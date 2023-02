Diese Solothurner Fasnachtsdekorationen beeindruckt die UNO

Die Solothurner Fasnacht 2023 hat in den Geschäften und Beizen schon angefangen. Die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft (UNO) hat sich am vergangenen Samstag in der Stadt umgesehen und 46 «Bravo UNO»-Kleber angebracht.

Thomas Nyffenegger 13.02.2023, 16.30 Uhr