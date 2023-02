Solothurn: Emotionaler Abend für die Narrenzunft Honolulu

Solothurner Fasnacht Emotionaler Abend für die Narrenzunft Honolulu: Die Fasnacht ist zu Ende – und gleich drei Zünftler stimmten den Schwanengesang an Das Narrenlicht ist auch in Solothurn erloschen. Nebst dem Ende der Fasnacht stand die närrische Abdankung im Zeichen des Abgangs von gleich drei Zünftlern. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 23.02.2023, 13.56 Uhr

Oberchessler Marco Lupi stimmte auf dem Stuhl den Schwanengesang an. Fabio Vonarburg

Einen Narren bringt nichts so schnell aus der Fassung. Es sei denn, die Fasnacht geht zu Ende. Oder einer seiner Zunftbrüder hört auf. Insofern war die närrische Abdankung für die Narrenzunft Honolulu ein emotionaler Abend, an dem auch die eine oder andere Träne verdrückt wurde. Und sich die Narren am Schluss in den Armen lagen.