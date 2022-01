Leitung der Solothurner Filmtage über die vergangene Ausgabe

Solothurner Filmtage «Filmfestivals werden weiterhin physisch stattfinden»: Das Leitungsduo der Filmtage spricht über die vergangene Ausgabe Die künstlerische Co-Leitung der Solothurner Filmtage – Marianne Wirth und David Wegmüller – schauen auf die letzten Filmtage zurück. Gleichzeitig erklären sie, wieso die Zusammenarbeit mit Netflix schwierig ist und was sie sich für die nächste Ausgabe wünschen. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.01.2022, 20.00 Uhr

Marianne Wirth und David Wegmüller bilden die künstlerische Co-Leitung der Solothurner Filmtage. Tom Ulrich

Die Filmtage sind jetzt vorbei. Wie kommt es Ihnen vor?

Marianne Wirth: Wir haben mit unserem Team ein Jahr auf diesen Moment gearbeitet und dementsprechend war es zum Schluss gelöst und emotional. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Ausgabe.

Was war Ihr Highlight?

David Wegmüller: Das Highlight war, dass viele Leute nach Solothurn gekommen sind. Zuschauer und auch Personen aus der Filmbranche.

Wirth: Für mich waren es auch konkrete Rückmeldungen. So wie das Feedback eines Regisseurs. Er meinte, dass es für zukünftige Projekte motivierend sei, seinen Film auf der grossen Leinwand zeigen zu können. Man spüre das direkte Feedback des Publikums. Man darf nicht vergessen: Auch die Filmschaffenden haben lange in ihrem Kämmerlein gearbeitet und unter erschwerten Bedingungen gedreht. Ein Film ist übrigens erst fertig, sobald ein Publikum ihn gesehen hat.

Es kamen nur 30’000 Personen nach Solothurn, das ist ungefähr die Hälfte der normalen Besucherzahl.

Wirth: Wir haben das so erwartet. Letztes Jahr hatten wir rund 29’000 Online-Eintritte.

Wegmüller: Die Zahl erklärt sich durch die schwierigen Rahmenbedingungen. Einige Menschen durften nicht kommen, andere konnten oder wollten vielleicht nicht. Daran gemessen ist sie eher gut.

Bei dieser Ausgabe blieben die Ränge während den Vorstellungen leer. Hanspeter Bärtschi

Trotz den niedrigen Besucherzahlen: Konnte bei Ihnen Festival-Stimmung aufkommen?

Wegmüller: Ja, es war eine stimmungsvolle und entspannte Atmosphäre. Wer die Solothurner Filmtage kennt, weiss, dass es in vergangen Jahren nicht immer einfach war, ins Kino zu kommen. Dieses Jahr gab es genug Platz. Wir haben auch von Besuchenden gehört, die zum ersten Mal überall reingekommen sind und über einen «gelassenen» Festivalverlauf froh waren.

Hat das jetzt finanzielle Auswirkungen?

Wegmüller: Wir haben ein Defizit budgetiert. Wir haben auch gewusst, dass wir eigene Reserven hergeben werden müssen. Wie die Zahlen genau aussehen, dass werden wir an der Generalversammlung bekannt gegeben können.

Sie sind nicht um die finanzielle Zukunft der Solothurner Filmtage besorgt?

Wirth: Nein. Wir haben über Jahre sorgfältig und nachhaltig gewirtschaftet. Aber es ist klar: Es kann nicht jährlich eine Ausgabe unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen geben.

Sind sie immer noch überzeugt, dass eine Live-Ausgabe die richtige Entscheidung war?

Wirth und Wegmüller: Ja (lachen).

Wegmüller: Wir haben monatelang darüber diskutiert und uns mit anderen Festivals ausgetauscht. Es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass die Essenz eines Filmfestivals ist, dass man sich vor Ort trifft und vor Ort Debatten stattfinden.

Wieso ist es so wichtig, dass das Festival live stattfindet?

Wirth: Es geht um die gemeinsame Erfahrung. Natürlich kann man einen Film auch streamen und zu Hause auf dem Bildschirm schauen. Das gemeinsame Erlebnis hat man aber nur, wenn man zusammen im Kino-Saal ist und auch im Anschluss über den Film diskutieren kann.

Der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle für die Organisatoren. Hanspeter Bärtschi

Warum haben sie das Angebot nicht ausgebaut und auch online Filme und Events gezeigt?

Wirth: Wenn ein Defizit budgetiert werden muss, ist es eher ein Moment, um über Reduktion nachzudenken als über Ausbau. Was wir schon lange machen, sind Podcasts von den Gesprächen, die bei uns stattfinden, online zu stellen.

Wegmüller: Es ist wichtig, dass man das, was man macht, gut macht. Wenn man vor Ort und online präsent sein will, muss man zwei Festivals organisieren. Die Schärfung des eigenen Profils ist für ein Festival heute wichtig. Man muss dem Publikum Orientierung bieten und nicht noch mehr Angebote schaffen.

Kann man nicht einfach einige Filme für 48 Stunden online zur Verfügung stellen?

Wirth: Wir wollen Filme eben nicht verfügbar, sondern erfahrbar machen. Wir zeigen Filme, die im Anschluss in die Kinos oder ins Fernsehen kommen. Da stellt sich die Frage, ob die Rechteinhaber wollen, dass sie online bereits einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Bei Premieren ist das meistens nicht der Fall.

Wegmüller: Wir sind als Filmfestival national orientiert und lokal verankert. Wir kennen unser Publikum. Wenn wir es einladen, während den Filmtagen zu Hause zu bleiben, kann sich das mittelfristig rächen. Auch für den Standort Solothurn, für den die Filmtage ein Wirtschaftsfaktor sind. Wir haben eine sehr starke Verankerung mit dem lokalen Gewerbe.

Werden sie eine solche «hybride» Form für die nächste Ausgabe in Betracht ziehen?

Wirth: Da müssen wir zuerst eine Auslegeordnung machen. Wir sind überzeugt, dass in Zukunft Filmfestivals weiterhin physisch sein werden. Die Verlagerung von Veranstaltungen – auch nur von Teilen davon – ins Internet wird in der Branche diskutiert. Für ein internationales Nischenfestival mag «hybrid» vielleicht Sinn machen. Für die Solothurner Filmtage nicht zwingend.

Haben Sie schon neue Ideen für die nächste Ausgabe? Zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Netflix?

Wirth: Netflix ist noch nicht der grosse Player in der Schweizer Produktionslandschaft. Erst letztes Jahr sind Schweizer Filme und Serien in Zusammenarbeit mit Netflix entstanden. In unserer Werkschau wollten wir das abbilden und waren im Kontakt mit den Regisseuren, Nicolas Steiner und Bindu De Stoppani, die Netflix-Serien veröffentlich haben. Sie haben aber keine Rechte an den Filmen. Wir haben dann bei Netflix Deutschland angeklopft und sie hatten kein Interesse, ihre Produktionen an einem Festival zu zeigen. Vielleicht sieht das in einem Jahr anders aus.

Nicolas Steiner hat letztes Jahr in Zusammenarbeit mit Netflix diese True Crime Serie veröffentlicht. youtube

Sie schliessen eine Zusammenarbeit nicht kategorisch aus?

Wegmüller: Nein, wir definieren den Schweizer Film über Regie und Produktion. Wenn Schweizer Regie-Personen mit Netflix zusammenarbeiten und die Resultate uns überzeugen, dann ist es möglich, dass es ein solcher Film auch bei uns ins Programm schafft. Aber an einem Festival geht es auch um «Exklusivität». Bereits breit ausgestrahlte Serien sind für unser Publikum eher weniger attraktiv.

Wirth: Die Filmtage sind so aufgestellt, dass Debatten geführt werden. Daher sind wir immer daran interessiert, die unterschiedlichen Player an einen Tisch zu holen, um ihre Standpunkte zu beleuchten.

Die Tessinerin Bindu De Stoppani hat mit Netflix diese Serie letztes Jahr veröffentlicht. youtube

Was erhoffen sie sich für die nächste Ausgabe?

Wirth: Wieder eine so gute Filmauswahl zu haben, wie dieses Jahr.

Wegmüller: Wir hoffen auch, dass alle Menschen nächstes Jahr wieder Zugang zu den Kinosälen und zur Festival-Kultur haben. Dann werden wir bei den Zuschauerzahlen auch wieder zulegen..

