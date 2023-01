Filmtage: Junge Solothurner Filmemacher geben einen Einblick

Solothurner Filmtage Zwei junge Solothurner Filmemacher erzählen, was sie motiviert und was die Solothurner Filmtage für sie bedeuten Unterschiedlicher könnten ihre Filme kaum sein: Einen Animationsfilm hat Dennis Stauffer, einen Dokumentarfilm hat Leslie Herzig gemacht. Beide Solothurner Filmemacher zeigen ihr Werk an den Filmtagen. Im Gespräch erklären sie, was sie antreibt. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dennis Stauffer und Leslie Herzig (v.l.) zeigen an den Filmtagen ihr Erstlingswerk. Hanspeter Bärtschi

Wie seid ihr Filmemacher geworden?

Stauffer: Über Umwege: Während meiner Lehrzeit zum Elektroniker habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft. Ich habe angefangen zu experimentieren, und bin zum Zeitraffer gekommen. Das hat mich fasziniert. Ich habe mich entschlossen, nach der Berufsmatura diesen Weg weiterzuverfolgen. Seit ich an der ZHdK studiert habe, bin ich beim Film.

Herzig: Ich bin direkt von der FMS an die Hochschule Luzern. Ich habe schon immer gerne gezeichnet und angefangen zu animieren. Als ich bemerkt habe, dass es eine Schule gibt, die Animation anbietet, habe ich mir gesagt: Das probiere ich aus.

Was bedeuten Euch die Solothurner Filmtage?

Stauffer: Ich ging früher immer in die Zauberlaterne im Kino Palace. Während der Lehre waren wir immer an den Schulvorstellungen und ich fand es beeindruckend, als die Regisseurinnen und Regisseure über die Entstehungsgeschichten der Filme gesprochen haben. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Zur Person Dennis Stauffer (geboren 1990) Er hat seinen Master Arts in Film im Praxisfeld Realisation Dokumentarfilm an der ZHdK abgeschlossen. In seinem ersten Dokumentarfilm in Eigenregie «Theory of Change» begleitete er die Kampagne von «Operation Libero» während den Nationalratswahlen 2019. Der Film ist in der Kategorie Opera Prima, Preis für Erstlingswerke nominiert. «Theory of Change»: Dienstag, 24. Januar, 12:15, Konzertsaal.

Herzig: Ich habe auch immer mit der Schule die Filmtage besucht. Es hat einfach dazu gehört. Das macht man einfach – so wie Fasnacht.

Wie ist es, euer «Erstlingswerk» an den Solothurner Filmtagen präsentieren zu können?

Stauffer: Es ist natürlich schön, dass alle Freunde und Verwandte, die hier in der Region wohnen, gerade vor der Haustür meinen Film schauen können.

Herzig: Ich bin schon stolz, dass ich der Region zeigen kann: Schau mal, das habe ich gemacht.

Zur Person Leslie Herzig (geboren 1998) Sein Animationsfilm «Remove Hind Legs Before Consumption» ist seine Bachelorabschlussarbeit in Animation an der Hochschule Luzern. Gemeinsam mit zwei weiteren Studierenden – Finn Meinser und Lukas Wind – entstand ein Kurzfilm über eine Insektenfarm, in der Heuschrecken als Nahrungsmittel verarbeitet werden. «Remove Hind Legs Before Consumption»: Freitag, 20. Januar, 14:45, Capitol und SO, 22.1., 17:00, Canva.

Wie lange hat es gedauert, bis euer erster Film fertig war?

Stauffer: Es war ein mehrjähriger Prozess. Total haben wir ein halbes Jahr lang gedreht und in dieser Zeit über 115 Stunden Rohmaterial gesammelt. Ich habe alles transkribiert – das waren über 400 Seiten. Der Schnitt dauerte ein halbes Jahr.

Herzig: Bei einem Animationsfilm filmt man nicht, sondern muss jedes Bild – es sind bei uns 24 Bilder pro Sekunde – einzeln zeichnen und planen. Das ist sehr aufwendig. Für drei Minuten Film haben wir etwa ein halbes Jahr gebraucht.

Wie seid ihr auf das Thema gekommen?

Stauffer: Ich bin politisch interessiert. Irgendwann habe ich vom Projekt «Operation Libero» Wind bekommen. Das Projekt versucht, von innen einen Wandel in der Politik zu bewirken. Ich hatte das Gefühl, ihre Motivation ist es, eine bessere Zukunft herbeizuführen. Das ist auch meine Motivation. Im täglichen Leben will ich – wo es geht – alles optimieren und verbessern. Ich habe die Frage spannend gefunden, ob sie es wirklich schaffen und ob das ein Exempel sein könnte für andere Bewegungen.

Herzig: Bei meinem Animationsfilm geht es um Massentierhaltung und Ernährung in der Zukunft. Was wäre, wenn wir statt andere Tiere nur noch Insekten zu essen haben? Wir wollten es so verpacken, dass es lustig ist, obwohl das Ganze düster ist. Es war uns wichtig, dass wir die Thematik subtil zeigen. Wir wollten mit dem Film auch Leute ansprechen, die an dieser Thematik interessiert sind.

Dennis Stauffer und Leslie Herzig (rechts) zeigen an den Filmtagen ihr Erstlingswerk. Hanspeter Bärtschi

Was war die grösste Herausforderung bei der Produktion?

Stauffer: Es war ein langer Prozess. Es war schwierig, den Überblick über die visuell ähnlichen Szenen zu behalten. Viel ist im gleichen Raum passiert. Mir war es wichtig, beobachtend in der Situation zu sein. Es ist schwierig, in einem Dokumentarfilm eine Haltung rüberzubringen, weil ich ganz viel von der Kontrolle aus der Hand gegeben habe. Die Haltung entsteht dann im Schnitt. Dabei hat man auch eine Verantwortung – ich will nicht einen Film machen, der sagt: Das ist gut oder schlecht. Die Welt ist nicht schwarz-weiss.

Herzig: Wir waren zu dritt und sind immer gut miteinander ausgekommen und waren gleichberechtigt. In einer Filmproduktion sollte man normalerweise eine Hierarchie haben – zu viele Köche verderben den Brei. Die Aufgabenteilung war klar verteilt, ich habe 2D gemacht, die anderen 3D und die Farben. Die Schwierigkeiten entstanden im Schnittraum. Da hat man alles Rohmaterial und muss sagen, wo will man was schneiden und wie. Da gab es schon ein wenig Zoff.

Was sollen euere Filme bewirken?

Stauffer: Ich will die jungen Menschen, die versuchen, die Zukunft aktiv mitzugestalten, ansprechen. Es gibt auch eine Parallele zum Filmemachen: Es braucht viel Motivation, Engagement und Ausdauer, dass man es schafft.

Herzig: Wir wollten, dass sich das Publikum Gedanken über die Ernährung macht. Im Sommer brennen an manchen Orten die Felder ab. Oder zum Beispiel der Krieg: Die Preise vom Essen sind gestiegen. Und wir brauchen Nahrungsmittel. Wenn der Hunger kommt, ist nur noch Chaos.

Was ist die beste Publikumsreaktion, die euer Film kriegen könnte?

Stauffer: Sicher, wenn man es schafft, dass die Diskussionen nach der Vorstellung in den Gassen der Stadt weitergehen. Und dass es gelingt, dem Publikum eine neue Perspektive auf ein Thema zu geben.

Herzig: Ich habe eine Illusion gemacht und bei den Vorführungen fangen Leute an, darauf zu reagieren. Die Zeichnungen fangen an, emotional zu wirken. Das finde ich surreal.

Wie seht ihr eure Zukunft als Filmemacher?

Stauffer: Ich geniesse es, dass dieser Film fertig ist. Wir planen im Herbst eine kleine Kinotour durch die Schweiz, um Debatten und Diskussionen anzuregen. Aber es ist eine schöne Zeit, wenn man wieder den Kopf frei hat und den ganzen Ballast von den letzten vier, fünf Jahren los ist.

Herzig: Bei mir ist es ähnlich. Eine Verschnaufpause tut richtig gut. Und ich werde auf jeden Fall noch einen weiteren Animationsfilm machen. Mich pushen weiterzumachen, an meine Grenzen zu gehen, noch besser zu animieren, besser Filme zu schneiden, besseres Storytelling zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen