Das Leitungsduo der 58. Solothurner Filmtage im Interview

Solothurner Filmtage «Ich fühle mich wohl und willkommen in dieser Stadt»: Das Filmtage Leitungsduo über seine erste Ausgabe Die 58. Solothurner Filmtage sind vorbei. Das neue Leitungsduo erklärt, wie es die Festivalzeit erlebt hat und was die beiden noch verbessern müssen. Interview: Judith Frei Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Die Leiter der Solothurner Filmtage im leeren Landhaussaal: Niccolò Castelli und Monica Rosenberg. Hanspeter Bärtschi

«Herzlichen Dank für die Filmtage!» Das ruft jemand dem Leitungsduo der Solothurner Filmtage, Niccolò Castelli und Monica Rosenberg, zu, als die beiden den Landhausquai entlang spazieren. Beide winken, Castelli sagt fast ein wenig verwundert: «Das ist mir heute schon mehrmals passiert.» Jetzt ist der Abbau der Filmtage im vollen Gange, die Tribüne im grossen Saal im Landhaus ist schon weg.

Die Solothurner Filmtage sind vorbei. Welches Gefühl überwiegt: Melancholie oder Erleichterung?

Monica Rosenberg: Für mich halten sich diese Gefühlslagen die Waage. Ich bin sehr froh, hat alles geklappt. Aber es ist auch traurig, dass es vorbei ist.

Niccolò Castelli: Ich habe mich sehr wohl und willkommen in dieser Stadt gefühlt. Diese Woche war unglaublich, wie das Publikum auf das Programm reagiert hat. Das war für mich das Wichtigste. Auf Italienisch gibt es ein Sprichwort: «Verlasse den Tisch immer, wenn du noch ein wenig Hunger hast.»

Rosenberg: Diese Offenheit und das Wohlwollen der Solothurnerinnen und Solothurner habe ich auch so erlebt.

Haben Sie sich den Festivalalltag so vorgestellt?

Castelli: Ich kenne das Festivalleben als Filmemacher oder Zuschauer. Ich habe in den letzten Tagen versucht zu spüren, ob das Publikum die Filme auch so erlebt wie ich.

Rosenberg: Mich hat das grosse Zusammengehörigkeitsgefühl bei den Mitarbeitenden überrascht. Es war sehr schön zu sehen, wie alle stolz sind, für die Filmtage arbeiten zu können. Jede und jeder übernahm viel Eigenverantwortung und Selbstinitiative.

Welcher Moment hat sie in den letzten Tagen besonders berührt?

Castelli: Für mich war die Begegnung mit Andrei Sannikov und seiner Frau Iryna, die in Polen im Exil leben, sehr berührend. Sie fühlen sich in Warschau nicht zu Hause und hier in Solothurn haben sie eine Art Umarmung von den Mitarbeitenden und dem Publikum bekommen. Bei der Verabschiedung hatte Iryna Tränen in den Augen. Sie hat gesagt: «Wir haben hier das erste Mal seit langer Zeit wieder Freiheit gespürt.»

Rosenberg: Für mich war das auch ein sehr bewegender Moment.

Sie haben schon kleinere Änderungen gemacht. So gab es jeden Morgen Gespräche im Kreuz. Haben die sich bewährt?

Castelli: Es war ein wunderbarer Moment des Austauschs zwischen den Filmschaffenden untereinander, so wie auch mit dem Publikum.

Rosenberg: Diese Anlässe wurden nicht nur von der Filmbranche gut besucht, auch interessierte Laien konnten wir dafür gewinnen.

Sie haben rund 55'000 Eintritte gezählt. Mehr als Sie erwartet haben. Wieso war ihre Prognose so pessimistisch?

Rosenberg: Wir haben jetzt die definitiven Zahlen: Es waren sogar 58'000 Eintritte. Wir waren nicht pessimistisch, sondern realistisch. Im Sommer konnten wir noch nicht wissen, wie sich die Coronasituation entwickelt. Die Filmtage finden auch immer während der Grippe-Zeit statt und die Möglichkeit einer neuen Covid-Variante wollten wir nicht unterschätzen.

Dass das Festival so viele Menschen anziehen konnte, war das Glücksache?

Rosenberg: (lacht) Nein, da sind viele Faktoren zusammen gekommen.

Castelli: Für diese Ausgabe haben wir viele Filme von jungen Filmemachenden programmiert. Das hat bestimmt auch neue Leute angezogen.

Gibt es etwas, das dieses Jahr nicht so gut funktioniert hat, das Sie nächstes Jahr besser machen wollen?

Rosenberg: Am Anfang der Filmtage hat die App nicht gut funktioniert. Wir haben gehört, dass auch andere Festivals Mühe mit ihrer App haben. Das ist aber keine Entschuldigung. Wir müssen das für die nächste Ausgabe unbedingt verbessern.

Castelli: Wir können bei der Programmierung noch Verbesserungen machen. Gewisse Filme sind überraschend gut gelaufen und das Publikum musste zum Teil auch abgewiesen werden.

Haben Sie schon Pläne für die nächste Ausgabe?

Rosenberg: Bis Ende März werden wir uns noch mit der diesjährigen Ausgabe beschäftigen. Wir werden zusammensitzen und besprechen, was gut gelaufen ist und was weniger gut gegangen ist.

Castelli: Genau, wir profitieren davon, dass das Erlebte noch frisch ist, und machen uns gleichzeitig Gedanken über die nächste Ausgabe. Aber: Ich habe schon vor der 58. Ausgabe über die 59. Ausgabe nachgedacht. Bereits jetzt weiss ich zum Teil, welche Filme dieses Jahr erscheinen werden, die wir gerne der Auswahlkommission vorlegen würden.

Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Rosenberg: Ich gehe am Freitag zurück nach Hause. Ich war jetzt schon fast zwei Wochen nicht in Fribourg und werde das Wochenende geniessen. Nächste Woche bin ich wieder in Solothurn.

Castelli: Für das Wochenende werde ich auch wieder zurück zu meiner Familie ins Tessin fahren. Und nächste Woche arbeiten wir weiter.

