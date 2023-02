Stadtbummel: Krächzende Krähen bis zu singenden Singknaben

Solothurner Stadtbummel Immer dem Ohr nach: Von den krächzenden Krähen bis zu den singenden Singknaben Judith Frei Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tauben gurren, die Aare plätschert, die Eisenbahnbrücke kreischt, während ein Güterzug sie überquert. Im Westen der Altstadt, unweit des Kunstraums Medici, ist das die Geräuschkulisse. Unabhängig von Wochentag oder Jahreszeit.

Auch das Krächzen der Krähen beim Kreuzackerplatz hört man zu jeder Jahreszeit. Gegen Abend sind die Tiere jedoch meist lauter, im Sommer mischt sich das Gekrächze der Vögel mit dem Geschnatter der Gäste in der Hafebar. Bei trockenem Wetter stimmen die krachenden Bretter der Skater mit in das Geräusche-Konzert ein.

Diese Geräusche gehören zu Solothurn wie die schmucke Fassade der Altstadt. Heulen die Sirenen über der Stadt, wie es diese Woche passiert ist, dann schwebt der durchdringende Ton wie ein Fremdkörper in den Gassen. Er passt und gehört nicht hierhin.

Krähen in Solothurn: Ihr Krächzen hört man zu jeder Jahreszeit. Oliver Menge

Aber wir stehen immer noch bei den gurrenden Tauben, die sich um die Taubenschläge am Aare-Ufer scharen. Bummeln wir Richtung Altstadt weiter. Dort wird man an einem Freitagabend schon bald lustiges Stimmengewirr und das Klirren von anstossenden Gläsern hören. Die Woche ist abgeschlossen, da kann man sich das eine oder andere Getränk am Landhausquai gönnen.

Nur schon ein paar Gassen weiter in der Hauptgasse ist es auch an einem Freitagabend ruhig. Die eigenen Schritte hallen zwischen den Häusern. Tagsüber hört man hier die Einkaufenden, oder bei manchem Geschäft, wie die Ware aus einem Laster geladen wird. Jetzt ist es fast mucksmäuschenstill.

Kaum vorzustellen, dass in weniger als zwei Wochen schon am Morgen um 5 Uhr eine Horde Chesslerinnen und Chessler durch die Gassen lärmen wird. Die Mäuse werden von den Rätschen und Topfdeckeln Reissaus nehmen. Jetzt haben sie noch ihre Ruhe.

Spazieren Sie aber mal an einem Freitag nach 18 Uhr die «Chatzentreppe» runter. Dort werden Sie entweder fussballspielende Singknaben antreffen – oder eben ihren Gesang aus dem Proberaum im Pfarramt hören. Ein Gratiskonzert erster Klasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen