Clemense Klopfenstein über die Solothurner Filmtage

Solothurner Filmtage Zum Apéro gabs Wienerli und Bier: Künstler Clemens Klopfenstein erinnert sich an die Anfänge der Filmtage Seit den Anfängen ist der in Täuffelen geborene Clemens Klopfenstein bei den Solothurner Filmtagen dabei. Dieses Jahr zeigt er seinen neu montierten Film «La luce romana da Ferraniacolore» aus den 1970er-Jahren. Christian Murer Jetzt kommentieren 20.01.2022, 12.00 Uhr

Der Filmschaffende Clemens Klopfenstein zeigt einen Kurzfilm. Christian Murer

Clemens Klopfenstein erinnert sich sehr gut an die ersten Filmtage der Solothurner Filmgilde im Jahr 1966. Mit fast tausend Mitgliedern war sie einer der grössten der Schweiz. Der Schulpsychologe Paul Schmid, der Arzt Urs Reinhart, der Bezirkslehrer Stephan Portmann, der Lehrer und Schriftsteller Peter Bichsel und die vielen weiteren Engagierten hiessen damals die Vorstandsmitglieder.

Gedacht waren diese ersten Filmtage eigentlich als einmalige Veranstaltung. Die zwei Filmtage-Wochenende erlebte Clemens Klopfenstein sehr entspannt und beschaulich. Im Kino Scala etwas ausserhalb der Stadt surrten die Projektoren der 16- und 35 Millimeter-Filme.

Zwischen den Filmen gab es jeweils kleinere Diskussionspausen. Denn es ging ja um das Erwachen des jungen Schweizer Films. An der Garderobe draussen servierte man heisse Wienerli und kaltes Bier – damals ein ziemlich bescheidenes gastronomisches Angebot.

In den vergangenen 57 Jahren haben sich die Solothurner Filmtage ganz gewaltig verändert. «Dies ist auch gut so», findet Clemens Klopfenstein, der seit über vierzig Jahren im italienischen Bevagna in Umbrien lebt.

Aufruhr während den Vorstellungen

Für Klopfenstein hatte die damalige 68er-Bewegung auf die noch jungen Filmtage einen grossen Einfluss: «Dadurch wurde die Stadt bekannt und die Medienschaffenden strömten nach Solothurn.» Für den jungen Filmemacher war es eine spannende Zeit. Denn während den Vorführungen wurde jeweils gepfiffen und geschrien. Und es gab im «Roten Turm» stets heisse Diskussionen.

Keystone Serena Kiefer Polo Hofer und Clemens Klopfenstein 1997 am Filmfestival von Locarno. – Sie drehten die Vogelpredigt zusammen: Regisseur Clemens Klopfenstein (links), Max Rüdlinger (Mitte) und Polo Hofer. Keystone Serena Kiefer

Heute sieht Klopfenstein die Filmtage als eines der zahlreichen kleinen sympathischen Filmfestivals, sei es Hof, Saarbrücken oder Mannheim-Heidelberg, an die er auch gerne reist. Für ihn ist Solothurn hingegen speziell. Es ist jeweils der Kick ins taufrische Filmjahr. Nach den stillen Weihnachtstagen im Umbrien beginnen die Filmtage dort – vorab um Mitternacht im legendären «Kreuz»-Saal. Klopfenstein betont:

«Die Solothurner Filmtage haben mir persönlich viel gebracht.»

Weil er zum Beispiel die Architektur in Rom in Ruhe studieren wollte, was nur in der Nacht in der leeren Stadt möglich war, begann er, mit neuartigem Material zu fotografieren. «Daraus entwickelte sich die Idee, dies auf Film auszuprobieren, damit ich endlich so drehen konnte, wie ich es mir vorstellte: Ohne künstliches Licht, ohne Equipe», sagt er. Über diese faszinierende Nacht erzählt der Film «La luce romana vista Ferraniacolore», den er an den Filmtagen gleichermassen als Uraufführung zeigt.

«La luce romana vista Ferraniacolore». Quelle: vimeao

Die Arbeit geht dem 77-Jährigen keineswegs aus, der seit den 1960er-Jahren malt, Filme dreht, fotografiert und schreibt. So plädiert er auch weiter für «Hüftschüsse». Das will heissen: Eine gute Idee, ein schlankes Team, wenig Technik, schnell drehen, direkt, ehrlich, einfach mal loslegen. Es verwundert also nicht, dass Clemens Klopfenstein mit «TikTok» eine neue Plattform gefunden hat. Er nennt es das neue Experimentieren, ohne grosse Bürokratie und mit einer schlanken Administration.

In Produktion ist zurzeit «Die Glocken von Santa Chiara» – «ein Präludium im Tiktok-Stil» als Vorfilm zum neuen Langspielfilm «Das Ächzen der Asche», den er gemeinsam mit seinem Sohn Lukas Tiberio realisieren wird. Der sei zwar zunächst nach Kanada ausgewandert. Doch jetzt arbeitet er in Bevagna im Homeoffice für Filme auf kalifornischen Plattformen.

Daneben malt Klopfenstein unermüdlich weiter und bereitet das fünfte Fresko über Franz von Assisi in Torre del Colle vor. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen stellt er Retrospektiven für verschiedene Schauplätze zusammen.

Ausstellung im Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: GESU APPARE NELLA VALLE UMBRA SUD BAGNANDO I PECCATORI NEL SUO SANGUE INFINITO, 2004. Hanspeter Bärtschi Ausstellung Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: FAST Gluecklich (SEHR GROSSER ALFRED), 2006. Hanspeter Bärtschi Ausstellung Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: Alfred mit Sardinen, 2002. Hanspeter Bärtschi Ausstellung Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: WerAngstWolf (Grosser Alfred), 2002. Hanspeter Bärtschi Ausstellung Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: Il Vino Versato, 2003. Hanspeter Bärtschi Ausstellung Haus der Kunst: Clemens Klopfenstein: GESU CACCIA LA NOTTE ED I SUOI UCCELLACCI (BOZZA PER DON ALDO), 2007. Hanspeter Bärtschi

Kurzfilm «La luce romana vista Ferraniacolore»: Samstag, 21. Januar, 15 Uhr und Mittwoch, 26. Januar, 18.30 Uhr, Kino Canva.

