeit überhaupt nicht auf dem Wunschzettel haben.

