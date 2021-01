Filmgespräche und Publikumspreis: Wie der Solothurner Hauptdarsteller in «Beyto» die Filmtage erlebte Burak Ates spielt in «Beyto» die Hauptrolle. Dass der Film an den Solothurner Filmtagen sogar mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde, freut den Solothurner. Lea Durrer 27.01.2021, 16.32 Uhr

Burak Ates steht in «Beyto» zum ersten Mal überhaupt vor der Kamera. Der 26-Jährige mit türkischen Wurzeln spielt einen schwulen Türken. Als Solothurner mit einer Hauptrolle an den Solothurner Filmtagen präsent sein zu dürfen, sei ein unglaubliches Gefühl, meint er. «Ich liebe die Solothurner Filmtage.» Mit Kollegen habe er sich mehrere Filme angeschaut. Er nennt «Mare», «Schwesterlein» und noch ein paar Kurzfilme.

Und jetzt wurde am Dienstag «sein Film» «Beyto» sogar noch mit dem «Prix du Public» ausgezeichnet. Eine grosse Ehre. Regisseurin Gitta Gsell habe ihn angerufen und gesagt, er solle um 18 Uhr auf der Homepage der Solothurner Filmtage den Livestream einschalten. «Da sah ich plötzlich Gitta», blickt Ates zurück. «Ich bekam nach der Preisverleihung viele Nachrichten.»

Gitta Gsell wandte sich noch mit einer E-Mail an die Crew und auch Dimitri Stapfer, der im Film seine grosse Liebe Mike spielt, rief an. Die beiden würden sich gut verstehen, meint Burak Ates. Beim Dreh war der gebürtige Oltner wie ein Mentor für den Nachwuchsschauspieler, gab ihm Tipps. «Er motiviert mich weiterzumachen mit dem Schauspiel. Er glaubt fest an mich.»

Gespräche fehlten dem Jungschauspieler

In anderen Jahren hätte die Crew gleich gemeinsam feiern können. Das muss jetzt verschoben werden. Auch gab es keine gemeinsamen Auftritte bei den Filmvorführungen oder Fotocalls. Es sei schon schade wegen Corona, meint der 26-Jährige.

Gespräche mit anderen Schauspielern und Filmschaffenden hätten dieses Jahr nicht stattgefunden. «Das wäre sehr wichtig gewesen für mich.» Ein paar Regisseure habe er aber kennenlernen dürfen. «Die meisten haben Freude und gratulieren mir zu meinem Mut.»

Erster Kinofilm im «Canva»

Burak Ates war an zwei der im Studio aufgezeichneten Gesprächen beteiligt. Einmal im Filmgespräch zu «Beyto» zusammen mit Gitta Gsell. Ates erzählt, wie er seinen Input zum Drehbuch gab und beim Probe-Schwimmen mit seinem Kopfsprung alle zum Lachen brachte. «Ja, ich hatte auch ein Double», verrät er.

Das Filmgespräch von «Beyto» mit Burak Ates youtube/solothurner Filmtage

Im Uferbau diskutierte er mit Annina Walt über Schauspielnachwuchs. Walt durfte gerade einen Schauspielpreis für ihre Hauptrolle in der Serie Frieden entgegennehmen.

Mit dem Kino Canva, wo das Filmgespräch aufgenommen wurde, verbindet Ates sein erstes Kinoerlebnis. Im Alter von sechs Jahren schaute er sich hier einen Film über Dinosaurier aus. Mit 26 kehrte er nun zurück als Hauptdarsteller.

Er vermisst das Schauspielern

Der Nachwuchsschauspieler, der in Zürich lebt und eine private Schauspielschule besucht, braucht momentan eine kleine Motivationsspritze. Er befinde sich in einer schwierigen Phase, erzählt er. «Ich würde gerne an Castings gehen und schauspielern». Wegen Corona sei dies momentan aber nicht möglich.

«Ich vermisse es, vor der Kamera zu stehen. Es wäre cool, wenn ich dieses Jahr noch einmal etwas Grosses drehen könnte.»

Gerne würde er sich dem Schweizer Publikum noch weiter präsentieren. Für die Zukunft kann er sich auch vorstellen im Ausland zu arbeiten. In der Türkei ist er bereits bei einer Agentur präsent. «In Istanbul konnte ich auch schon für einige Netflix-Projekte vorsprechen.» Es hätten aber jeweils die türkischen Stars den Zuschlag erhalten.

Der Solothurner beschreibt sich als eher ungeduldigen Menschen. Ein Mensch, dem das «herzige» Solothurner Filmfestival sehr gefällt. Im nächsten Jahr möchte er gerne für die Filmtage arbeiten. Hinter den Kulissen. Das würde ihm Freude bereiten.