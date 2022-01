Solothurner Filmtage Die Stadt als Kulisse: Wenn Solothurn auch Filmschauplatz ist Als Hollywood die Kulisse einer typischen Schweizer Stadt brauchte, kamen amerikanische Filmschaffende nach Solothurn. Auch heimische Streifen wurden in Solothurner Gassen gedreht – noch bevor Solothurn zur Filmhauptstadt der Schweiz wurde. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 19.01.2022, 12.10 Uhr

Eindrückliche Kulisse: Solothurn gilt als «schönste Barockstadt der Schweiz». Hanspeter Bärtschi (Archivfoto)

Alljährlich im Januar wird Solothurn zur Filmhauptstadt der Schweiz. Fast alle Regisseure waren mindestens schon einmal vor Ort. Da verwundert es eigentlich, dass die «schönste Barockstadt der Schweiz» kaum als Handlungsort eines Spielfilms dient.

In etlichen Dokumentarfilmen bildet Solothurn wohl den Hintergrund, aber da geht es vor allem um Künstler wie beispielsweise Schang Hutter, Peter Bichsel oder Otto F. Walter.

Emil Steinberger spielte eine Rolle im Schulhaus im Brühl

Nino Jacusso hat Spielfilme in Solothurn und Umgebung gedreht, weil er die Örtlichkeiten bestens kannte und sie seinen Vorstellungen entsprachen. Im Laufe seiner filmischen Karriere hat er den Bogen vom Barock zur Moderne geschlagen.

Noch als Kantonsschüler hat er im Schloss Blumenstein den historischen Super-8-Film «Ein Tropfen Traum» gedreht, welcher es immerhin an den Internationalen Amateur-Kurzfilm Wettbewerb in Berlin geschafft hat. In seinem bisher vorletzten Spielfilm «Escape to Paradise» ist in einer Gastrolle Emil Steinberger als Abwart im Schulhaus im Brühl zu sehen.

Der junge Gerlafinger Frederik Maarsen wählte für seinen Kurzfilm «Durchschaut» unter anderem die St.Urbangasse als Kulisse und improvisierte in einem leeren Werkgebäude auf dem Ypsomed-Areal ein Filmstudio. Deshalb weilte der international tätige Filmschauspieler Anatole Taubman in Solothurn.

Weil Solothurn im Roman «Anne Bäbi Jowäger» von Jeremias Gotthelf eine bedeutende Rolle spielt, hat Franz Schnyder bei der Verfilmung an authentischen Orten gedreht. Dafür wurden am 4. und 5. September 1960 die Hauptgasse und der Kronenplatz in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückverwandelt.

Mit Hilfe der Solothurner Bevölkerung, welche auch zahlreiche Statisten stellte, wurde ein historischer Markt gestaltet.

Dieser wird übrigens seither immer wieder abgehalten. Schnyder und sein Drehbuchautor, der Oscarpreisträger Armin Schweizer, haben den Roman natürlich dramaturgisch überarbeitet.

Solothurn - Filmschauplatz für den Anne Bäbi Jowäger (Bilder: Screenshots SRF) AZ Mit dabei waren Margrit Winter als Anne Bäbi und Ruedi Walter als Hansli Jowäger AZ Schon damals machten die Jungen auf der St. Ursentreppe das Kalb.. AZ ...wie Peter Brogle als Jakobli ... AZ ...und Kathrin Schmid als Meyeli AZ Solothurn als Filmschauplatz AZ Die zahlreichen Solothurner Statisten harrten während der Drehzeit tapfer aus AZ Die Solothurner holten ihre alten Hudle vom Dachboden... AZ ... und machten sich für den historischen Märet chic AZ

Im Film findet die Begegnung von Jakobli (Peter Brogle) und Meyeli (Kathrin Schmid) auf der St.-Ursen-Treppe statt. Die wogende Menschenmenge auf dem historisch gestalteten Kronenplatz und die fast dialoglose Duoszene auf der Treppe haben sich jedem Filmfreund eingeprägt.

Die Szene ist bei 3 Minuten und 45 Sekunden zu sehen. youtube

Anfang April 1978 diente erneut der Kronenplatz, die Krone, die St.-Ursen-Kathedrale und der Zeughausplatz als Filmkulisse für den Hollywood-Thriller «Brass Target». Durch Vermittlung des Schweizer Konsuls in Los Angeles fanden die Location-Scouts von MGM diesen Schauplatz ideal, vor allem wegen der Waffensammlung im Museum Altes Zeughaus.

Hollywood ist halt eine Traumfabrik

Der Schauplatz und die zahlreichen solothurnischen Statisten wurden ins Jahr 1945 zurückversetzt. In einem Hotelzimmer mit Blick auf die Kathedrale wurde eine Bett-Szene gedreht. In der Turmstube des St.-Ursen-Turmes war eine Kampfszene geplant. Doch der Raum war zu eng, um zu filmen, und so wurde die Turmstube im Filmatelier in Hollywood nachgebaut.

Die Schlüsselszene mit vielen Weltstars wie Sophia Loren und Max von Sydow spielt in einer fiktiven Schweizerstadt. Es verwundert deshalb nicht, dass die Stars beim Verlassen der St.-Ursen-Kathedrale gleich über eine Berner Brücke gehen.

1974 verfilmte Rolf Lyssy in «Konfrontation» das Attentat auf den Nazi-Gauleiter Wilhelm Gustloff in Davos. Der Mordprozess fand im Gericht von Chur statt. Dieser Gerichtssaal wurde in der Zwischenzeit umgebaut, sodass für die Gerichtsszenen der Kantonsratssaal in Solothurn dienen musste.

Anfang April 1974 weilten viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch eine technische Equipe von neunzehn Mitgliedern und natürlich viele Solothurner Statisten im Look der 1930er-Jahre im Rathaus. Der Film lief übrigens auch am Filmfestival von Cannes.

Bilder im Kunstmuseum als Inspiration

Zwischen der Schmiedengasse und dem ehemaligen Posthof gibt es eine alte Türe. Auf der Posthof-Seite wurde 1991 eine Szene für «Anna Göldi» von Gertrud Pinkus aufgenommen. Der Film spielt bekanntlich in Glarus. Dort liess sich für diese Szene keine geeignete historische Örtlichkeit finden.

Diese Auswahl von einigen Schauplätzen, an denen in Solothurn gefilmt wurde, schliessen wir mit zwei Bildern von Frank Buchser im Kunstmuseum, die Stoff für zwei Filme lieferten: Benny Fasnacht rekonstruierte im dokumentarischen Spielfilm «General Sutter», wie es zu diesem in Washington gemalten Bild kam. Hannes Schmidhauser in seiner letzten Rolle verkörperte Sutter und Wolfram Berger Frank Buchser. Das Bild «The Song of Mary Blane» gab Bruno Moll den Titel für seinen Dokumentarfilm über Frank Buchser.

