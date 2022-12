Solothurner Tanztage 2022: Akrobatik und Kunst

«The K Crew» und Alvin aus Venezuela zeigen ihr Können. Christina Varveris

Solothurner Tanztage 2022 Olympisches Niveau gibt sich an den Solothurner Tanztagen die Ehre, aber lieber nicht allzu gewagt Machst du Akrobatik oder tanzt du noch? «The Greatest» hiess der Anlass im Stadttheater und der Name war Programm. Christina Varveris Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Flugeinlage des Siegerteams Blau: Alvin aus Venezuela. Andre Veith

Drei Anlässe in einem, versprachen die Veranstalter. Der erste Teil beinhaltete allerdings schlicht die Ehrungen zweier Tänzer, die Aussergewöhnliches in der Tanzkunst geleistet haben.

Dafür ging es dann so richtig ab im zweiten Teil des Abends, dem «Battle». Zwölf Minuten lang zeigten zwei Teams an je drei Tänzer, was Breakdance heutzutage alles kann. Aus Venezuela, Malaysia, Japan, Marokko und Russland waren die Profis angereist, um ihr Können zu zeigen. «Headspins», «Windmills», «Nintynine» und «Air Tracks» – höchste Akrobatik mit den coolen Moves der Hip Hoper von einst. Sieger ist, wer dem Publikum am besten gefällt.

"The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith "The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith "The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith "The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith Festivalleiter Elvis Petrovic. Andre Veith Kantonsrat Matthias Meier-Moreno zog es vor bei seiner Ansprache auf den Füssen zu bleiben. Andre Veith "The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith "The Greatest" Solothurner Tanztage, Stadttheater Solothurn. Andre Veith Julia Isch wurde für ihre Verdienste im Tanz zum Ehrenmitglied ernannt. Andre Veith

Durchgesetzt hat sich Team Blau mit Alvin aus Venezuela, Lego Sam aus Malaysia und Hiro10 aus Japan, der am Samstag auch noch seinen 18. Geburtstag feierte. Alle drei sind sie Anwärter für die Olympischen Spiele 2024, die zum ersten Mal Breakdance im Programm haben werden. 5000 Franken durfte das Team am Samstag mitnehmen. Das entspricht in der Szene dem höchstdotierten Preisgeld der Schweiz.

Nur die Besten dürfen teilnehmen

Erst zum dritten Mal finden die Solothurner Tanztage statt und haben bereits einen Namen weit über die Landesgrenze hinaus. «Vom regionalen ist es zum nationalen und nun zum internationalen Event geworden», sagt Präsident Elvis Petrovic.

Kraft und Beweglichkeit sind unverzichtbar: La Fam Crew aus Österreich. Andre Veith

Qualität ist ihm wichtig. Damit ein Schweizer Team teilnehmen kann, muss es bereits eine Topplatzierung in einem früheren Wettbewerb erreicht haben. Entsprechend war auch an der «Showcase Competition» – dem dritten Teil des Abends – das Podest international.

Neun Teams – fünf davon aus der Schweiz – traten gegeneinander an. Eindrücklich präsentierten sich «The K Crew», sechs Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren aus Deutschland. Mit ihrer dynamischen Show und den akrobatischen Einlagen holten sie den dritten Platz. Sie gehören zur Europapark-Crew, die täglich professionell trainiert.

Zofinger waren der Jury zu obszön

Nicht aufs Podest geschafft hat es das Team «The Art of Generation» aus Zofingen, obwohl sie mit 21 Tänzern und einem Bett einen eindrücklichen Auftritt lieferten. Sie visualisierten in ihrem Tanz mörderische Albträume, auch mit etwas anzügliche Szenen. Und verfehlten damit den Geschmack der Juroren.

«The Art of Generation» waren für den Geschmack der Jury zu gewagt. Andre Veith

«Wir wollen hier keine obszöne Sachen und keine sexuellen Anspielungen, der Schutz der Jugend ist uns sehr wichtig», sagt Organisator Elvis Petrovic. Das Bild des goldbehängten Rappers, umschwärmt von sexualisierten Frauen, sei passé. Was heutzutage zähle, ist Können und Style.

Österreicher siegen im dritten Anlauf

Besser ins Konzept passte da «Nu Chapter» aus Österreich. Sie präsentierten ein funkige Show mit viel positiver Energie. Zum dritten Mal waren sie bereits dabei, und konnten sich endlich den ersten Platz holen. Ihr Coach hatte diesmal auch grosse Arbeit geleistet, indem er die besten Tänzer aus ganz Österreich zusammen getrommelt und mit ihnen eine Choreografie einstudiert hatte, extra für die Solothurner Tanztage.

«Ich freue mich sehr, dass sie diesmal gewonnen haben», sagt Elvis Petrovic. Ihm ist die Durchmischung wichtig. Die verschiedenen Tanzstile, die verschiedenen Teams, die unterschiedlichen Levels.

Die Tanztage gehen noch diese Woche weiter, mit einem kostenlosen Salsa-Workshop am Donnerstag. Am kommenden Samstag tanzt dann der Solothurner Nachwuchs im Landhaus und am Sonntag werden sich wieder internationale Tänzer in «Zwei-gegen-zwei-Battles» messen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen