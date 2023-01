Solothurner Filmtage: Eine Ausstellung über ihre Anfänge

Solothurner Filmtage Diese Ausstellung im S11 stellt die Zeugen der ersten Stunden der Filmtage vor Im Künstlerhaus S11 in Solothurn geht eine Ausstellung den Anfängen der heutigen Filmtage und ihren Gründungsmitgliedern nach: «Paul Schmid & Helmuth Zipperlen: Von der Filmgilde zu den Filmtagen». Susanna Hofer Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Künstlerhaus S11. Ausstellung zum Beginn der Solothurner Filmtage. Franco Müller, Kurator der Ausstellung. Hanspeter Bärtschi

Manche Leserinnen und Leser können sich wohl noch an die Anfänge der Solothurner Filmtage 1966 erinnern: Viel kleiner und persönlicher war alles damals. Und es gab zum Beispiel noch das Kino Elite am Börsenplatz, das für seine qualitätsvollen Filme bekannt war und leider 1985 geschlossen wurde. Während der Filmtage war der Börsenplatz immer gerappelt voll mit Filmfreunden, die in der klirrenden Januarkälte auf Einlass warteten. Manchmal vergeblich, da der Andrang zu gross war.

Künstlerhaus S11. Ausstellung zum Beginn der Solothurner Filmtage. Hanspeter Bärtschi

Dieser und vielen anderen Geschichten geht die Ausstellung im Künstlerhaus S11 an der Schmiedengasse nach. Sie findet jetzt, während der 58. Filmtage, und bis zum 5. Februar statt und beleuchtet die Gründungsgeschichten der Solothurner Filmtage in Ton- und Textdokumenten sowie Standbildern aus dem Archiv.

«Nur Filme zeigen wir hier nicht», sagt Kurator Franco Müller, «die sind während der Filmtage dort zu geniessen.» Im ersten Stock gibt es eine kleine Teestube, wo diskutiert werden kann.

Auf dem Bild sind Helmuth Zipperlen (links) und Paul Schmid zu sehen. Hanspeter Bärtschi

Im zweiten Stock kann man unter anderem Rezensionen von Helmuth Zipperlen aus der «Solothurner Zeitung» nachlesen. Der damalige Filmgilde-Präsident Paul Schmid und der Journalist Helmuth Zipperlen, der die Filmtage jahrelang begleitete und damals ebenfalls im Vorstand der Filmgilde war, werden in der Ausstellung für ihre Verdienste besonders gewürdigt.

Die Filmtage sind aus der Filmgilde entstanden

Wie die Ausstellung im Detail dokumentiert, gingen die Filmtage aus der Filmgilde hervor, die ihrerseits zu Beginn der 1960er-Jahre gegründet worden war. Die Filmgilde organisierte damals eine Tagung mit dem Titel «Schweizer Film heute».

Ein Blick in das Künstlerhaus. Hanspeter Bärtschi

Ziel des Anlasses war es, neue Impulse für den Schweizer Film zu finden und junge, unabhängige Filmschaffende zu inspirieren und zu versammeln. Und dies gelang trotz Skepsis und offener Ablehnung dieser Ideen. So entstand die Schweizerische Gesellschaft Solothurner Filmtage, welche bis heute die Filmtage organisiert.

Zur Ausstellung gibt es auch einige Rahmenveranstaltungen: Die Vernissage der Ausstellung findet am kommenden Freitag um 19 Uhr an der Schmiedengasse 11 in Solothurn statt. Am 27. Januar um 17 Uhr findet zudem eine von Franco Müller moderierte Gesprächsrunde statt, wiederum mit den Zeitzeugen der ersten Stunde, Paul Schmid und Helmuth Zipperlen, sowie Gästen. Bereits stattgefunden hat ein Gespräch zu den Anfängen der Filmtage mit Paul Schmid und Helmuth Zipperlen.

