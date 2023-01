Solothurner Filmtage Mit Knetpaste und farbigem Papier eine Welt erschaffen: Am Trickfilm-Workshop der Solothurner Filmtage ist Kreativität gefragt Im Solothurner Schulhaus Kollegium erstellten am Wochenende junge und jung gebliebene Besucherinnen und Besucher unter der Leitung von Kaspar Flückiger kurze, fantasievolle Trickfilme. Christian Murer 22.01.2023, 15.21 Uhr

Für Kursleiter Kaspar Flückiger ist beim Trickfilmen, im Gegensatz zum Realfilm, alles möglich. José R. Martinez

Im ersten Stock des Solothurner Schulhauses Kollegium sitzen an fünf Stativen Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Mit einfachsten Mitteln und minimaler Technik werden Animationsfilme gestaltet. Gemeinsam entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Geschichten, kreieren Kulissen und erwecken mit Knetpaste und farbigem Papier die Figuren zum Leben. Anschliessend werden die Kurzfilme mit Instrumenten und der eigenen Stimme vertont. Dann werden die fertigen Animationsfilme online veröffentlicht.

Trickfilmer seit 15 Jahren

Zu Beginn des Workshops am Samstagmorgen stellt sich Kaspar Flückiger, ein ausgebildeter Typograf aus Liestal, kurz vor: «Ich arbeite seit 15 Jahren als Trickfilmer. An der Hochschule in Luzern für Design und Kunst, Abteilung Animation, habe ich die Ausbildung gemacht.» Für ihn sei beim Trickfilmen gegenüber dem Realfilm alles möglich, sagt er. «Den Fantasien sind keine Grenzen gesetzt», ist Flückiger überzeugt. Wenn er hier in Solothurn tätig sei, arbeite er als selbstständiger Animationsfilmer. «Dieses Engagement ist meine ganz grosse Leidenschaft, die ich nach wie vor sehr gerne weitergebe», sagt der 44-Jährige.

Faszination Film bei Kindern und Jugendlichen wecken

An einem Tisch kneten der elfjährige Fünftklässler Linus und seine siebenjährige Schwester Maria mit blauer und pinkfarbiger Knetmasse zwei Figuren, die bei der Animation aufeinandertreffen. Auf dem iPad werden die Bewegungen gesteuert. Die beiden Geschwister sind voll bei der Sache. Zusammen haben Linus und Maria ein lustiges Video gestaltet.

Eben noch geknetet, jetzt schon online. José R. Martinez

«Ich ging hier in Solothurn zur Schule, wohne jetzt mit meiner Familie in Basel», sagt Barbara Binz, «wir kommen immer gerne an die Solothurner Filmtage, um die Faszination Film bei meinen Kindern zu wecken.» Jetzt sei sie mit ihren drei Kindern an diesem Trickfilm-Workshop. Der 15-jährige Saîan sagte zu seinem erstmaligen Engagement: «Früher machte ich mit Legos einige Slow-Motion-Videos. Mit Knetmassen hingegen habe ich hier viel mehr Bewegungsfreiheit als mit Legos.»

Da könne er seine Ideen viel einfacher darstellen. Und sein 10-jähriger Bruder Lyan fügte an: «Ich zeichne sehr gern und habe mit Mamas Handy schon drei Videos gemacht. Ich finde es megacool, dass ich bei diesem Workshop ein richtiges Video gestalten kann.»

Von leuchtenden Augen

«Ich komme an diesen Workshop und sehe, wie die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen Megafreude ausstrahlen», sagt Kaspar Flückiger. Sie seien sehr gespannt darauf, was sie hier erleben können. Zudem hätten sie auch Erwartungen, die im Laufe ihrer Arbeit hoffentlich erfüllt werden. Ihm sei es daher ein grosses Anliegen zu zeigen, wie ein Trickfilm überhaupt funktioniert. «Ganz klar sehe ich, wie ihre Augen richtiggehend leuchten, wenn ihr Trickfilmchen nach einer Stunde online ist. Sie finden es megacool», betont Flückiger.

Engagiert am Werk. José R. Martinez

Mit der heutigen Technik sei dies ohne weiteres möglich. «Die Technik ist mir grundsätzlich nicht so wichtig», betont der Animator, mittlerweile kann man es auf allen Tablets oder Smartphones machen.

Die Stimmung sei an beiden Tagen sehr motivierend gewesen. Zudem hätten viele Eltern ihre Kinder sowie auch Grosseltern ihre Enkel begleitet. «Die sind froh um Tipps, wenn sie zum ersten Mal an einer solchen Herstellung dabei sein können», sagt Flückiger. Ihm sei es deshalb auch wichtig, dass die Teilnehmenden ihr Thema bestimmen können.