Solothurner Fasnacht 11 Böller, 1 Minute lärmen und die Mehlsuppe für zuhause: So soll die Home-Chesslete über die Bühne gehen Corona macht einer richtigen Fasnacht einen Strich durch die Rechnung. Aber auch während der Pandemie wird in Solothurn am Schmutzigen Donnerstag die Chesslete durchgeführt. 01.02.2021, 10.08 Uhr

Chesslete 2020 Michel Lüthi

Für die Narren von Honolulu ist klar, dass auch in so speziellen Zeiten wie aktuell die Traditionen gelebt werden sollen. Marco Lupi, Oberchessler der Narrenzunft Honolulu, fasst es folgendermassen zusammen: «Auch Corona kann die über 130-jährige Tradition der Chesslete nicht stoppen, die Chesslete 2021 findet statt».

Natürlich aber nicht wie gewohnt, denn die Vorgaben der Behörden werden ernst genommen, heisst es in einer Medienmitteilung. So findet in diesem Jahr die erste – und hoffentlich einzige – Home-Chesslete in der Geschichte der Solothurner Fasnacht statt.

Dass es eine Home-Chesslete geben wird, war schon bekannt. Nun kommuniziert der Oberchessler, wie das genau vonstatten gehen soll.

Das Programm Punkt 5 Uhr werden die Stammzünfte mit 11 Böller dezentral die Chesslete eindonnern.

Anschliessend werden die Chesslerinnen und Chessler auf ihren Balkonen und in den Gärten wie gewohnt mit ihren Krach-Instrumenten den Winter austreiben. «Natürlich nicht eine Stunde lang, eine Minute reicht», heisst es in der Mitteilung.

Anschliessend gönnt man sich die Mehlsuppe.

Radio 32 wird von 4 bis 6 Uhr das Chesslete-Fasnacht-Spezial-Programm senden und interaktiv mit den Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kommunizieren. Via der Home-Chesslete Facebook-Seite kann man sich ebenfalls austauschen.

Mählsuppe wird im Vorfeld verkauft

Damit die Mählsuppe auch sicher gelingt, gibt es sie in Portionen abgepackt im Restaurant Alter Stephan zu kaufen. Verkauft wird sie am kommenden Samstag von 10 bis 14 Uhr vor dem Restaurant Alter Stephan. Man kann sie aber auch bestellen mit einem Mail an mail@alterstephan.ch und sie dann am Dienstag oder Mittwoch vor der Chesslete zwischen 17 und 18 Uhr abholen. (mgt)