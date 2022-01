Jacqueline Grütter und Heidi Gruber an den Solothurner Filmtage

Solothurner Filmtage Mitarbeiterinnen erzählen: «Es ist mir alles lieber, als die Filmtage wieder auf dem Sofa zu erleben» Letztes Jahr haben die Solothurner Filmtage digital stattgefunden. Langjährige Mitarbeiterinnen erzählen, wie sie den Schritt Richtung Normalität empfinden. Judith Frei Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Die Filme werden dieses Jahr wieder im Kinosaal vor Publikum gezeigt. Hanspeter Bärtschi

Vor einem Jahr blieben das Publikum und die Filmbranche zu Hause. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veränderte sich dadurch die Arbeitsweise, so auch für Jacqueline Grütter und Heidi Gruber.

Jacqueline Grütter ist normalerweise für die Personalbetreuung zuständig, letztes Jahr war sie Aufnahmeleiterin im Kino Canvas; Heidi Gruber ist für das Filmtage-Café in der Säulenhalle im Landhaus verantwortlich, 2021 hat sie Apéropäckli für Zuschauer zu Hause zusammengestellt.

Während der heutigen, 57. Ausgabe haben sie wieder ihre ursprünglichen Aufgaben inne und erzählen, wie sie den Schritt Richtung Normalität empfinden und wo die Herausforderungen liegen.

Jacqueline Grütter – Chefin Infodesk

Letztes Jahr war die Kamerafrau Meret Madörin ihre rechte Hand, heute hilft ihr Lisa Leudolph mit der Abwicklung der Löhne.

Als Jacqueline Grütter letztes Jahr über ihre Aufgabe im Kino Canva sprach, lag ihr Telefon vor ihr auf dem Tisch. Kein einziges Mal klingelte es, Grütter kontrollierte damals, ob der Flugmodus noch eingeschaltet war. Fehlanzeige. Damals war die langjährige Filmtage Mitarbeiterin Aufnahmeleiterin.

Heuer ist sie wieder am Infostand im Landhaus zu finden. In der Säulenhalle hat sie ein kleines Büro, abgeschirmt von den Blicken der Besucher. Sie sagt strahlend:

«Es fühlt sich super an, wieder zurück zu sein.»

Man arbeite ein ganzes Jahr für diesen Augenblick und es sei befriedigend zu sehen, dass sich die Arbeit ausbezahle.

Sie ist schon für viele Jahre für die Personalplanung zuständig und betreut auch Besucherinnen und Besucher aus der Filmbranche. «Aus der Filmbranche haben wir etwa gleich viel Leute wie vor der Coronapandemie», weiss Grütter.

Leichterer Zugang zu einem Job an den Filmtagen

Die Normalität ist aber nicht vollständig zurück, das sieht man gut bei der Personalplanung: 305 Menschen arbeiten dieses Jahr für die Filmtage, das sind rund 50 Personen mehr als noch vor der Pandemie. Es braucht mehr Personal für die Zertifikatskontrolle. Zum ersten Mal habe sie Personal suchen müssen, erzählt Grütter. Normalerweise wollen mehr Menschen für die Filmtage arbeiten, als es Arbeitsplätze gibt.

«Dieses Jahr hatten viele die Chance, in den Filmtage-‹Chueche› hineinzukommen.»

Dieses Jahr gebe es auch mehr Wechsel in der Personalplanung: Mitarbeitende mit nur leichten Erkältungssymptome müssen zu Hause bleiben, manche fallen aus, weil sie in Quarantäne müssen.

Trotz des Mehraufwands und der unsicheren Verhältnisse ist Grütter froh, wieder einen Schritt Richtung Normalität machen zu können. «Es ist toll, wieder mit so vielen und unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten zu können», sagt sie. Die Jüngste, die für die Filmtage arbeitet, ist 17 Jahre alt, der Älteste schon über 80. «Es gibt mit der Zeit so etwas wie einen Skilagergroove», schwärmt Grütter.

Nachdem das Telefon schon mehr als einmal während des Gesprächs geklingelt hat, muss Jacqueline Grütter sich wieder an die Arbeit machen.

Heidi Gruber – Chefin Filmtage-Café

Heidi Gruber war letztes Jahr allein in der Säulenhalle, das Filmcafé brauchte es für die Onlineversion nicht. Dieses Jahr bewirtet sie wieder Filmbegeisterte und -schaffende.

Wenige Schritte von Jacqueline Grütters Büro steht Heidi Gruber an der Theke des Filmtage-Cafés über den Arbeitsplan gebeugt. Sie ist für das Café verantwortlich, gerade eben hat sie erfahren, dass eine Mitarbeitende wegen Quarantäne ausfallen wird. Nun sucht sie fieberhaft nach einer Lösung.

«Es ist mir alles lieber, als die Filmtage wieder auf dem Sofa zu erleben», sagt sie. Filme zu Hause schauen, sei nicht das Gleiche wie in einem Kinosaal. Letztes Jahr hat sie für 230 Gäste, die die Eröffnungsfeierlichkeiten von zu Hause aus geschaut haben, ein Apéropäcklein zusammengestellt.

Jetzt ist sie wieder für das Café verantwortlich, die Gäste stehen ihr wieder unmittelbar gegenüber. «Es ist sehr schön», sagt auch sie, obwohl auch für sie nicht alles wie gehabt ist.

Wie viele Leute kommen?

«Normalerweise dekoriere ich das Café nur mit gelben Blumen, dieses Jahr hat es auch rosarote darunter» – die Masken der Mitarbeiterinnen seien rosa, erklärt sie. Die Tische und Stühle werden regelmässig desinfiziert, das gebe mehr zu tun.

Der grösste Unterschied macht sie in der Planung von Speis und Trank aus: Nur die Hälfte, was sie normalerweise bestelle, hat sie dieses Jahr eingeplant. «Es war schwierig abzuschätzen, wie viele Leute kommen.» Die Zulieferer seien sehr flexibel, sie könne auch spontan Ware nachbestellen oder eben Getränke wieder zurückgeben, falls sie nicht gebraucht werden.

Bis jetzt seien deutlich weniger Leute in der Säulenhalle. In Zeiten vor der Pandemie sei es so voll gewesen, dass es fast kein Durchkommen gab, das hat sie bis heuer noch nicht erlebt.

Dieses Jahr gab es auch eine Premiere in ihrem Team: Gruber stellt eigentlich nur Frauen an, die hinter der Bar arbeiten, da sie die Zusammenarbeit mit Frauen bevorzugt. Durch einen Ausfall hat dieses Jahr ein Mann eine Schicht übernommen. «Das hat gut geklappt, ich will aber in Zukunft wieder nur Frauen anstellen. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert.»

