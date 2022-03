Solothurn: Zwei Schwäne rasten auf der Strasse beim Landhausquai

Seit Tagen sitzen zwei Schwäne auf der Strasse am Solothurner Landhausquai. Weder von Velos, noch von Autos oder den Gästen am Aaremürli lassen sie sich stören. Der Grund für das Verhalten dürfte ein Kampf unter Schwänen sein, der sich am vergangenen Sonntag abgespielt hat.

Enya Kopp Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr