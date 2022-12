Generationenwechsel beim Aeschimann Optik in der Stadt Solothurn

Gewerbe Generationenwechsel bei Aeschimann Optik in Solothurn: Zwei junge Frauen übernehmen Seit über zwei Jahrzehnten gibt es den Optiker in der Altstadt. Nun geht das Gründerpaar in Pension und übergibt das Geschäft in jüngere Hände. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Optiker Aeschimann wird nach 22 Jahren in jüngere Hände gegeben (von links): Mark Aeschimann, Madlaina Aeschimann, Linda Mertz und Janine Grütter. Bild: Hanspeter Bärtschi

Aeschimann Optik Solothurn: 22 Jahre lang haben Mark und Madlaina Aeschimann ihre Kontaktlinsenpraxis und ihr Brillenstudio im Vigierhof erfolgreich geführt. Nun werden sie pensioniert und übergeben ihr Geschäft Ende Dezember in jüngere Hände.

Er habe in diesen 22 Jahren sehr viel Erfahrung gewonnen, besonders mit komplexen Fällen, in denen er sein Fachwissen zu Gunsten seiner Kunden nutzen konnte, sagt Optometrist Mark Aeschimann. So gebe es Kinder, die schon kurz nach ihrer Geburt Kontaktlinsen benötigten, um richtig sehen lernen zu können. «Es ist schön, dann nach ein paar Jahren mitzuerleben, wie diese Kinder gut sehen gelernt haben.»

Das Ziel: Optimales Sehen für die Kundschaft

Oder es werden nach einem Unfall komplexe Linsen benötigt, mit denen man verschiedene Probleme lösen müsse. «Das Ziel ist dabei immer, unseren Kunden wieder ein optimales Sehen zu ermöglichen.»

Madlaina Aeschimann am Empfang. Bild: Hanspeter Bärtschi

Gerade bei kleinen Kindern brauche es viel Erfahrung, Kreativität und Feingefühl, um ihnen Linsen einsetzen zu können. Mark Aeschimann erzählt auch von einem 104-jährigen Kunden, der noch die Zusammenfassungen von zweihundert Büchern lesen wollte – es sei gelungen, ihm dies zu ermöglichen. Hart sei es gewesen, wenn man einem Patienten nicht mehr habe helfen können.

Blick in die Werkstatt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mark Aeschimann war für die Reparaturen, das Schleifen und so weiter zuständig, während Madlaina Aeschimann sich um das Büro und den Einkauf der Brillen kümmerte. Sie hatte ein gutes Auge für die passende Brille und sagt: «Die Leute sind dankbar, wenn sie mit unserer Hilfe eine schöne Brille finden.»

Hier werden die Kunden beraten. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die beiden Nachfolgerinnen von Aeschimanns sind Optometristin Janine Grütter und Augenoptikerin Linda Mertz, die auch Marketingfachfrau ist. Linda Mertz hat zudem ihre Lehre bei Aeschimanns gemacht.

Untersuchungsraum mit Spaltlampen-Mikroskop. Bild: Hanspeter Bärtschi

Es sei nicht einfach gewesen, Nachfolgerinnen zu finden; und man sei sehr dankbar, nun eine so gute Lösung gefunden zu haben. Mark Aeschimann wird sie in der Übergangszeit noch beraten und begleiten. «Wir haben weiterhin Ziele und Träume.» So wolle man etwa die beiden Söhne, die Heissluftballone führen, tatkräftig unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen