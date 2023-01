Solothurner Filmtage: Dieser Hausarzt aus Zuchwil ist Protagonist

Solothurner Filmtage Der Zuchwiler Hausarzt auf der grossen Leinwand: Stephan von Arx erzählt, wie er die Dreharbeiten erlebt hat Vergangenen Frühling haben die Dreharbeiten begonnen, diese Woche ist der Film «Il Dottore – ein Arzt fürs Leben» von Nino Jacusso an den Solothurner Filmtagen gezeigt worden. So hat der Arzt die letzte Zeit erlebt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Der Hausarzt Dr. Stephan von Arx erzählt in seiner Praxis, wie er die Filmarbeiten erlebt hat. Bruno Kissling

«Il Dottore – ein Arzt fürs Leben» heisst der Dokumentarfilm von Nino Jacusso, der zurzeit an den Solothurner Filmtagen läuft. Der Zuchwiler Hausarzt Stephan von Arx, der darin porträtiert wird, sagt über die Premiere im Kino Canva: «Der Film ist professionell gemacht, mein medizinisches Weltbild und mein Umgang mit Patienten werden gut vermittelt.» Und auch das Publikum im vollen Saal stand auf und klatschte begeistert.

Der knapp einstündige Film zeigt einen Menschen, dessen Vater nach dem frühen Tod der Mutter verdingt wurde. Der junge von Arx wurde dann in der Kantonsschule belächelt, weil er Handorgel spielte statt Geige oder Klavier. Als 18-Jähriger lernte er seine Frau kennen, mit der er nach dem Studium zwei Kinder hatte und die er vor drei Jahren nach einer schweren Krankheit verlor.

Fast 60 Jahre lang Hausarzt am selben Ort

Als Hausarzt hatte er seine Praxis ab 1967 am Emmenholzweg in Zuchwil. Es war ihm wichtig, für die Patienten kein unnahbarer Halbgott in Weiss zu sein.

«Ende des Jahres werde ich in Pension gehen», sagt Stephan von Arx am Tag nach der Premiere; das offizielle Pensionsalter hätte er schon lange erreicht. Man merkt, dass ihm das Aufhören schwerfällt. Nach seinen Hobbys gefragt, sagt er: «Der Beruf und die Familie.» Dann lächelt er und sagt: «Es geht mir wie Cuno Amiet, der sagte: Ich kann nichts als malen.»

Der Film sei eine Chance gewesen, seine Sicht auf die Medizin zu zeigen. In seiner Praxis habe er sich oft gefragt: «Warum werden manche immer wieder krank? So kam ich unter anderem zur Stresstheorie: Wenn der Mensch überlastet ist, kommen die Warnsignale, etwa in Form eines drohenden Magengeschwürs.» Dazu kämen genetische Faktoren: «Dasch haut e Magefamilie, das weiss meh jo.» Wichtig für ihn war eine Weiterbildung in Homöopathie. Die Schulmedizin sei für ernsthafte Situationen nötig. Aber die klassische Homöopathie habe für manche Leiden bessere Methoden.

Bis zu siebenmal eine Szene gedreht

Mit dem Regisseur von «Il Dottore», Nino Jacusso, habe er viele Gespräche geführt, der eigentliche Dreh begann dann im April 2022. Rund 50 Stunden wurde gedreht, dann musste der Stoff auf eine knappe Stunde geschnitten werden. «Das hat Loredana Cristelli, die Monteurin, hervorragend gemacht: mit sehr viel Feingefühl, besonders auch in den Szenen zu meinem Privatleben», sagt von Arx.

Es war harte Arbeit, sowohl organisatorischer wie auch kreativer Art. «Manchmal mussten wir eine Szene bis zu siebenmal drehen, bis sie sass. Nino hielt alles zusammen.»

In Stephan von Arx’ Praxis hängen Kinderzeichnungen, er ist selber Grossvater von vier Enkelkindern. Daneben stehen Bücher aller Art und es gibt farbige Bilder, etwa vom Solothurner Märet. Die Stimmung ist entspannt, die Patienten wirken eher wie Freunde als wie Kunden.

Ist von Arx nicht manchmal an den gesellschaftlichen Strukturen, die vielen Patienten zu schaffen machen, verzweifelt? «Ig due gärn chli revoltiere, früecher wäri villech e Marxischt gsi, wenigschtens vorübergehend.» Er lacht leise. «Aber ich schätze die Demokratie und die Konkordanz.» Man müsse halt mit den Patienten schauen, wo Veränderung möglich sei. Und wie sagte es im Film eine Patientin: «Kommt doch mit nach Sizilien, dort wird viel getanzt.»

An den Filmtagen läuft der Film noch am Montag, 23. Januar, um 9.30 Uhr im Landhaus. Am 19. Februar läuft er um 11 Uhr im Kino Canva. Ab dem 20. Februar jeweils um 18.30 Uhr.

