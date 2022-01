Solothurn: Ausstellung in Gedenken an Dani Jehle in der Löiegrube

Solothurner Kunst «Die Bilder hängen wegen und auch für Dani Jehle hier» – Daniel Eymann über seine Ausstellung in der Löiegrueb In der Galerie Löiegrueb stellen über 40 Solothurner Künstler in Gedenken an Dani Jehle aus. Judith Frei 31.01.2022, 05.00 Uhr

Daniel Eymann in der Galerie Löiegruebe. Seine jetzige Ausstellung ist eine Hommage an Dani Jehle. Hanspeter Bärtschi

«Ist der Galerist auch da?», pflegte der Künstler Dani Jehle seinen Namensvetter Daniel Eymann oft scherzhaft zu fragen, als er diesen dabei vorfand, den Boden kurz vor dem Öffnen der Galerie zu wischen. «Nein, der ist wieder auf den Bahamas», antwortete dann Daniel Eymann.

Das ist eine von vielen Erinnerungen, die Eymann an Dani Jehle hat. Auch wie er gerade auf dem Weg Richtung Porrentruy war, um die Finissage von Pavel Schmidt zu besuchen, wo er sich mit Dani Jehle treffen wollte, als ihn die Nachricht von dessen Tod erreichte. Das war im Sommer des vergangenen Jahres.

Seit es die Galerie Löiegrueb gibt, hat Jehle dreimal dort seine Kunst ausgestellt, verkauft hat er nie etwas. Das habe den Künstler aber nie bekümmert, erinnert sich Eymann. Der Galerist meint dazu: «Auch wenn wir nie ein Bild verkaufen konnten, so waren diese Ausstellungen und die Zusammenarbeit mit Dani stets eine Bereicherung für mich persönlich und die Galerie.»

An der Beerdigung des Künstlers kam Eymann durch Gespräche mit dort anwesenden Künstlern die Idee, eine Ausstellung zu dessen Gedenken zu machen. Noch vor Ort hat er mit einigen Künstler darüber geredet, viele waren sofort dabei.

Unangemeldet Künstler-Freunde besucht

Jehle sei zu seiner Lebzeiten oft von Moutier mit dem Zug nach Oberdorf gefahren. Von dort aus ist er dann zu Fuss Richtung Solothurn spaziert und hat unangemeldet bei verschiedenen Künstler-Freunden Halt gemacht. «Er hatte immer viel zu erzählen. Er wusste sehr viel und war ein wandelndes Lexikon», sagt Eymann. Diese Besuche hätten viele in der Solothurner Kunstszene miteinander verbunden.

Die Namen von 40 Solothurner Künstler stehen auf der Einladungskarte zur Ausstellung. zvg

Aus der Idee ist nun eine Ausstellung entstanden. Seit letzter Woche ist das Resultat in der Löiegrueb zu sehen. Der Titel: Dani Jehle. Dieser Name steht gross auf der schwarz-weissen Einladungskarte geschrieben, im Vordergrund liest man die Namen von mehr als 40 Solothurner Künstler. «Dani ist hier das verbindende Element, wir sind dank ihm in diesem Raum miteinander verbunden», sagt Eyemann: «Die Bilder hängen wegen und auch für Dani hier.»

An der Vernissage hat sich die Solothurner Künstlerszene in der Löwengasse getroffen. Menschen, die mit Jehle befreundet waren und auch Menschen, die seine Kunst kannten, aber nicht die Person. «Ich habe immer wieder gehört, wie Anekdoten über Dani Jehle ausgetauscht wurden», erinnert sich der Galerist.

Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn. Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn: Christian Schmid Rodriguez; Ulrich Studer; Verena Baumann; Carlo Borer; Pavel Schmidt (v.l.) Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn: Franco Müller; Anne Rüede; Daniel Eymann; Heinz Allemann (v.l.). Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn: Norbert Eggenschwiler; Gregor Lanz; Susanne Guggisberg; Fritz Guggisberg (v.l.) Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn: Kurt Flury, Nadja Lerch, Ria Zentner, Franz Anatol Wyss, Gregor Lanz (v.l.). Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn: Bettina Costa; Beat Julius Müller; Ruth Maria Lerch, Jürg Ottiger (v.l.) Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn. Hansjörg Sahli Hommage an Daniel Jehle Vernissage Löiegruebe Solothurn. Hansjörg Sahli

Tatsächlich: Die Werke in der Galerie in der Löwengasse wirken wie ein buntes Sammelsurium, ein gemeinsamer Nenner ist nicht erkennbar. Unter den ausgestellten Objekten fällt eines besonders auf: eine Toilette. Die Brille der Toilette schaut die Betrachtende direkt an, ein grünes Licht auf dem Spülkasten blinkt. Eymann bewegt die Hand über das blinkende Licht. Die Toilette fängt an zu surren, ein Arm löst sich aus dem Kasten und setzt sich auf die Brille, die sich einmal 360 Grad im Kreis dreht.

Die Idee, eine Toilette an dieser Wand aufzuhängen, stammt von Dani Jehle. Er hat eine Ausstellung von Pavel Schmidt in Porrentruy gesehen, in der Schmidt Fotografien defekter Urinale ausgestellt hatte und ein Buch mit dem Titel «Duchamp defekt» präsentiert wurde. In der Mitte des Raums stand ein Turm aufeinandergestapelte Toiletten. Begeistert von dieser Ausstellung hatte Jehle die Idee, dass Pavel Schmidt auch in der Löiegrueb eine Toilette aufhängt.

Diese Idee hat er Eymann und Schmidt präsentiert. Schmidt war anfänglich interessiert, da er meinte, dass Jehle eine Ausstellung mit ihm bestreiten will. Als Schmidt realisierte, dass dieser nicht vorhatte, an dieser Ausstellung auch seine Kunst zu zeigen, schwand Schmidts Interesse. Bevor weitere Gespräche zwischen Künstler stattfinden konnten, trat Jehles überraschender Tod ein. «An dieser Ausstellung ist nun auch ein Wunsch von Dani Jehle in Erfüllung gegangen», sagt Eymann und lacht verschmitzt.

Die Finissage findet am 5. Februar in der Galerie Löiegrueb in der Löwengasse statt.