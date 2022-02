Solothurner Fasnacht: Guggenmusik Glänggeler ist 50 Jahre alt

Solothurner Fasnacht Hier wird das Fasnachtsfieber von Generation zu Generation weitergegeben: Die Guggenmusik Glänggeler wird 50 Jahre alt Die 25 Glänggeler haben dieses Jahr einen Grund zum Feiern. Die Guggenmusik wird 50 Jahre alt. Dennoch wird diese Fasnacht auf öffentliche Auftritte verzichtet. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 28.02.2022, 13.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Guggenmusik Glänggeler am Fasnachtsumzug 2019. Michel Lüthi

Seit 50 Jahren bestehen die Glänggeler, eine Guggenmusik der besonderen Art. Ihr eigenes Fasnachtsverständnis zelebrieren sie auch in ihrem Jubiläumsjahr – sie waren an keinem der elf Auftrittsorte der GUSO-Guggen am Samstag und Sonntag zu hören und zu geniessen.

«Wir spielen an der Fasnacht 2022 überhaupt nicht öffentlich», erläutert Gabriella Schembri Felder, Präsidentin der Guggenmusik. «An unserer Hauptversammlung im September 2021 hätten wir unseren Probenbeginn auf den November festlegen sollen. Von der GUSO hiess es immer ‹es könnte sein›. Man musste sich also auf alle Eventualitäten einstellen.» Ende Dezember rollte zudem die Omikron-Welle über die Schweiz, viele mussten ins Homeoffice. Schembri Felder:

«Deshalb haben wir beschlossen, wir machen nicht mit, sagten das Probeweekend auf dem Balmberg ab und nähten auch keine neuen Kostüme.»

Das Jubiläum wurde dennoch am Fasnachtssonntag angemessen begangen. Einerseits feierten sie ohne Musik mit einem Rundgang durch die Fasnachtskunstreise «Verchert22» und andererseits wurde ein Jubiläums-Pin geschaffen.

Der Jubiläums-Pin der Guggenmusik Glänggeler. Zvg

«Im Frühsommer feiern wir dann gebührend am eigentlichen Jubiläumsfest», freut sich Schembri Felder schon heute. Von der letztjährigen Fahrt zum Jubiläum beibehalten wurde die Schaufensterdekoration bei der Messerschmiede GmbH Thomas Künzi am Kronenstutz.

Einige Kostüme der Glänggeler der letzten Jahre

2019 Michel Lüthi 2018 Oliver Menge 2017 Oliver Menge / D5 2015 Oliver Menge 2014 Oliver Menge 2013 Oliver Menge 2011 Oliver Menge 2010 Oliver Menge 2009 Oliver Menge 2008 Oliver Menge 2006 Oliver Menge 2005 Oliver Menge 2004 Oliver Menge 2000. Hanspeter Bärtschi

Untätig in der stark einschränkenden Pandemiezeit blieben die Glänggeler jedoch nicht. Sie nützten diese Zeit, sich organisatorisch neu aufzustellen. Letzten Herbst übernahm erstmals in ihrer Geschichte ein vierköpfiger Vorstand die Führungsaufgaben. Nebst Präsidentin Schembri Felder gehören als Vizepräsident und Leiter der Arbeitsgruppe (AG) Musik Paul Wagmann, als Leiterin der AG Kostüme Esther Rüegsegger und als Kassierin Julia Blättler diesem Vorstand an.

Zudem wird die Fasnacht in den weiteren Arbeitsgruppen Masken und Gönner vorbereitet, sodass alle Glänggeler ihr «Ämtli» haben. An der Frühlingsversammlung wird das Motto bestimmt. An der Herbstversammlung, verbunden mit einem «Heso-Bierli», werden alsdann die Entwürfe – die Kostüme werden mit geliefertem Stoff individuell selbst geschneidert ­– wie die Vorschläge der Musikstücke ab Tonträger präsentiert und abgesegnet.

Die Glänggeler bei einem Auftritt 2014. Youtube

«Jede und jeder kann dann dazu noch seinen ‹Senf› geben», erklärt Schembri Felder das Prozedere. In zehn bis zwölf Proben ab Mitte November und im Probeweekend drei Wochen vor der Fasnacht auf dem Balmberg holen sich die Glänggeler die Fasnachtsreife.

Nicht mehr jazzlastig

Musikalisch haben sich die Glänggeler ebenfalls gewandelt. «Wir haben keine eigentlichen Schränzer mehr, haben unsere musikalische Richtung geändert, denn wir sind nicht mehr so jazzlastig wie mit einem Musikleiter», erzählt die Präsidentin. «In der AG teilen sich vier bis fünf Leute in diese Aufgabe, arrangieren und führen während der Proben den Lead für ‹ihre› Stücke, sodass wir breiter getragen sind.» Zudem können sie in jedem Register verschiedene Stimmen spielen.

Dominant sind immer noch die Holzinstrumente: sechs Alt-Saxofone, vier Tenor-Saxofone, vier Trompeten, zwei Bässe, eine Posaune und dazu ein Schlagzeug, zwei Pauken und ein Schellenkranz. Aktuell bilden die Glänggeler 25 Personen, nämlich zwei Ehrenmitglieder, 22 Aktive und eine Inaktive.

Die Glänggeler am Umzug 2018. Oliver Menge

Seit der Gründungsversammlung vom 18. Dezember 1972 im damaligen Restaurant Feldschlösschen mit zwanzig Mitgliedern, vornehmlich Handballer des TV Kaufleute, und inspiriert vom ersten und einzigen Guggenmusig-Treffen in Solothurn, erlebten auch die Glänggeler ihre Durststrecken. Schembri Felder:

«Einmal waren wir nur 16, haben aber trotzdem gespielt. Wir wollen jedoch nicht mehr als Dreissig sein, damit wir auch in die Beizen können.»

Ein grosser personeller Zuwachs erfolgte nach dem 40-Jahr-Fest 2012 nach der Auflösung der Söidorblambber. Auch Schembri Felder gehörte zu diesen Neu-Glänggelern. Hochgehalten werden im Mitgliederbestand die Familientraditionen zur Förderung des Nachwuchses.

Aus den Familien von Therese Blättler, Esther Rüegsegger und Martin sowie Paul Wagmann zählen bis zu drei Generationen dazu. «Enkel sind in der Vorläufer-Gruppe dabei, ihre Grosseltern spielen in der Gugge». Die Präsidentin ist stolz, dass

«das Fasnachtsfieber generationenübergreifend weitergegeben werden kann».

Eine Zäsur erlebten die Glänggeler beim Probelokal. Jahrzehntelang durften sie im Klubhaus des FC Zuchwil im Widi proben. Nachdem die Fussballer der Riverside-Überbauung weichen mussten, hätten sie auch in deren neues Zuhause im Sportzentrum Zuchwil wechseln können.

«Weil es wegen Pandemie-Auflagen und -Einschränkungen schwierig wurde, haben wir uns nach einer neuen Probelokalität umgeschaut und für 2023 eine Option gefunden», blickt Schembri Felder zuversichtlich in die Zukunft.

Und so sahen die Glänggeler am Umzug 2013 aus. Oliver Menge

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen