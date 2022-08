Solothurner Stadtschulen sind bereit für das Schuljahr

Solothurner Stadtschulen Doch noch einen Schulleiter gefunden: «Ich bin wahnsinnig erleichtert», sagt die Schuldirektorin «Wir sind bereit für das neue Schuljahr», erklärt Irène Schori, die Direktorin der Solothurner Stadtschulen. Grundsätzlich sind alle Stellen besetzt und auch der neue Dreifachkindergarten ist fertig. Wobei dort zuerst für ein Jahr Primarklassen einziehen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Schuldirektorin Irène Schori im neuen Dreifachkindergarten, der aber vorerst zum Provisorium wird. Carole Lauener

Wer das Gelände betritt, wünscht sich ins Kindergartenalter zurück. Man möchte durch den grünen Garten toben, im Sandkasten den Traum einer Burg verwirklichen und im erhöhten Spielbereich im Innenbereich – von dem man den besten Blick auf das Geschehen im Klassenraum hat – Pläne mit der besten Freundin schmieden.

Doch bis sich Kindergärtler im neuen Dreifachkindergarten beim Vorstadtschulhaus austoben werden, vergeht noch ein Jahr. Zuerst ist der nun fertige Bau der Traum eines Provisoriums. Ab heute Dienstag werden hier vier Primarklassen des Vorstadtschulhauses unterrichtet, während ihre eigentlichen Klassenräume saniert werden.

Der Boden ist abgedeckt: Denn hier wird zuerst für ein Jahr technisches, bildnerisches und textiles Gestalten unterrichtet. Carole Lauener

Beim Rundgang durch das neue Gebäude zeigt Irène Schori, Direktorin der Stadtschulen, in einem Raum auf den Boden. Er ist abgedeckt, nicht ohne Grund. Hier wird während eines Jahres technisches, bildnerisches und textiles Gestalten unterrichtet. «Wir wollen das Gebäude in einem Jahr den Kindergartenklassen in einem guten Zustand übergeben», sagt Schori, spricht von einer «riesigen Freude», dass die Arbeiten am Neubau abgeschlossen sind und nun Leben in die Räume einkehrt.

Der fertige Neubau von aussen. Zuerst ist er ein Provisorium, in einem Jahr ziehen drei Kindergartenklassen ein. Fabio Vonarburg

Der neue Dreifachkindergarten auf dem Schulgelände ist Teil der politischen Schulraumstrategie. Man will weg von den Quartierkindergärten, hin zu einer grösseren Schuleinheit. So gehören ab Sommer 2023 die Kindergärten Dreibeinskreuz und Wassergasse der Vergangenheit an, deren Gebäude sanierungsbedürftig sind. «Diese nun zum Vorstadtschulhaus zu holen, macht aus Sicht der Pädagogik Sinn», sagt Schori.

Der Lehrplan 21 umschreibe die Lernziele, die am Ende des Zyklus I, also am Ende der zweiten Klasse, erreicht werden sollen. «Eine vertiefte Zusammenarbeit der Kindergarten- und Primarlehrpersonen ist daher erforderlich und somit im Schulkreis Vorstadt nun optimal möglich», sagt die Schuldirektorin.

«Es lassen sich zudem weitere Synergien nutzen», ergänzt Schori und zeigt auf die grosse Gartenanlage, die naturnah gestaltet ist. Ein Baumstamm liegt etwa auf dem Boden, lädt dazu ein, ihn in ein Spiel zu integrieren. Anstatt zwei müsse der Werkhof somit künftig nur eine solche Anlage pflegen.

Platz zum Austoben. Der Garten des neuen Dreifachkindergartens. Fabio Vonarburg

Doch noch gilt Schoris Blick dem beginnenden Schuljahr, in dem das neue Gebäude ganz in den Händen von Primarschülerinnen und Primarschülern ist. In den ersten Wochen gilt ihr Fokus besonders den Schulkreisen Wildbach und Vorstadt, die ohne Schulleiter starten. «Per 1. September tritt glücklicherweise Rolf Caccivio seine neue Schulleitungsstelle an», berichtet die Schuldirektorin erleichtert.

Zuerst sah es so aus, als dass die Stadtschulen aufgrund der Kurzfristigkeit und des Personalmangels niemanden mit der nötigen Qualifikation finden würden. Doch nun konnte mit Caccivio, Primarlehrperson, Schulleiter und ehemaliger Schulinspektor im Kanton Solothurn, eine qualifizierte Persönlichkeit vorerst für ein Jahr fix verpflichtet werden.

Auch in der Sek I, wo zu Beginn der Sommerferien noch eine Stelle als Lehrperson mit Klassenleitungsfunktion offen war, hat man eine Lösung gefunden. «Intern», wie Schori erläutert. Einige Lehrpersonen haben ihre Pensen erhöht, es kam zu einigen Rochaden. «Es ist eine Lösung auf Zeit», sagt die Schuldirektorin. Auch weil derzeit einzelne Stellen mit Personen besetzt sind, die noch in Ausbildung sind und denen somit die explizite Qualifikation eigentlich fehlt.

Auch an den Tagesschulen sieht die personelle Situation viel besser aus als noch vor einigen Wochen. Eine Herausforderung war vor allem die Tagesschule Fegetz, wo sich ein Drittel mehr Schülerinnen und Schüler angemeldet hat als im vergangenen Schuljahr. «Grundsätzlich sind damit alle Stellen besetzt und wir sind bereit für das neue Schuljahr», sagt Irène Schori. «Ich bin wahnsinnig erleichtert und glücklich.»

Während für die Schüler heute der Alltag wieder losgeht, war der Startschuss für die Lehrerinnen und Lehrer bereits fast eine Woche früher. Nach zwei Jahren Unterbruch wegen Corona fand erstmals wieder der traditionelle Auftakt statt. Schori:

«Für mich war es ein beglückendes Gefühl, die Lehrpersonen der Stadtschulen wieder vereint zu sehen, und die Energie und Motivation von all diesen tollen Persönlichkeiten zu spüren.»

