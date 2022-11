Stadtbummel: Solothurn wird mit dem 11.11. nicht warm

Solothurner Stadtbummel Trotz der heiligen Zahl 11: Solothurn wird mit dem 11.11. nicht warm Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Der Zytgloggeturm nach der Renovation 2022. Hanspeter Bärtschi

Stell dir vor, die St.Ursenfassade würde jedes Mal einen Göiss ausstossen, wenn sie fotografiert wird! Das wäre ein Gmögg auf dem Kronenplatz! Nicht auszudenken, wenn dies auch der Zytgloggeturm könnte. Denn der zieht nach St.Ursen wohl am zweitmeisten Handy-Klicks auf sich. Vor allem jetzt, wo er wieder «entrüstet» am Märetplatz steht.

Nur schade, dass Maya von Gunten nicht mehr die Geheimnisse der astronomischen Uhr, von Ritter, König und Tod erklären kann. Die versierte Stadtführerin musste sich letzterem mit seiner unerbittlichen Sanduhr in der Knochenhand beugen. Doch Türme und Fassaden können nicht schreien. Spätestens jetzt täten sie es.

Zurück zu St.Ursus. Der Stadtpatron und sein Status beschäftigen wieder einmal das Stedtli. Oder vielmehr die Politik. Der St.Ursentag als Freitag der Stadtverwaltung gerät unter Beschuss. Dabei ist unumstritten, dass eine Kapitale wie Solothurn einen ureigenen Fest- und Feiertag verdient. Aber vielleicht nicht nur einen für Katholiken, sondern auch für Konfessionslose, Heiden und Protest-Tanten?

Naheliegend wäre es, den heutigen 11.11. zum Solothurner Tag ad absolutum zu erheben. Eine Schnapsidee. Denn irgendwie wird Solothurn mit dem Martinstag trotz seiner heiligen Schnapszahl 11 nicht warm. Niemand mag hier einer Gans wie in Sursee den Hals abhauen; St.Martin ist der Patron von Olten, und an die Fasnacht zu denken, gehört sich schon gar nicht am 11.11. Dafür haben wir im Jänner den Hilari. Basta!

Vor 30 Jahren hatte ein schwedisches Modehaus Tout Soleure am 11.11. zur Eröffnung mit einer Landgugge geladen. Kein Schwein ging hin. So viel zu Solothurn und seiner heiligen Zahl Elf.

Wobei – einer würdigt den 11.11. rundum: «Öufi»-Patron Alex Künzle hat seine Brauerei und damit ein neues Kapitel des Solothurner Gerstensafts am 11. November 2000 eröffnet. Und begeht diesen Tag nun seit 22 Jahren mit einer kleinen Feier – diesmal im Kofmehl. Damals hatte Kurt Fluri mit Künzle ganz profan auf die neue Brauerei angestossen. Heute würde wohl Steffi Ingold mit elf Schlägen ein Fass anstechen. Elf? In der Rythalle waren es ja nur sieben gewesen. Was immer noch vier, fünf mehr sind, als ein mittelmässiger Münchner Oberbürgermeister beim Oktoberfest-Anstich braucht.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold zapft am Oktoberfest in Solothurn das Fass an. José R. Martinez

Ja – der 11.11. Auch Alex Künzle überschätzt diesen Tag im Solothurner Bewusstsein total. Aber er ist Berner. Attiswiler, also Bipper genau genommen. Durchaus ehrenwerte Leute. Ein Bipperämter hat immerhin 1386 Solothurn vor einer Mordnacht bewahrt. Indem er verkehrt in den Schuhen nach Solothurn lief. Zum Glück gibt's heute das Bipperlisi.

