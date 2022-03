Solothurn: Neues Verbot beim Areal des Berufsbildungszentrums

Kreuzackerpark Kein Benutzen ab 18 Uhr, kein Picknick: Neues Verbot beim Berufsbildungszentrum in Solothurn sorgt für Aufregung Ein soeben publiziertes gerichtliches Verbot verbietet diverse Aktivitäten auf dem Areal der Gewerbeschule in der Stadt Solothurn. SP-Gemeinderätin Franziska Roth hat dafür gar kein Verständnis. Der Schuldirektor erklärt die Hintergründe – und versucht zu beruhigen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Das Areal des Berufsbildungszentrums Solothurn. Im Hintergrund: der nahe Kreuzackerplatz. Bild: Fabio Vonarburg

An prominenter Lage befindet sich die Schulanlage des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Solothurn, eingebettet in den Kreuzackerpark. Dass das Gelände von Solothurnerinnen und Solothurnern gerne genutzt wird, versteht sich von selbst. Dementsprechend für Aufregung sorgt das gerichtliche Verbot, das am Donnerstag publiziert wurde.

Dieses verbietet Unbefugten, das Areal zwischen 18 und 6 Uhr zu benutzen. Generell verboten sei Picknick, Skateboardfahren und das Abspielen von «Tonwiedergabegeräten jeglicher Art». Ebenso untersagt das Verbot, dass Hundehalter mit ihren Hunden das Areal betreten und das Laufenlassen von Hunden. «Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, wird mit einer Busse von bis zu 2000 Franken bestraft», wird angedroht.

Verbot nicht gegen Skateboarder

Bernhard Beutler, neuer Direktor BBZ Solothurn-Grenchen. Zvg

Wer sich bei Bernhard Beutler, Direktor des BBZ Solothurn-Grenchen, über das neue Verbot erkundigt, erfährt gleich: Es geht der Schule nicht darum, dass man auf dem Areal kein Sandwich mehr essen oder mit dem Hund an der Leine nicht mehr den öffentlichen Weg benutzen darf.

Das Verbot sei auch nicht gegen die Skateboarder gerichtet, das ist Beutler besonders wichtig zu betonen. «Wir haben ein gutes Einvernehmen, die stören gar nicht», sagt der Direktor. Im hinteren Teil der Schulanlage sei das Skaten schon seit langem untersagt, und das werde von den meisten auch eingehalten.

Das gerichtliche Verbot habe man auf Empfehlung der Kantons- und Stadtpolizei ausgearbeitet, «um eine Rechtsgrundlage zu haben, Personen wegzuweisen», erläutert Beutler. Er spricht von «Gruppierungen, die nicht hierher gehören». Und erklärt, dass man damit bloss nachhole, was auf anderen Schularealen schon gelte. Wichtig zu wissen: Auch bei einem gerichtlichen Verbot darf die Polizei nicht selbst aktiv werden. Es braucht dazu einen Antrag durch den Verbotsnehmer; in diesem Fall also vom BBZ.

Ein Skater auf dem Kreuzackerplatz in Solothurn. Michel Lüthi

Der Zeitpunkt für das Verbot hat seine Gründe: Schuldirektor Beutler spricht von zunehmendem Littering auf dem Schulareal, von Partys, die manche hier feierten. Ebenso beobachte man vermehrt Personen, die mit aggressivem Verhalten auffallen. Auch er selber habe schon negative Erfahrungen gemacht.

SP-Gemeinderätin hat kein Verständnis

Kein Verständnis für dieses Vorgehen hat SP-Gemeinderätin Franziska Roth. Das Verbot sei schlicht nicht nachvollziehbar. «Wir reden hier von einem Areal mitten in der Stadt, nahe der im Sommer beliebten Hafebar.» Man solle doch die bestehenden Gesetze nutzen, etwa das Litteringgesetz. Zudem fordert Roth: «Streetworkers vor Verbot.» Man solle die Jugendarbeit Solothurn oder die Kommission für Gesellschaftsfragen dazuholen.

Franziska Roth, SP-Gemeinde- und -Nationalrätin. Michel Lüthi

Dass der Schuldirektor beteuert, dass sich etwa für Passanten und Skateboarder nichts ändere, beruhigt Roth überhaupt nicht:

«Ein Verbot ist ein Verbot.»

Die Nationalrätin befürchtet, dass künftig eine Anzeige riskiert, wer mit dem Skateboard die Treppe runterspringt oder dort sitzend etwas isst.

Die Stadtpolizei beschwichtigt

«Der Direktor wird sicher verhältnismässig reagieren», zeigt sich derweil Pirmin Wüest, stellvertretender Leiter der Stadtpolizei Solothurn, auf Anfrage überzeugt. Auch er erwähnt die zunehmenden Vorfälle in letzter Zeit und unterstreicht, dass das Verbot eine zusätzliche Handhabe biete.

Er könne die jetzige Aufregung nicht nachvollziehen, sagt Wüest mit Verweis auf die Stadtschulen: «Diese haben schon lange gerichtliche Verbote. Dort mussten bisher sehr wenige Personen durch die Einwohnergemeinde angezeigt werden.»

