Tele M1

Solothurner Nachwuchstalent 15-jährige Schauspielerin aus Solothurn schafft den Durchbruch Was für viele Jugendliche ein Traum bleibt, ist für die 15-jährige Cheyenne Tanner aus Solothurn Realität. In der Serie «Wilder» ergattert sie eine grosse Rolle und schafft so den Durchbruch als Schauspielerin. 21.02.2022, 11.05 Uhr

In der dritten Staffel der Serie «Wilder» verkörpert Cheyenne Tanner die Rolle der Aline, welche die Tochter der Hauptperson ist. In Erinnerung bleibt ihr von den Dreharbeiten vor allem: «Es geht sehr lang, bis man bereit ist und die Szene drehen kann. Aber wenn es dann so weit ist, geht es sehr schnell und die Zeit vergeht wie im Flug.»

Die 15-Jährige ist sich sicher, dass die Schauspielerei das ist, was sie für den Rest ihres Lebens machen will. Bereits mit acht Jahren sammelte sie in einem Werbefilm ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera: «Es war sehr aufregend, das erste Mal zu sehen, wie so ein Dreh vor sich geht. Alle waren schon damals sehr nett und freundlich», so Tanner.

Auch in Zukunft wird es spannend für die Schauspielerin. Die 15-Jährige wird in einem Schweizer Tatort mitspielen. Mehr Details darf sie aber noch nicht preisgeben.

Sie träumt jedoch von einer ganz bestimmten Rolle: «In meiner Freizeit tanze ich gerne. Deswegen möchte ich in einem amerikanischen Film mitspielen, der so ist wie Highschool Musical. Dann könnte ich das Schauspielen und Tanzen miteinander verbinden.» Bis dieser Traum jedoch in Erfüllung geht, fängt die Solothurnerin zuerst eine Ausbildung zur Kauffrau an. (ArgoviaToday)