Neue Leute übernehmen das Vini al Grappolo in Solothurn

Generationenwechsel im «Vini al Grappolo»: Die «Neuen» sind alte Hasen Beim Restaurant und der Weinhandlung Vini al Grappolo in der Prisongasse gibt es personellen Wechsel: Die ältere Generation zieht sich zurück. Die Veränderung ist aber einfach, weil die «Neuen» langjährige Mitarbeiter sind. 23.08.2022

Linda Flury, Lukas Hentschi, Jean-Claude Käser, Nicole Plüss, Rolf Schöb und Fabian Vogel (von links) im Vini. Carole Lauener

Die «Alten» zieren sich. Sie wollen nicht mehr aufs Foto. «So jetzt isch guet», sagt Jean-Claude Käser, nachdem er für ein, zwei Minuten ein Lächeln für die Fotografin aufgesetzt hat. Die Jungen sollen das jetzt machen, so der Kanon. Das machen sie auch gerne, die Jungen. Oder präziser ausgedrückt: die neue Generation.

Beim Restaurant Vini findet ein Generationenwechsel statt. Die alte Generation: Jean-Claude Käser, Rolf Schöb und Linda Flury geben das Zepter an Nicole Plüss, Lukas Heutschi und Fabian Vogel weiter. Der Prozess findet aber nur langsam statt. Vor zweieinhalb Jahren haben die ersten Gedanken Form angenommen, die ersten Gespräche wurden geführt. Die Frage war: Was geschieht mit dem «Vini», wenn Jean-Claude Käser und Rolf Schöb in Rente gehen?

Seit 17 Jahren in der «Vini»-Küche

Eigentlich lag es auf der Hand. Seit acht Jahren arbeitet Nicole Plüss im «Vini», Fabian Vogel seit zwölf Jahren und Lukas Heutschi gehört mit 17 Jahren in der Küche schon fast zum Inventar. Das «Vini» ist für sie nicht nur Arbeitsplatz, sondern Herzblut. Was es eben auch für die abtretende Generation war. Und noch ist.

Die Neuen haben nun zwar die Geschäftsleitung übernommen, sind im Tagesgeschäft aber nach wie vor sehr froh um die Unterstützung der Vorreiter.

Während Jean-Claude Käser weiterhin im Weinverkauf und Vertrieb mithilft und dabei nach und nach Lukas Heutschi einführt, bleibt Rolf Schöb der «Hafebar» als Leiter treu. Rolf Schöb ist aber froh, wenn er die Buchhaltung des «Vini» Ende Jahr an Fabian Vogel abgeben kann und nicht mehr an die Weindegustationen muss.

«Man muss sich ein bisschen ans Loslassen gewöhnen, aber ich gewöhne mich sehr schnell daran», sagt er und lacht. Er freue sich auf seinen Garten, der immer etwas zu kurz gekommen ist. Vermehrt Apfelgelee und Feigensenf will er machen und weiterhin Limoncello aromatisieren. Er ist auch froh, kann er die Verantwortung abgeben. Gerade in der Pandemie hatte er die eine oder andere schlaflose Nacht.

Zu Beginn Existenzängste

Ängste hatte auch Lukas Heutschi, wie er unumwunden zugibt. «Am Anfang gehen dir tausend Sachen durch den Kopf», sagt er. «Können wir das Stemmen? Können wir so cool weiterfahren wie bisher?» Jetzt ist er zuversichtlich. «Wir übernehmen eine gesunde Bude», bringt es Fabian Vogel auf den Punkt. Die Freude überwiege und der Prozess sei extrem spannend.

Für Linda Flury, die noch ein paar Jahre auf ihre Rente warten muss, bleibt vorerst alles gleich, ausser, dass sie nicht mehr in der Geschäftsleitung ist. Sie ist aber noch Konfliktaktionärin, damit die drei Neuen, die sich die Aktien nun untereinander aufteilen, nicht den einen ausspielen können.

Das sollte aber nicht geschehen, wenn sie – wie sie betonen – das «Vini» im gleichen Stil weiterführen werden wie bisher. Nicole Plüss erinnert sich an ihr Einstellungsgespräch, an dem sie Linda Flury fragte, auf was sie sich vorbereiten soll. «Wir streiten hier», hätte ihr Flury gesagt und das durchaus ernst gemeint. Probleme werden angesprochen und gleich aufgelöst. Das soll auch so weiterlaufen.

Fabian Vogel schwebt gar ein Sofa im Büro vor, um alles auszudiskutieren und so weiterhin ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter zu Hause fühlen. «Denn nur, wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, können sich auch die Gäste wohlfühlen», sagt Nicole Plüss.

