Eine Reise zu den Werken des Solothurner Künstlers Roman Candio

Solothurner Kunst «Roman Candio: Begegnung im Raum» – eine Reise durch die Schweiz zu über 70 Werken des Künstlers mit Roswitha Schild Zum ersten Mal erscheint eine umfassende Publikation zum Schaffen des Solothurner Künstlers Roman Candio. Der Fokus liegt auf seinen Kunst-am-Bau-Arbeiten. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.01.2023, 17.53 Uhr

Roswitha Schild hat die Ausstellung im Kunstmuseum mit Roman Candio kuratiert. Hanspeter Bärtschi

Für fast zwei Jahre reisten die Solothurner Historikerin Roswitha Schild, der Fotograf und Grafiker Heinrich Breiter sowie der Publizist und Kulturmanager Bruno Frangi mit Roman Candio durch die Schweiz. Sie besichtigten zusammen über 70 Kunst-am-Bau-Arbeiten des Künstlers. Entstanden ist das rund 270 Seiten starke Buch «Roman Candio: Begegnung im Raum». Erschienen ist es diesen Januar, anlässlich des 88. Geburtstages des Künstlers.

Es ist das erste umfassende Übersichtswerk zu Roman Candios Schaffen: Die Publikation sei schon lange überfällig, erklären die Herausgeber im Vorwort. Das Buch zeigt eindrücklich auf, wie produktiv und wie lange der Künstler bereits tätig ist.

Der Solothurner Künstler hat weit über die Kantonsgrenze hinaus Kunst für öffentliche Räume erschaffen. In Schulhäusern, Verwaltungsgebäuden, Pflege- und Altersheimen findet man Spuren von Candio. Der Katholik hat auch zahlreiche Malereien und Fenster für Sakralräume gestaltet.

«Bilten war grandios», sagt Candio. In diesem Dorf im Glarnerland konnte er in den 1990er-Jahren mit Künstler Hans-Peter von Ah den Chorraum des katholischen Kappellenzentrums St.Katharina gestalten. Im runden Chorraum hat er Pastellfarben und klare, gerade Linien angebracht.

Ein wichtiger Lehrmeister, was die Kunst für Sakralbauten betrifft, war Ferdinand Gehr. Der umstrittene und fast 40 Jahre ältere Gehr gestaltete in den 1950er-Jahren die St.-Marien-Kirche in Olten. Candio war fasziniert von dieser Arbeit.

Die Malereien von Ferdinand Gehr in der St.-Marien-Kirche in Olten. Bruno Kissling

Anfang der 1960er-Jahre konnte er den Künstler bei seiner Arbeit unterstützen. «Was ich von Gehr mit auf den Weg bekam, ist, wie wichtig es ist, nicht einfach eine Wand zu bemalen, sondern den Raum zuvor zu erspüren», erklärte Candio im Interview, das in der vorliegenden Publikation erschienen ist.

Lange Schaffenszeit hat ihre Tücken

Im Buch wird auch dargelegt, wie an manchen Orten mit Candios Kunst umgegangen wird. So wurde 2008 die 1970 für den Telekommunikationsausrüster Autophon fertiggestellte Wandmalerei übermalt. Die Ypsomed hatte 2006 diese Räumlichkeiten übernommen, im Rahmen eines Personalfestes wurde dann sein Kunstwerk zerstört.

Er hat auch schon erlebt, dass Bilder in Sakralräumen von neu dazugekommenen Priestern abgehängt wurden. Diesen liederlichen Umgang mit der Kunst haben die Herausgeber nicht nur in Solothurn, sondern in der ganzen Schweiz erfahren.

Ist Candio stolz, dass seine Kunst in vielen öffentlichen Räumen gezeigt wird? Der Künstler winkt ab. «Ich weiss, dass viele Menschen die Kunst nicht wahrnehmen, wenn sie einen Raum betreten», erklärt er. Es sei aber schon viel, wenn sie den Raum dank seiner Kunst mit einem besseren Gefühl verlassen.

Das Buch «Roman Candio: Begegnung im Raum»: Schild, Frangi, Breiter (Hrsg.), Scheidegger & Spiess, 2023, ist bei Bücher Lüthy erhältlich und kostet 59 Franken.

