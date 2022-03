Solothurner Fasnacht: Der Zapfenstreich 2022 war beliebt

Solothurner Fasnacht Viele wollten auf den Zapfenstreich nicht verzichten: Die Route war dem Motto getreu «verchert» Spontan gehüpft, lebhaft gesungen. Der spontan durchgeführte Zapfenstreich zog viele Närrinnen und Narren an. Beinahe so viele wie in normalen Fasnachtszeiten. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 01.03.2022, 20.13 Uhr

So sieht die pure Fasnachtsfreude aus. In bunten Kostümen hüpften Klein und Gross durch die Stadt. «S’isch immer so gsi» am Zapfenstreich. Hanspeter Bärtschi

Wie hast du’s mit dem Zapfenstreich? Das war die Fasnachtsfrage der letzten Tage. «Bin dabei», war die Antwort der Närrinnen und Narren, wie sich gestern zeigte. Fast so viele wie in normalen Zeiten waren gekommen, schätzte Peter Studer, der Ober der Narrenzunft Honolulu. Er brauchte dabei nur ein Wort, um das Fasnachtstreiben zusammenzufassen: «genial». Er war begeistert von all den Leuten, die spontan mitmachten.

Tatsächlich waren es viele, die sich den Zapfenstreich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen wollten und – die Arme ineinander verschränkt – durch die Stadt hüpften. Wie immer dabei voller Inbrunst singend: «I ma nümm.»

Der Gesang wurde auch instrumentell gehörig unterstützt: Grossen Anteil hatten auch Berner. «Absolut» zum ersten Mal seien sie dabei gewesen, lachte Res Aeschbacher von der Bätterkinder Guggenmusik Schrottofoniker. Normalerweise sind sie an der Fasnacht nur am Samstagabend in Solothurn anzutreffen.

Der Zapfenstreich 2022 im Video. Solothurner Zeitung

Die Aufgabe, die den Bätterkinder bei ihrer Zapfenstreich-Premiere gestellt wurde, war keine ganz einfache. Weil die Route – dem Motto getreu – umgekehrt absolviert wurde, ging es spielend und hüpfend den Kronenstutz runter. Doch Aeschbacher findet: «Runter geht es immer einfacher als hoch.»

