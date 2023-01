Solothurner Filmtage: Ohne die Helferinnen und Helfer geht nichts

Nehmen extra frei Ohne sie geht nichts: Die Helferinnen und Helfer erzählen aus dem Filmtage-Alltag Insgesamt 300 Helferinnen und Helfer arbeiten am Filmfestival. Einige sind schon seit Jahrzehnten dabei, andere haben gerade angefangen und nehmen sich extra frei. Wieso tun sie das? Judith Frei Jetzt kommentieren 24.01.2023, 18.00 Uhr

Simon Beer macht dieses Jahr die Eingangskontrolle beim Landhaus. Judith Frei

Für die diesjährige Ausgabe macht der Solothurner Simon Beer die Eingangskontrolle im Landhaus. Das ist eine unter vielen Aufgaben, die er in den vergangenen Jahrzehnten übernommen hat. So war er schon beim Aufbau dabei. Er war Operateur, und somit verantwortlich, dass während der Vorführungen alles klappt. «Als Operateur hat man eine grosse Verantwortung, das ist dann schon anstrengender als das, was ich dieses Jahr mache», so der 48-Jährige.

Er ist schon seit rund 25 Jahren als Helfer bei den Filmtagen dabei. Für diese Zeit nimmt er sich frei. Wenn er es sich nächstes Jahr wieder einrichten kann, dann wird er sich erneut als Helfer melden. Er macht das schon so lange wegen des Festival-Teams. «Die Stimmung zählt», sagt der Sozialarbeiter.

Zum Film hat er eine besondere Affinität. Er geht gerne ins Kino, hobbymässig engagiert er sich im Kino Uferbau. Vor einigen Jahren war er auch als Kameramann tätig. An den Filmtagen kommt er aber nicht dazu, einen Filmmarathon zu absolvieren. In seiner freien Zeit versucht er aber schon, ein paar Vorführungen zu sehen.

Morgane Frund während einer Pause im Filmtage-Café im Landhaus. Judith Frei

Während der Filmtage wohnt Morgane Frund in Solothurn. Sonst ist sie in Lausanne zu Hause. Die 25-Jährige hat vor vier Jahren ein Praktikum bei den Solothurner Filmtagen absolviert. «Als ich während des Praktikums die berührenden Abschlussfilme der Hochschule Luzern gesehen habe, wusste ich, dass ich dort studieren will», sagt sie. Heute hat sie den Abschluss dieser Hochschule in der Tasche und konnte hier sogar ihren Abschlussfilm «Ours» zeigen.

An der diesjährigen Ausgabe ist sie aber nicht nur als Filmemacherin zurückgekommen, sondern als Moderatorin an verschiedenen Spielstätten. Das Filmtage-Team hat sie dafür angefragt. Sie ist gerne wieder zurückgekommen: «Das Team ist super.»

Bei den Moderationen ist sie nicht nervös. «Ich mag es, auf der Bühne zu stehen», sagt sie verschmitzt. Sie ist zwar zum ersten Mal Moderatorin, doch sie hat schon reichlich Bühnenerfahrung gesammelt. Sie ist Sängerin bei der Punk-Band Métacarpes, macht Improvisationstheater und Slam-Poetry.

Morgane Frund wird nicht zum letzten Mal für die Filmtage arbeiten: «Ich würde sehr gerne in der Reithalle moderieren, das wäre ein Traum.»

Fridolin Engler flitzt während der Filmtage mit seinem Elektrotöff durch Solothurn. Judith Frei

«Ich habe mir gedacht, dass das bestimmt lustig ist, bei den Filmtagen mitzumachen», sagt Fridolin Engler unbekümmert. Der 50-Jährige wohnt seit 2018 in der Stadt Solothurn, vorher hat er in Bern gewohnt, ursprünglich kommt er aus dem Toggenburg. Für den selbstständigen Texter war es einfach, sich die Zeit für dieses Engagement zu nehmen.

Es sei eine Möglichkeit, der hiesigen Kulturszene etwas zurückzugeben. «Ich bin aber nicht der Kulturmensch durch und durch», sagt er. So sei er bis anhin nur unregelmässig an die Filmtage gegangen. Lieber geht er in seiner Freizeit nach draussen biken. Das könne man übrigens hier in Solothurn super, meint er.

An den Filmtagen wollte der Mann mit dem schnellen Mundwerk und dem Schalk eigentlich Speaker – also Moderator – werden, da er das auch beruflich macht. Das Moderationsteam war aber schon komplett. Es wurde aber noch ein Laufbursche gesucht. Seine Aufgabe ist es jetzt, mit dem Elektor-Töff Botengänge zu erledigen. So karrt er verschiedene Dinge durch die Barockstadt: Programmhefte, Blumensträusse oder Desinfektionsmittel.

Der Job sei super, er müsse nur ausführen und wenig studieren. Er könne sich gut vorstellen, diesen Job auch in den kommenden Jahren auszuüben.

Lina Schläfli hinter dem Tresen im Landhaus. Judith Frei

Für die 20-jährige Lina Schläfli ist es eine Premiere: Zum ersten Mal arbeitet die Geografie-Studentin für die Filmtage. Sie bedient im Filmtage-Café im Landhaus Gäste. Darin hat sie schon Erfahrung: Sie arbeitet auch im Tenniscenter Sporting in Derendingen im Restaurant.

«Das Team und auch die Gäste sind sehr nett hier», sagt sie. Es könne aber auch stressig werden, da alle zur selben Zeit – also vor oder nach der Aufführung – ins Café kommen.

Die Luterbacherin ist durch die Familie ihres Freundes auf die Idee gekommen, für die Filmtage zu arbeiten. Diese arbeiten schon seit Jahren für die Filmtage. Sie hofft, dass sie auch in Zukunft hier arbeiten kann: «Es gefällt mir mega.»

Filme kann sie sich aber nur am Nachmittag oder Morgen anschauen, am Abend ist sie oft beschäftigt. Die Fussballspielerin trainiert vier Mal in der Woche. Am Wochenende musste sie auch eine Schicht abtauschen, da der FC Solothurn ein Testspiel gegen YB bestritten hat. Für die zentrale Mittelfeldspielerin ist Fussball mehr als ein Hobby, da muss man sich organisieren können.

Livia Riedo ist während der Filmtage viel in den Solothurner Gassen. Judith Frei

Livia Riedo ist gerade eben aus Madrid zurückgekommen, wo sie ein Semester studiert hat. Jetzt ist sie zurück an den Solothurner Filmtagen, wo sie bei der letzten Ausgabe ein Praktikum gemacht hat. Heuer betreut die 26-Jährige die Jury. «Ich bin dafür verantwortlich, dass die Jurymitglieder in den richtigen Filmen sitzen und sich in der Stadt zurechtfinden», sagt sie. «Ich habe mich sehr auf diese Aufgabe gefreut.»

Sie bekomme durch ihre Aufgabe auch viel von der Arbeitsweise der Jurymitglieder mit. Sie sitzt mit ihnen im Kinosaal und schaut sich die verschiedenen Filme an. Bei den darauffolgenden Diskussionen hört sie mit. Sie fungiert als Kontrollinstanz, damit die Jury auch über die Filme spricht und der Gewinner nicht schon im Vorhinein feststeht. «Das ist sehr spannend», sagt sie begeistert.

Für diese Zeit wohnt die im Sensebezirk aufgewachsene Fribourgerin in Solothurn. «Die Stadt ist so herzig und heimelig. Ich freue mich jedes Mal, nach Solothurn zu kommen», erzählt sie begeistert.

Alessia Hürlimann am Ticketdesk im Landhaus. Judith Frei

Die Jurastudentin aus Langendorf ist schon im Helferteam, seit sie 18 Jahre alt ist. Von Anfang an hat die heute 22-Jährige am Ticketdesk gearbeitet, heute ist sie für den Desk verantwortlich. «Ich mag die Arbeit, da sie abwechslungsreich ist», sagt sie.

Anstrengend sei insbesondere der Morgen, wenn alle Besucherinnen und Besucher ihren Festivaltag planen und dabei Unterstützung brauchen. Ab 8 Uhr morgens bis am Mittag seien drei Helferinnen und Helfer am Telefon und mindestens drei hinter dem Desk im Landhaus.

Manchmal müssen sie bei technischen Problemen helfen und dann kann es schon passieren, dass die Leute unwirsch werden. «Es ist aber toll, wenn man es dann geschafft hat und helfen konnte», sagt Hürlimann strahlend. Der Zusammenhalt im Team sei gross, das helfe.

«Es ist ein sehr cooler Nebenjob. Ich werde das bestimmt für eine Weile machen», sagt sie begeistert.

