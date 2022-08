Open Air in Solothurn und die Tickets des Patent Ochsners Konzert

Open Air Solothurn Umstrittener Handel im Internet: So beurteilt ein Experte die Rechtslage beim Weiterverkauf von Konzerttickets Der Vorverkauf der Tickets von Patent Ochsner ist abgeschlossen. Die Stadt hat im Anschluss des Vorverkaufs Jagd auf Tickets gemacht, die überteuert verkauft werden. Nun konnten sie einen Erfolg verzeichnen. Fabio Vonarburg und Judith Frei Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Patent Ochsner dieses Jahr am Open Air Etziken. Bild: Tom Ulrich

Die Tickets sind verkauft, der Vorverkauf abgeschlossen, könnte man meinen, doch die Organisatoren ruhen nicht. Auf den Online-Marktplätzen machen sie Jagd auf Tickets, die weiterverkauft werden. Die aufgestöberten Tickets, die dort zu einem zigfach höheren Preis angeboten werden, werden kurzerhand storniert, die Tickets werden also ungültig. Dies hat das OK am Mittwoch angekündigt.