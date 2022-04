Solothurner Wetter: Der März 2022 war ausgesprochen trocken

Solothurner Wetter Es war das grosse Warten auf den Regen: Das Wetter im März präsentierte sich ausgesprochen trocken Nur 7 Liter hat es im März pro Quadratmeter geregnet. Damit kam der März 2022 dem -Rekord-Monat dieses Jahrtausends bezüglich Trockenheit sehr nah. Im Dezember 2016 waren es nur 2 Millimeter oder Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Wolfgang Wagmann 01.04.2022, 15.49 Uhr

Blick auf Solothurn. Leserbild: Walo Von Burg-Romanello

Der März 2022 geht als einer der trockensten Frühlingsmonate überhaupt in unsere Wetterannalen ein. Fast hätte er noch den Rekordhalter dieses Jahrtausends geschlagen: Der Dezember 2016 steht als solcher im Wallierhof Riedholz mit ganzen 2 (!) Millimetern oder Litern pro Quadratmeter zu Buche.

Diesmal waren es dort über ebenfalls 31 Tage ganze 7 Liter, in Solothurn immerhin das Doppelte, was aber auch völlig ungenügend ist. Sind doch – abgesehen von einem kurzen Nachtguss Mitte März – die letzten Tropfen zuvor am Schmutzigen Donnerstag, dem 24. Februar, gefallen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Viel Sonne, aber kalte, klare Nächte prägten diesen März. Dennoch blieb er bei einem Monatsmittel von 7,5 Grad wie der Januar und Februar fast zwei Grad zu warm, verglichen mit den Langzeitwerten.

Im Wald war es brandgefährlich

Eigentlich ist die Wetter-Story dieses Monats schnell erzählt, denn 28 Tage lang glich ein Ablauf dem anderen: Ohne Morgennebel stieg die Sonne am wolkenlosen Horizont auf und ging bei einem identischen Himmelsbild wieder unter. Den einzigen Unterschied machten die Temperaturen und der Wind.

Waren in der ersten Märzenhälfte noch Nachtfröste die Regel und die Mittagsmaxima erst knapp im zweistelligen Bereich, so wurde es gegen Ende Monat doch stetig wärmer. Zuletzt lagen die Nachmittagstemperaturen mit 20 Grad sogar im frühsommerlichen Bereich. Allerdings störte ab Mitte März wiederholt eine forsche Bise aufkeimende Frühlingsgefühle und machte das Draussensitzen eher zu einem Vergnügen für Unverfrorene.

Zwei weitere Phänomene prägten den ersten Frühlingsmonat: Die extreme Trockenheit, gepaart mit viel nicht verrottetem Laub in den Wäldern, führte nicht nur im Tessin, sondern auch bei uns zu erheblicher Waldbrandgefahr, und die Feuerwehr hatte im Jura mit kleineren Bränden zu kämpfen. Zweimal verfrachteten zudem Südwestwinde grosse Mengen Saharastaub auch in die Schweiz, was vor allem am 15. März zu einem spektakulären orangen Morgenlicht auch in unserer Region führte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Comeback des Winters

Dank der wärmeren zweiten Monatshälfte erarbeitete sich der Frühling rund zwei Wochen Vorsprung, was die Flora anbelangt. Die Birne steht bereits voll im Blust, die Kirsche schickt sich dazu an. Da kommt der aktuelle Wintereinbruch völlig ungelegen, denn vor diesem Wetterphänomen blieben wir den ganzen Februar und März verschont.

Wobei Schnee Anfang April regelmässig den Frühling pausieren lasse: Letztes Jahr gab's am 7. April ein «Schümli», vor zwei Jahren am 4. April gar eine geschlossene Schneedecke, 2006 ein Winter-Comeback am 5. April, und 2005 fielen sogar erst am 17. April noch 15 cm Weiss bis ins Aaretal!

Nun, in der zweiten Hälfte der ersten Aprilwoche wird's wieder wärmer, wobei der jetzt noch eher spärliche Regen in zwei grösseren Paketen nachgeliefert werden dürfte. Und der Trend auf Ostern: Tendenziell trocken, aber eher unterkühlt. Die fiese Bise lässt grüssen.