Solothurner Stadtpolitik Die neue Präsidentin der FDP Stadt Solothurn sagt: «Es braucht frischen Wind» Barbara Feldges ist neue Präsidentin der FDP Stadt Solothurn. Sie will die Partei «aus der Trägheit herausführen». 11.03.2022

Barbara Feldges ist die neue FDP Stadtpräsidentin. Michel Lüthi

Die 44-jährige Primarlehrerin wurde diese Woche zur neuen Präsidentin der FDP Stadt Solothurn gewählt. Im Interview erklärt sie, was sie mit der Partei vor hat und was sie am Amt reizt.

Sie sind die erste Frau an der Spitze der Stadt-FDP. Was geht ihnen durch den Kopf?

Barbara Feldges: Ich bin natürlich stolz. Ich habe das Gefühl, dass ich in die Fussstapfen meiner Grossmutter und Mutter trete. Meine Grossmutter Kunigund Feldges-Oeri war die erste Frau, die die gleichen Staatsexamen in Theologie ablegte, wie die Männer. Später war sie politisch aktiv und hat sich in der politischen Bildung der Frauen engagiert. Meine Mutter war Präsidentin des Synodalrates der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.

Die FDP hat im Wahlkampf um das Stadtpräsidium stets gesagt, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Gab es nun ein Umdenken?

Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass Fähigkeiten, Motivation und Wille im Vordergrund stehen und nicht das Geschlecht. Ich glaube aber schon, dass Männer und Frauen verschieden denken. Frauen lösen Probleme anders als Männer. Aber ich würde niemanden nur wegen des Geschlechts wählen.

Warum gab es vor Ihnen noch keine Frau an der Spitze?

Das ist schwierig zu sagen. Ich weiss aber, dass Frauen meist mehr Bedenken haben und oft neben Familie und Beruf keine Kapazität haben. Ich habe keine eigene Kinder und statt am Abend Nachtessen zu kochen, gehe ich an Sitzungen (lacht).

Mussten Sie lange überlegen, ob Sie dieses Amt machen wollen?

Ich habe mir gut überlegt, ob ich das kann. Ich hatte Bedenken, ob ich genügend Zeit habe. Aber ich wollte mich parteiintern engagieren. Nachdem mir verschiedene FDP-Mitglieder Unterstützung zugesichert haben, habe ich mich entschlossen, das Amt zu übernehmen.

Was reizt Sie daran?

Ich kann tatsächlich etwas bewegen und die Partei beleben. Mir ist die Frauenförderung sehr wichtig. Ich habe beispielsweise den Abstimmungsapéro eingeführt. Jeweils vor den Wahlen treffen sich FDP Frauen und diskutieren über die Vorlagen. Ich weiss, dass Frauen an der Spitze andere Frauen anziehen. Gleichzeitig will ich parteiintern neue Strukturen schaffen und die Partei aus ihrer Trägheit herausführen.

Was meinen Sie mit Trägheit?

Im Schatten einer grossen Figur können nicht alle gleich gut wachsen. Die FDP stellte bis vor Kurzem den Stadtpräsidenten und ist nur noch knapp die wählerstärkste Partei. Das liegt nicht nur, aber sicher auch an einer gewissen Sattheit, die sich eingestellt hat.

Wie wollen Sie die Partei in Zukunft wieder zum Fliegen bringen?

Ich will ihr Profil schärfen und die Partei wieder spürbar machen. Dafür werde ich in die Kommunikation gegen innen und aussen investieren. Es braucht neuen Wind in dieser Partei. Mein Ziel ist es, dass an den Parteiversammlungen Jung und Alt, Frau und Mann gleichermassen vertreten sind und lebhaft miteinander diskutieren.

Mit welchen Themen will die Partei im städtischen Umfeld wieder attraktiver werden?

Mit den aktuellen Themen, für die es in den Städten Antworten braucht. Zum Beispiel die Verkehrsthemen. Wir brauchen bessere Radverbindungen und attraktive Wohnquartiere – aber wir brauchen auch funktionierende Achsen für das Gewerbe und den Individualverkehr sowie genügend Parkplätze.

Wie will sich die FDP in Solothurn als stärkste Oppositionspartei profilieren? Wo sehen Sie bei Stefanie Ingold Angriffsfläche?

Die FDP setzt sich für ihre politischen Ziele ein und nicht gegen die Stadtpräsidentin. Aber sicher werden wir versuchen, der linksgrünen Allianz im Gemeinderat liberalere Vorschläge entgegen zu stellen.

Was schätzen Sie an der Partei?

Dass es in dieser Partei nicht nur Akademiker gibt, sondern dass auch eine Primarlehrerin Platz hat und die Partei thematisch breit aufgestellt ist

Welche Themen liegen Ihnen persönlich am Herzen?

Das Gewerbe ist mir wichtig. Ich will, dass es gute Rahmenbedingungen hat. Aber auch Nachhaltigkeit und soziale Themen beschäftigen mich. Ich finde aber, dass wir Herausforderungen in diesen Themen nicht zuerst mit Gesetzen und Verboten regeln müssen, sondern Anreize schaffen sollen. Eigenverantwortung ist für mich sehr wichtig.

Was für politische Ambitionen haben Sie noch?

Ich habe keinen langfristigen Plan. In der nächsten Zeit habe ich mehr als genug damit zu tun, die Partei wieder aufzufrischen, die Wahlgeschäfte gut vorzubereiten und neue Mitglieder zu gewinnen

